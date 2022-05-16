Life
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🏆 Победа на Евровидении ⚔ Донбасс в огне ⚠ Бензиновый кризис

Польза бега

Дело Собчак

Обучение в Германии

Правила питания

Профессия "мама"

Мемы в тему
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Сезонный поллиноз – как облегчить аллергию на пыльцу растений без лекарств, 5 шагов

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
16 мая, 07:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Аллергия на пыльцу растений (поллиноз) "возвращается" с началом цветения деревьев, цветов и трав. Как с ней бороться, если нет доступа к медикаментам – в статье
Сезонный поллиноз может беспокоить до самой осени, а облегчить аллергию на пыльцу растений без лекарств поможет ношение маски
Сезонный поллиноз может беспокоить до самой осени, а облегчить аллергию на пыльцу растений без лекарств поможет ношение маски / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Сезонная аллергия на пыльцу цветущих растений или трав – поллиноз, может начаться проявляться с самого начала весны и продолжаться все лето, до самой осени. Что делать, если заметили у себя проявления аллергии, а получить медицинскую помочь нет возможности – рассказали в МОЗ Украины. .

Насморк, зуд и заложенность носа, притупление обоняния, чихание, покраснение глаз и слезотечение – симптомы сезонного поллиноза. Во многих случаях наиболее эффективным способом борьбы с аллергией является избегание аллергена, вызывающего реакцию, но в сезон цветения это вряд ли возможно.

Реклама

Эффективным способом борьбы с аллергией является избегание аллергена, но в сезон цветения это вряд ли возможно
Эффективным способом борьбы с аллергией является избегание аллергена, но в сезон цветения это вряд ли возможно / Фото: istockphoto.com

Также усилить симптомы и создать условия для развития аллергии "помогают":

  • хронические заболевания органов дыхания
  • пассивное/активное курение
  • неблагоприятные бытовые условия или условия труда (плесень в помещении, повышенная влажность и т.д.)
  • генетическая предрасположенность.

Если вы заметили у себя симптомы аллергии, лучше всего обратитесь к своему семейному врачу, а если вы изменили местонахождение из-за военных действий — в ближайшее учреждение здравоохранения, которое оказывает первичную медицинскую помощь.

Реклама

Носите маску на улице, если склонны к аллергии, она уменьшит количество частиц пыли и аллергенов, которые вы вдыхаете
Носите маску на улице, если склонны к аллергии, она уменьшит количество частиц пыли и аллергенов, которые вы вдыхаете / Фото: Depositphotos

Семейный врач предоставит рекомендации, а при необходимости направит вас к аллергологу, у которого вы сможете пройти обследование на выявление аллергенов и получить квалифицированную медицинскую помощь. Что делать, если по каким-либо причинам вы не имеете доступа к медицинской помощи? Чтобы помочь себе еще до посещения врача:

  1. Носите маску на улице. Она уменьшит количество частиц пыли, которую вы вдыхаете.
  2. Не выходите на улицу, когда ветер. Закрывайте окна в такую ​​погоду. Избегайте прогулок с 10 до 15 часов.
  3. После прогулок тщательно помойте руки, примите душ. Это поможет смыть пыльцу.
  4. Одежду также нужно сменить и постирать, а сушить выстиранную одежду нужно в помещении.
  5. Чаще проводите влажную уборку в помещении, где вы находитесь.

Помните, что заниматься самолечением не следует, ведь это может привести к значительному ухудшению состояния здоровья.

Реклама

Также мы писали, что делать, если прицепился клещ, а рядом нет больницы: как достать насекомое самому.

Также узнайте, как укрепить волосы и улучшить рост локонов.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Опрос
Вещь дня
Панама Kalush
Тренд сезона 💕
Где купить
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Деятели с украинскими корнями
Made in Ukraine
Зигмунд Фрейд
Зигмунд Фрейд

психолог, психоаналитик, психиатр и невролог

Энди Уорхол
Энди Уорхол

художник, продюсер, создатель поп-арта

Чак Паланик
Чак Паланик

писатель, автор книги «Бойцовский клуб»

Дэвид Копперфильд
Дэвид Копперфильд

иллюзионист и гипнотизёр

Стив Возняк
Стив Возняк

изобретатель, соучредитель компании Apple

1 /2
Читать
Твоя карта
Предсказание на неделю
Получить карту
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Как выехать за границу студентам призывного возраста
Лайфхак недели
Разъяснения пограничников
Поговори со мной
Загадай желание и узнаешь ответ
Спросить

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять