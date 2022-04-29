Подпишитесь на чат-бот "Розмовник U-гайд" со шпаргалками на 12 языках, чтобы не ощущать языковой барьер в магазине, больнице или государственных учреждениях

Лайфхак для украинцев: как общаться в новой стране без знания языка / Фото: Pexels

Тысячи украинцев временно переехали за границу из-за агрессии РФ. Незнание языка новой страны им усложнило процесс адаптации: получение статуса временной защиты, финансовой выплаты и поиска работы. Бюро переводов MK:translations отреагировало на проблему, создав чат-бот "Розмовник U-гайд" со шпаргалкой важнейших словосочетаний и слов для общения в новой стране. Информация на 12 языках мира: английском, польском, испанском, итальянском, румынском, португальском и других.

Использование чат-бота "Розмовник U-гайд" бесплатное. Достаточно нажать на старт, ввести номер телефона и выбрать язык в чат-боте, чтобы получить шпаргалки.

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Дети и взрослые получают шпаргалки с разными темами, учитывая возрастную категорию и адаптацию в социуме.

Темы для взрослых:

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Поход в аптеку и описание симптомов.

Аптечка первой помощи.

Государственные учреждения.

Поход в супермаркет за продуктами.

Ориентация на местность.

Продажа квартиры.

Как добраться в другой город.

Автомобильная тема.

Темы для детей:

Поход в аптеку и описание симптом.

Первый день в школе.

Список школьных уроков.

Первый день в саду.

Ориентация на местность.

Поход в супермаркет и список продуктов.

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