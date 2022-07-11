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Образ дня: премьер-министр Финляндии в косухе и мини-шортах на рок-фестивале (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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11 июля, 12:16
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В воскресенье Санна Марин посетила рок-фестиваль Ruistock в финском городе Турку вместе с супругом. Рассказываем подробности
Санна Марин с супругом на рок-фестивале
Санна Марин с супругом на рок-фестивале / Фото: Инстаграм

Мы давно восхищаемся самым прогрессивным политиком в мире, которую называют премьер-министром миллениалов, Санной Марин. В воскресенье она посетила старейший европейский опен-ейр фестиваль Ruistock, который проходит в финском городе Турку.

В этом сезоне хедлайнерами фестиваля были Major Lazer, Martin Garrix, Megan Thee Stalion, Playboi Carti и др. Гостей музыкального события поразила 36-летняя премьер-министр Финляндии, которая прибыла вместе с супругом. Для отдыха на рок-фестивале Санна выбрала соответствующий образ — кожаную косуху и джинсовые мини-шорты.

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Санна Марин
Санна Марин / Фото: Инстаграм

Согласитесь, не всегда в таком образе можно увидеть политиков.

Фото Санны разлетелись в Сети мгновенно. Пользователи восхищены и не перестают одобрять выбор одежды:

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Это мой премьер-министр, вот почему я здесь живу.

Вот так выглядят люди, которые могут вести общество к лучшему будущему… а для Финляндии – быть лидером в настоящем!

Финны пишут, что в мире нет более крутого премьер-министра.

Санна также поделилась фото с фестиваля в своем Instagram-аккаунте. Она опубликовала селфи с мужем Маркусом Райкконеном, а в посте написала:

Сегодня праздник. Едем на Ruistock.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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