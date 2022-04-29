Лайфхак для украинцев: как общаться в новой стране без знания языка

Тысячи украинцев временно переехали за границу из-за агрессии РФ. Незнание языка новой страны им усложнило процесс адаптации: получение статуса временной защиты, финансовой выплаты и поиска работы. Бюро переводов MK:translations отреагировало на проблему, создав чат-бот "Розмовник U-гайд" со шпаргалкой важнейших словосочетаний и слов для общения в новой стране. Информация на 12 языках мира: английском, польском, испанском, итальянском, румынском, португальском и других.
Использование чат-бота "Розмовник U-гайд" бесплатное. Достаточно нажать на старт, ввести номер телефона и выбрать язык в чат-боте, чтобы получить шпаргалки.
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Дети и взрослые получают шпаргалки с разными темами, учитывая возрастную категорию и адаптацию в социуме.
Темы для взрослых:
- Поход в аптеку и описание симптомов.
- Аптечка первой помощи.
- Государственные учреждения.
- Поход в супермаркет за продуктами.
- Ориентация на местность.
- Продажа квартиры.
- Как добраться в другой город.
- Автомобильная тема.
Темы для детей:
- Поход в аптеку и описание симптом.
- Первый день в школе.
- Список школьных уроков.
- Первый день в саду.
- Ориентация на местность.
- Поход в супермаркет и список продуктов.
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