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Образ дня: 64-летняя Шэрон Стоун на кутюрном шоу Dolce & Gabbana (фото)

Мила Тодоренко Мила Тодоренко Редактор
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10 июля, 14:31
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Голливудская звезда выбрала эффектный наряд, прибыв на показ от-кутюр, который проходил на Сицилии. Смотрите фото невероятно шикарного образа актрисы
Шэрон Стоун на показе Dolce & Gabbana
Шэрон Стоун на показе Dolce & Gabbana / Фото: dolcegabbana.com

Десять лет назад – после целых 27 лет работы над линией одежды прет-а-порте – Доменико Дольче и Стефано Габбана представили свою коллекцию от-кутюр Alta Moda с 73 изысканными образами, от расписанных вручную шелковых платьев до усыпанных розами повязок из органзы.

Основная цель дизайнеров – прославить итальянское мастерство во всех его проявлениях.

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В честь десятой годовщины запуска кутюрной линии Dolce & Gabbana, Доменико и Стефано устроили драматическое шоу в Сиракузах на Сицилии. Знаменитости, среди которых Мэрайя Кэри, Хайди Клум, Дрю Бэрримор и Хелен Миррен блистали в шикарных образах.

Дрю Бэрримор, Мэрайя Кэри, Шэрон Стоун и Хелен Миррен
Дрю Бэрримор, Мэрайя Кэри, Шэрон Стоун и Хелен Миррен / Фото: dolcegabbana.com

Наше же внимание привлекла несравненная Шэрон Стоун. Актриса прибыла на красную дорожку перед показом в эффектном наряде, состоящем из корсетного топа-бюстье выполненном из золтой ткани с россыпью камней и бирюзовых брюках с длинным шлейфом с цветочным принтом. Дополнила образ Шэрон золотыми туфлями-лодочками и украшениями Dolce & Gabbana.

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Шэрон Стоун
Шэрон Стоун / Фото: dolcegabbana.com

64-летняя звезда веселилась с голливудскими актрисами, снимала селфи и постила шутливые видео в свой Instagram.

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Смотрите, как прошел показ Balenciaga с Ким Кардашьян, Николь Кидман, россиянками Земфирой и Ренатой Литвиновой.

Мила Тодоренко
Мила Тодоренко Редактор

Окончила Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Пишу о красоте, моде, трендах и о всём, что вдохновляет зумеров

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