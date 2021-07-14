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У Петра Мамонова отказывает сердце – СМИ

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
14 июля, 16:12
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Знаменитый артист находится в крайне тяжелом состоянии. У лидера "Звуки Му" уже отказали почки, начался сепсис. Музыкант был госпитализирован в начале июля этого года
Петр Мамонов находится в критическом состоянии
Петр Мамонов находится в критическом состоянии / Фото: facebook.com/onlinekpru

В начале июля 70-летнего Петра Мамонова госпитализировали с COVID-19. Тогда у музыканта на 87% были поражены легкие – его состояние оценивали как тяжелое. Как пишет "СтарХит", у артиста начинает отказывать сердце.

Врачи борются за жизнь Петра Мамонова вот уже третью неделю. Как утверждает инсайдер, сейчас лидер "Звуки Му" подключен к аппарату с дозатором, который подает специальный препарат в вену, чтобы сердце артиста совсем не остановилось.

Петр Мамонов в тяжелом состоянии в реанимации / Фото: коллаж "Сегодня"
Петр Мамонов в тяжелом состоянии в реанимации / Фото: коллаж "Сегодня"

Артист уже несколько дней находится в критическом состоянии. У него уже отказали почки, начался сепсис. Ранее супруга Петра Мамонова сообщила, что уже не верит в чудо и готовится к худшему.

Легкие целиком и полностью на ИВЛ. Он в коме... Сегодня уже 18-е сутки. Там уже даже нет попыток самостоятельного дыхания, все гораздо сложнее. Кошмар сейчас будет. Мне тяжело... Когда была надежда, то говорила с удовольствием, а сейчас, когда все, кранты, чего уж там, – говорит Ольга Мамонова.

Отметим, что два года назад врачи спасли жизнь лидеру "Звуки Му", когда у него случился инфаркт. Артисту потребовалось несколько лет, чтобы вернуться к активной творческой деятельности.

Ранее мы сообщали, что от коронавируса скончался экс-супруг Аллы Пугачевой.

Кому звезды доверяют свое здоровье – смотрите в видеосюжете:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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Я достаточно рано стал отцом. Когда родился Саша, а потом Кристина, у меня еще был ветер в голове. Можно сказать, был творческим и даже легкомысленным человеком. Сейчас чувствую двойную ответственность. Я уже и отец, и дедушка. Имею трех внуков. Выходит, мои внуки старше сына

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