Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Лайфхакер Техно

Номинанты на Эмми

Канны-2021

Проблемы у Заворотнюк

Состояние МакSим

Співають всі

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Новости шоу бизнеса

Хилари Дафф впечатлила откровенными фото домашних родов: Мне хотелось лезть на стену

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
14 июля, 16:12
Копировать ссылку
Звезда "Лиззи Магуайер" Хилари Дафф рожала своего третьего ребенка в присутствии самых близких людей у себя дома
Хилари Дафф показала домашние роды
Хилари Дафф показала домашние роды / Фото: instagram/hilaryduff/

В начале весны 33-летняя Хилари Дафф в третий раз стала мамой – звезда родила дочь, которую они с супругом, Мэттью Комой, назвали Мэй Джеймс Бэйр. Теперь, когда малышке исполнилось почти четыре месяца, ее звездная мама в деталях рассказала о том, как она пережила роды. Больше всего удивило поклонников актрисы, что роды прошли дома.

Все чаще люди в Сети начинают показывать себя настоящими, без фотошопа и в самых повседневных жизненных моментах. Вот и 15 прекрасных своей естественностью украинок улыбались жителям столицы и гостям Киева с больших и красивых диджитальных экранов Украины.

В Instagram Хилари Дафф опубликовала серию душевных фотографий, которые были сделаны во время домашних родов. Помимо супруга актрисы, там также присутствовали ее мама и 9-летний сын. Такая атмосфера создала поддержку для Хилари.

Хилари Дафф рассказала, как рожала дома
Хилари Дафф рассказала, как рожала дома / Фото: instagram/hilaryduff/

Идеальный объем пространства, юмор, спокойствие и люди, которые поддерживали мою силу. Мой муж был самым спокойным человеком в комнате, когда мне хотелось лезть на стену, а моя маленькая Молли — просто необыкновенная доула, которая сидела со мной, когда мне нужно было быть спокойной, – написала актриса.

Звезда также показала милое фото специально оформленной ванной.

Ванная для родов Хилари Дафф
Ванная для родов Хилари Дафф / Фото: instagram/hilaryduff/

По словам Хилари Дафф, беременность и роды – это тяжелая работа, поэтому она благодарна, что ей помогают с воспитанием детей близкие. Помимо новорожденной дочки и сына Луки, у актрисы и ее супруга есть еще маленькая дочь Бэнкс Вайолет, которая родилась в 2018 году.

Узнайте, до какого возраста нужно родить первенца по мнению украинцев:

Вчера стала мамой другая знаменитость – Даша Квиткова. Весь процесс родов она показала в соцсети.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
Как заготовить малиновое варенье
Хакнуть
Канны набирают обороты
6 - 17 июля

Иван Дорн на красной дорожке

Смотреть
Цитата дня

Я достаточно рано стал отцом. Когда родился Саша, а потом Кристина, у меня еще был ветер в голове. Можно сказать, был творческим и даже легкомысленным человеком. Сейчас чувствую двойную ответственность. Я уже и отец, и дедушка. Имею трех внуков. Выходит, мои внуки старше сына

Виктор Павлик певец
Больше признаний Виктора Павлика
Канны-2021: Белла Хадид в платье с ожерельем-легкими Schiaparelli
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Июль
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
11 - 17 июля
Читать гороскоп
Сольный концерт
DOROFEEVA
31 июля / 20:00
Что еще "must visit" в июле
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Аренда VIP-яхты — ₴27 000/час
За что такие деньги?
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Делать разминку в течение рабочего дня
Почему это важно?
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Подарок по гороскопу
Что подарить женщине по ее знаку зодиака
Хочу узнать!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять