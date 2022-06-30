Маникюр на длинные ногти – 20 стильных идей на лето 2022 (фото)

Не можете определиться с новым маникюром, а уже совсем скоро нужно идти к мастеру? Выбрали самые трендовые варианты нейл-дизайна, которые точно не оставят равнодушными окружающих

Маникюр на длинные ногти лето 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы рассказывали о дизайнах маникюра на короткие ногти, но, что делать обладательницам длинных. Собрали 20 невероятно красивых снимков нейл-дизайна, которые нашли у блогеров и инфлюесеров со всего мира.

Хищные мотивы, однотонные, абстракция, геометрия, цветочные и растительные принты, а также несколько патриотичных мотивов. В этом сезоне в тренде все, что вам нравится.

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Сомневаетесь в оттенке? Обратите внимание на яркие солнечные, а также неоновые, которые в моде летом 2022. Если такие варианты для вас слишком пестры, попробуйте соединить пастельные с графическими рисунками.

Одним из самых горячих трендов маникюра все еще продолжает оставаться заостренная форма ногтей. Вдохновляйтесь и сохраняйте понравившиеся варианты в заметках, чтобы показать своему любимому мастеру.

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Смотрите фото: идеи нейл-дизайна в сине-желтых оттенках.