У певицы МакSим началось воспаление головного мозга – СМИ

Врачи расшифровали новую компьютерную томографию певицы МакSим, которая уже месяц лежит в коме в тяжелом состоянии

Появились результаты КТ МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist

Поклонники певицы МакSим ежедневно следят за новостями об артистке. Уже месяц певица находится в коме в тяжелом состоянии. Как известно, на днях ей сделали новую компьютерную томографию. Врачи расшифровали результаты КТ.

Как рассказал терапевт Андрей Звонков Telegram-каналу Life Shot, в организме певицы появились серьезные осложнения. В легких исполнительницы хита "Знаешь ли ты" были обнаружены следы плеврита, который, скорее всего, начал развиваться на фоне ковидной пневмонии.

Это серьезное осложнение при воспалении легких вызывает дыхательную недостаточность, то есть когда легкие не могут работать, — рассказал терапевт.

Новые подробности о здоровье МакSим / Фото: YouTube

Также у певицы обнаружили признаки пиелонефрита.

У нее помимо того, что поражены сосуды легких, могут быть поражены и сосуды почек. Пиелонефрит — это воспаление тканей почки в области чашечно-лоханочной системы, – сказал эксперт.

Согласно новым результатам КТ у певицы началось воспаление головного мозга.

Воспаление желудочков головного мозга. Это тоже результат вторичного воспаления. Но обычно на фоне применения антибиотиков с этой инфекцией удается справиться. Надеюсь, что на антибиотиках и капельницах врачам удастся вытащить ее, но это долгий процесс. Это все достаточно опасно, но раз она еще жива, значит, у нее есть все шансы жить, – подытожил эксперт.

Представители певицы пока никак не комментировали данную информацию.

Напомним, российскую певицу МакSим госпитализировали сразу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась высокая температура, но тем не менее было принято решение не отменять выступление. Сообщалось, что у певицы тяжелая пневмония и поражение легких 40%. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Спустя несколько дней появилась информация об ухудшении состояния МакSим и что теперь поражение легких 80%.

Смотрите полное выступление МакSим с того самого концерта в Казани:

Ранее появилась информация, что певицу МакSим перевели из частной клиники в городскую больницу.