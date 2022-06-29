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Встреча с Дантесом и хиты от Верки Сердючки: ТОП-5 мероприятий июля в Киеве

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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29 июня, 13:02
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Об юмористическом ивенте, моноспектакле, художественной выставке-марафоне и звездных концертах – в материале "Сегодня"
ТОП-5 мероприятий июля в Киеве
ТОП-5 мероприятий июля в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

Идеальный план июльского отдыха в Киеве – посетить ивент и не забыть о донате для ВСУ. "Сегодня" поделятся афишей ТОП-5 мероприятий, где вы абстрагируетесь от военных событий на вечер и сделаете доброе дело. Некоторые ивенты благотворительные, вырученные средства из билетов будут перечислены ВСУ и организациям, восстанавливающим украинские города.

Юмористическое мероприятие Improv live show

Приходите на юмористическое Improv live show от гениев шуток "Квартала 95". Особенность мероприятия – импровизация артистов: никаких сценариев и режиссуры не будет. Среди приглашенных гостей – украинский певец Владимир Дантес. Вырученные средства будут перечислены ВСУ.

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Когда: 1 июля, 19:00.

Где: в комплексе Osocor Residence, ул. Виноградная, 2.

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Цена: 800 гривен.

Благотворительная выставка-марафон "Между небом и землей" Оксаны Фурса

Приходите на выставку-марафон "Между небом и землей" украинской художницы Оксаны Фурса. Ее серия работ – это реакция на трагические события во время войны в Украине. Основой выставки станет инсталляция из противотанковых ежей, на которых под разными ракурсами и освещением будут демонстрировать две коллекции работ: "Яблунево Медова Казка" та "Між небом та землею". Дополнят экспозицию цифровые копии 5-ти работ Марии Приймаченко из фонда Национального музея Тараса Шевченко.

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Когда: с 5 по 31 июля.

Где: Национальный музей Тараса Шевченко, бульвар Тараса Шевченко, 12.

Моноспектакль Натальи Могилевской "Я дома"

Артистка Наталья Могилевская оставалась в Киеве во время полномасштабного вторжения РФ. Пережитые эмоции во время волонтерства и постоянных волнений, звезда направила на создание концепции моноспектакля "Я дома". Придя на перформанс, услышите стихи и песни, написанные, вдохновившись жестокими реалиями войны.

Когда: 5 июля, 19:00.

Где: Национальный академический театр им. Леси Украинки, ул. Богдана Хмельницкого, 5.

Цена: от 200 грн.

Концерт группы "КАЗКА"

Украинская группа "КАЗКА" устроит благотворительный концерт-аукцион в поддержку ВСУ. Зрители на протяжении выступления смогут вспомнить довоенную концертную жизнь, слушая "Плакала", "Свята" и другие хиты. Придя на мероприятие, вы поможете украинской армии, ведь вырученные средства из билетов перечислят воинам.

Когда: 7 июля, 20:00.

Где: в комплексе отдыха Osocor Residence, ул. Виноградная, 2.

Цена: 600 грн.

Концерт Verka Serduchka

Легендарная звезда украинского шоу-биза Verka Serduchka, выступит с бэндом в комплексе Osocor Residence. Придя на мероприятие, вы автоматически помогаете отстроить разбомбленные регионы Украины. Вырученные средства из билетов перечислят организациям, занимающимся восстановлением городов.

Когда: 22 июля в 17.00.

Где: в комплексе Osocor Residence, ул. Виноградная, 2

Цена: от 800 грн.

Вы оцените архивные снимки Киева конца 19-го и начала 20-го столетия.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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