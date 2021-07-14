Принц Чарльз отказался выполнять обещание данное принцу Филиппу

Младший сын Елизаветы II должен был стать герцогом после того, как на трон взойдет его старший брат принц Чарльз. Но у будущего короля Британии свои планы

Титул герцога Эдинбургского не достанется принцу Эдварду / Фото: Getty Images

Принц Чарльз после смерти своего отца унаследовал все его титулы. По договоренности между принцем Филиппом и его страшим сыном, которая была заключена в 1999 году, титул герцога Эдинбургского должен был перейти принцу Эдварду после схождения Чарльза на престол. Но как рассказывают инсайдеры, принц Чарльз не планирует передавать титул герцога Эдинбургского младшему брату.

"Принц Чарльз — герцог Эдинбургский. И ему решать, что делать с титулом. Эдварду он не достанется", – рассказал инсайдер Daily Mail.

Принц Чарльз не будет предавать титул герцога Эдинбургского принцу Эдварду / Фото: Getty Images

Все дело в том, что будущий король Британии хочет сократить количество членов королевской семьи, имеющих титулы, а не приумножать их. И если принц Эдвард унаследует титул герцога Эдинбургского, в дальнейшем он перейдет к его сыну Джеймсу. А племянника принц Чарльз не видит в роли высокопоставленного члена королевской семьи. По его мнению, мальчика воспитывают так, чтобы он не был частью королевской семьи. Скорее всего принц Чарльз передаст титул герцога Эдинбургского своему внуку – младшему сыну Уильяма и Кейт Миддлтон принцу Луи.

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