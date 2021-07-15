Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Лайфхакер Техно

Номинанты на Эмми

Канны-2021

Проблемы у Заворотнюк

Состояние МакSим

Співають всі

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Новости шоу бизнеса

У певицы МакSим началось воспаление головного мозга – СМИ

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
15 июля, 08:50
Копировать ссылку
Врачи расшифровали новую компьютерную томографию певицы МакSим, которая уже месяц лежит в коме в тяжелом состоянии
Появились результаты КТ МакSим
Появились результаты КТ МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist

Поклонники певицы МакSим ежедневно следят за новостями об артистке. Уже месяц певица находится в коме в тяжелом состоянии. Как известно, на днях ей сделали новую компьютерную томографию. Врачи расшифровали результаты КТ.

Как рассказал терапевт Андрей Звонков Telegram-каналу Life Shot, в организме певицы появились серьезные осложнения. В легких исполнительницы хита "Знаешь ли ты" были обнаружены следы плеврита, который, скорее всего, начал развиваться на фоне ковидной пневмонии.

Это серьезное осложнение при воспалении легких вызывает дыхательную недостаточность, то есть когда легкие не могут работать, — рассказал терапевт.

Новые подробности о здоровье МакSим
Новые подробности о здоровье МакSим / Фото: YouTube

Также у певицы обнаружили признаки пиелонефрита.

У нее помимо того, что поражены сосуды легких, могут быть поражены и сосуды почек. Пиелонефрит — это воспаление тканей почки в области чашечно-лоханочной системы, – сказал эксперт.

Согласно новым результатам КТ у певицы началось воспаление головного мозга.

Воспаление желудочков головного мозга. Это тоже результат вторичного воспаления. Но обычно на фоне применения антибиотиков с этой инфекцией удается справиться. Надеюсь, что на антибиотиках и капельницах врачам удастся вытащить ее, но это долгий процесс. Это все достаточно опасно, но раз она еще жива, значит, у нее есть все шансы жить, – подытожил эксперт.

Представители певицы пока никак не комментировали данную информацию.

Напомним, российскую певицу МакSим госпитализировали сразу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась высокая температура, но тем не менее было принято решение не отменять выступление. Сообщалось, что у певицы тяжелая пневмония и поражение легких 40%. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Спустя несколько дней появилась информация об ухудшении состояния МакSим и что теперь поражение легких 80%.

Смотрите полное выступление МакSим с того самого концерта в Казани:

Ранее появилась информация, что певицу МакSим перевели из частной клиники в городскую больницу.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
Как заготовить малиновое варенье
Хакнуть
Канны набирают обороты
6 - 17 июля

Иван Дорн на красной дорожке

Смотреть
Цитата дня

Я достаточно рано стал отцом. Когда родился Саша, а потом Кристина, у меня еще был ветер в голове. Можно сказать, был творческим и даже легкомысленным человеком. Сейчас чувствую двойную ответственность. Я уже и отец, и дедушка. Имею трех внуков. Выходит, мои внуки старше сына

Виктор Павлик певец
Больше признаний Виктора Павлика
Супермодель Кейт Мосс стала лицом бренда белья Ким Кардашьян
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Июль
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
11 - 17 июля
Читать гороскоп
Сольный концерт
DOROFEEVA
31 июля / 20:00
Что еще "must visit" в июле
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Аренда VIP-яхты — ₴27 000/час
За что такие деньги?
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Делать разминку в течение рабочего дня
Почему это важно?
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Подарок по гороскопу
Что подарить женщине по ее знаку зодиака
Хочу узнать!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять