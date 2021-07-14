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Принц Чарльз отказался выполнять обещание данное принцу Филиппу

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
14 июля, 14:33
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Младший сын Елизаветы II должен был стать герцогом после того, как на трон взойдет его старший брат принц Чарльз. Но у будущего короля Британии свои планы
Титул герцога Эдинбургского не достанется принцу Эдварду
Титул герцога Эдинбургского не достанется принцу Эдварду / Фото: Getty Images

Принц Чарльз после смерти своего отца унаследовал все его титулы. По договоренности между принцем Филиппом и его страшим сыном, которая была заключена в 1999 году, титул герцога Эдинбургского должен был перейти принцу Эдварду после схождения Чарльза на престол. Но как рассказывают инсайдеры, принц Чарльз не планирует передавать титул герцога Эдинбургского младшему брату.

"Принц Чарльз — герцог Эдинбургский. И ему решать, что делать с титулом. Эдварду он не достанется", – рассказал инсайдер Daily Mail.

Принц Чарльз не будет предавать титул герцога Эдинбургского принцу Эдварду
Принц Чарльз не будет предавать титул герцога Эдинбургского принцу Эдварду / Фото: Getty Images

Все дело в том, что будущий король Британии хочет сократить количество членов королевской семьи, имеющих титулы, а не приумножать их. И если принц Эдвард унаследует титул герцога Эдинбургского, в дальнейшем он перейдет к его сыну Джеймсу. А племянника принц Чарльз не видит в роли высокопоставленного члена королевской семьи. По его мнению, мальчика воспитывают так, чтобы он не был частью королевской семьи. Скорее всего принц Чарльз передаст титул герцога Эдинбургского своему внуку – младшему сыну Уильяма и Кейт Миддлтон принцу Луи.

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Из-за чего могут поссориться члены королевской семьи – смотрите сюжете:

Ранее мы рассказывали, почему принц Чарльз отказался встречаться с принцем Гарри.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Я достаточно рано стал отцом. Когда родился Саша, а потом Кристина, у меня еще был ветер в голове. Можно сказать, был творческим и даже легкомысленным человеком. Сейчас чувствую двойную ответственность. Я уже и отец, и дедушка. Имею трех внуков. Выходит, мои внуки старше сына

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