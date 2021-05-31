Анна Богдан из Холостяка заговорила о сексе с Михаилом Заливако
Один из подписчиков девушки в Instagram поинтересовался, через какое время после окончания проекта у них был первый секс. Избранница холостяка ответила с юмором
Победительница шоу "Холостяк 11" Анна Богдан призналась, был ли у нее секс с главным героем проекта Михаилом Заливако.
Об этом участница реалити рассказала на своей странице в Instagram-stories.
Девушка оставила в аккаунте окошко для вопросов. Этим воспользовались любопытные подписчики звезды экрана.
На вопрос об интиме Богдан решила ответить в шуточной форме. По ее словам, пока у них не будет "красной комнаты – никакого интима".
Один из пользователей поинтересовался, через какое время после окончания "Холостяка" у них был первый секс. На что избранница Заливако ответила с юмором.
"Вы что? Какой секс? Пока красную комнату не доделаем – никакого секса. Красной комнаты еще нет, но зато есть красный диван", – пошутила Анна.
Напомним, ранее мы писали о реакции зрителей на финал "Холостяка-11".
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