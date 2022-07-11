Важно: 7 табу для украинцев в Канаде – ответ эксперта

Канада – одна из стран, которая стала новым домом для временно переселенных украинцев. Новоприбывшие должны знать особенности делового общения канадцев для решения срочных вопросов после переезда. Эмиграционная экспертка Татьяна Карбованец в Instagram рассказала о 7 табу во время деловой коммуникации. Их должен знать каждый украинец в Канаде!
Прожив 6 лет в Канаде, я иначе начала смотреть на многие вещи. Конечно, живя в другой стране постепенно начинаешь перенимать местную культуру общения , привыкаешь к стилю жизни, обычаям, неписаным правилам поведения. Так сложилось, что с начала войны среди моих клиентов по понятным причинам стало гораздо больше украинцев. И хотя, я с удовольствием помогаю им с иммиграционными вопросами, все чаще я сталкиваюсь с какими-то недоразумениями в системе наших ценностей, а особенно отличий в ожиданиях по поводу коммуникации, – отметила Татьяна Карбовец.
7 табу делового общения в Канаде
- Звонить эксперту в не рабочее время и дни.
- Решать вопросы через мессенджеры Viber, WhatsApp, а еще социальную сеть Instagram. Принято переписываться на электронной почте Gmail.
- "Забрасывать " эксперта аналогичными вопросами в мессенджерах и социальных сетях, если не получили мгновенного ответа на почте.
- Обесценивать работу эксперта. Потраченное время профессионала в любой сфере должно оплачиваться, поэтому фраза в конце консультации "Я вам готов отблагодарить" неуместна. Лучше спросите – "Сколько стоят ваши услуги?".
- Отправлять знак "?" или слово "Алло?", если не получили ответа в течение 5 минут. Это грубо и пренебрежительно.
- Не появляться вовремя на запланированные видео–звонки или присоединяться с авто, общественного транспорта, пляжной зоны или душа.
- Забывать о разнице местного времени. Актуально для людей, контактирующих с канадскими экспертами, находясь в Украине. Никто не будет отвечать на ваши звонки ночью.
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