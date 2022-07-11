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7 стран с бесплатным транспортом для украинцев – список

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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11 июля, 16:33
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Как сэкономить на проезде в Европе, имея украинский паспорт – рассказываем
7 стран с бесплатным транспортом для украинцев
7 стран с бесплатным транспортом для украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Не все земляки вернулись в родные города из-за агрессии РФ, оставаясь за границей в ожидании победы Украины. В начале войны в некоторых местностях разрешили переселенцам пользоваться транспортом бесплатно. Расскажем о 7 странах, где инициатива до сих пор актуальна – сохраняйте список.

Италия

Украинцы бесплатно пользуются поездами компании Trenitalia в течение первых 5 дней, чтобы добраться от аэропорта до места назначения. Инициатива актуальна для междугородных и региональных маршрутов.

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Ирландия

Временно переселенные пользуются бесплатно поездами железной дороги Iarnród Éireann и автобусами Bus Éireann, чтобы доехать до пункта назначения. Для получения билета необходимо показать: украинский паспорт, авиабилет и подтверждение благотворительной организации, поддерживающей украинцев во время войны.

Венгрия

Бесплатные для украинцев поезда компаний MÁV-START и GYSEV. Для пользования необходимо получить билет солидарности (Solidarity tickets, – ред) в кассе вокзала или в поездах у проводников. Учтите, есть конкретный график поездов с бесплатным проездом для украинцев.

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Португалия

В Португалии украинцы бесплатно пользуются поездами Celta и Intercidades (ж/д Comboios de Portugal, – ред). Инициатива актуальна для межрегиональных, региональных и городских поездов. Для получения билета покажите украинский паспорт или идентификационный номер.

Швеция

Воспользуйтесь бесплатным общественным транспортом в Стокгольме, показав украинский паспорт водителю или менеджеру в кассе вокзала.

Нидерланды

Если вы находитесь в Нидерландах проездом, воспользуйтесь безвозмездным дневным абонементом для передвижения. Получите его в кассах на вокзале или обслуживания NS на железнодорожных станциях. Необходимо подтвердить личность: показать украинский паспорт и билет на поезд в Германию, Бельгию, Францию или Австрию (срок действия которого до 24 часов – ред).

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Люксембург

Украинцы по Люксембургу бесплатно передвигаются общественным транспортом (поездами, автобусами, трамваями, – ред). Покажите паспорт гражданина Украины, чтобы не платить за билет. Учтите, инициатива не действует на вагоны поездов первого класса.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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