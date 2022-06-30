Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🐍 Змеиный освободили! 🙏 Судьба защитников "Азовстали" ⚠ Угроза из Беларуси Работа во время войны Работа во время войны

Костюмы на лето

Что с Путиным

Аллергия на солнце

Самогон: польза, рецепт

Украинцы в Канаде

I love Ukraine
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Маникюр на длинные ногти – 20 стильных идей на лето 2022 (фото)

Мила Тодоренко Мила Тодоренко Редактор
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
30 июня, 19:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Не можете определиться с новым маникюром, а уже совсем скоро нужно идти к мастеру? Выбрали самые трендовые варианты нейл-дизайна, которые точно не оставят равнодушными окружающих
Маникюр на длинные ногти лето 2022
Маникюр на длинные ногти лето 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы рассказывали о дизайнах маникюра на короткие ногти, но, что делать обладательницам длинных. Собрали 20 невероятно красивых снимков нейл-дизайна, которые нашли у блогеров и инфлюесеров со всего мира.

Хищные мотивы, однотонные, абстракция, геометрия, цветочные и растительные принты, а также несколько патриотичных мотивов. В этом сезоне в тренде все, что вам нравится.

Реклама

Сомневаетесь в оттенке? Обратите внимание на яркие солнечные, а также неоновые, которые в моде летом 2022. Если такие варианты для вас слишком пестры, попробуйте соединить пастельные с графическими рисунками.

Одним из самых горячих трендов маникюра все еще продолжает оставаться заостренная форма ногтей. Вдохновляйтесь и сохраняйте понравившиеся варианты в заметках, чтобы показать своему любимому мастеру.

Реклама
Реклама

Смотрите фото: идеи нейл-дизайна в сине-желтых оттенках.

Мила Тодоренко
Мила Тодоренко Редактор

Окончила Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Пишу о красоте, моде, трендах и о всём, что вдохновляет зумеров

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
МЕД-ФРОНТ
Война с редкими болезнями
Истории пациентов
Цитата дня

Наш сын хочет быть солдатом

Цитата на segodnya.ua
Елена Зеленская Первая леди Украины
Читать интервью
Instagram недели
Аккаунт про супергероев современности — ВСУ
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Тренд на льняные костюмы
Обновляем летний гардероб
Дополняем босоножками

Дополняем босоножками

Стилизируем с кроссовками

Стилизируем с кроссовками

Сочетаем с сандалиями

Сочетаем с сандалиями

Купить украинское🇺🇦
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Продукты исключительной полезности
Украинские суперфуды
Узнать
Как помочь животным в 30-граднусную жару
Лайфхак недели
Советы ветеринара

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять