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Самые красивые платья Кейт Миддлтон на Уимблдоне (фото)

Мила Тодоренко Мила Тодоренко Редактор
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11 июля, 15:53
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Герцогиня Кембриджская давно является поклонницей теннисных турниров. В этот раз ей также удалось затмить потрясающие соревнования своими эффектными нарядами
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

Герцогиня Кембриджская регулярно посещает Уимблдон. В этом сезоне теннисный турнир особо важен из-за решения не допустить к игре спортсменов из России и Беларуси. Представители теннисной ассоциации заявили, что не будут засчитываться заработанные очки в общий рейтинг, а Уимблдон в ответ на это рекордно увеличил призовой фонд турнира.

Конечно, помимо спортивных состязаний, внимание гостей турнира, да и всего мира, было приковано к образам Кейт Миддлтон. Так, на 9-й день Уимблдона герцогиня появилась в небесно-голубом платье с гороховым принтом Alessadra Rich, а на женский финал она прибыла в ярко-желтом платье Roksanda.

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Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

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Образ она дополнила сапфировым кольцом, которое принадлежало принцессе Диане.

Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Эксперты по деловому этикету отметили, что именно эти два образа Кейт были явным месседжем и своеобразным заявлением позиции королевской семьи касательно войны в Украине.

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Для своего появления в королевской ложе Уимблдона во время финала мужского одиночного разряда Кейт снова выбрала наряд от своего любимого дизайнера Alessadra Rich. Классическое платье в горошек с воротником "челси" и пышными рукавами стало отсылкой к культовым образам принцессы Дианы и ее любви к принтам в горошек.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Смотрите фото: Кейт Миддлтон, племянницы принцессы Дианы и другие гости Royal Ascot в невероятных шляпках

Мила Тодоренко
Мила Тодоренко Редактор

Окончила Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Пишу о красоте, моде, трендах и о всём, что вдохновляет зумеров

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