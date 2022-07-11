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Как наладить сон без лекарств, если у вас стресс – 5 шагов

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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11 июля, 18:00
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Бессонница – это не только проблемы с засыпанием, а также слишком раннее пробуждение или прерывистый сон. Так бывает из-за стресса, что же делать – в статье
Наладить сон без лекарств, если у вас стресс, помогут теплый душ, минимум гаджетов перед сном и дыхательные упражнения
Наладить сон без лекарств, если у вас стресс, помогут теплый душ, минимум гаджетов перед сном и дыхательные упражнения / Фото: freepik.com

Стресс, который испытывают сейчас миллионы украинцев, может привести к бессоннице и другим проблемам со сном. Как наладить сон – рассказали в центре общественного здоровья МОЗ.

Если вы не можете подолгу заснуть, или наоборот – засыпаете хорошо, а потом среди носи просыпаетесь и не мотете уснуть повторно, то это тоже бессонница. Чтобы нормализовать сон без лекарств, можно попробовать изменить свои бытовые привычки и использовать дыхательные практики:

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  1. Как минимум за час до сна отложите все гаджеты, не проверяйте новости, не заходите в соцсети. А вот книга, музыка или позитивный фильм – самое оно.
  2. Проветрите хорошенько комнату, в которой спите. И готовиться сну тоже лучше, как минимум за час до того времени, в которое вы бы хотели засыпать.
  3. По возможности используйте спальню только для сна – не для работы или принятия пищи. Если такой возможности нет, то как минимум не работайте в постели, выбирайте для работы отдельное место.
  4. Если есть возможность перед сном принять теплый душ, а тем более ванну – пользуйтесь ей.
  5. Попробуйте короткие дыхательные упражнения: глубоко вдохните носом, считая в уме 1-2-3-4; затем задержите дыхание (желательно секунд на 7) и выдохните, считая до 8-ми.

Проветрите хорошенько комнату, в которой спите. И готовиться сну тоже лучше, как минимум за час до того времени, в которое вы бы хотели засыпать
Проветрите хорошенько комнату, в которой спите. И готовиться сну тоже лучше, как минимум за час до того времени, в которое вы бы хотели засыпать / Фото: freepik.com

Это расслабляет, поможет активировать вашу парасимпатическую нервную систему и скорее заснуть. В идеале – засыпать и просыпаться в одно и то же время, даже в выходные. А вот чего следует избегать, если хотите наладить сон:

  • физической активности перед сном
  • острой, сладкой и тяжелой пищи за 3 часа до сна
  • сигарет и алкоголя
  • кофеина – это не только кофе. А также чай, шоколад, шоколадные пирожные.

Также мы писали, что делать, когда тревожность зашкаливает, 3 техники.

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А еще читайте, про стресс и питание – 7 советов, как поддержать себя с помощью еды.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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