Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно

Куда поехать в отпуск

Как правильно худеть

Если обгорели на солнце

Модные джинсы

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Partner

Михаил Поплавский снял внука в своем клипе на песню "Сину мій"

Актуально
28 июля, 13:38
Копировать ссылку
Новое видео поющий ректор посвятил всем сыновьям Украины
Михаил Поплавский с внуком Егором на презентации клипа "Сину мій"
Михаил Поплавский с внуком Егором на презентации клипа "Сину мій" / Фото: facebook/MMPoplavskiy

Михаил Поплавский презентовал клип на песню "Сину мій" (музыка – Николо Петраш, слова – Людмила Пономаренко). Если предыдущие видеоработы маэстро были более эпатажными, к чему публика уже привыкла, то в этом клипе акцент был сделан на душевности и важности семейных ценностей в нашей жизни.

Михаил Поплавский снял клип на песню "Сину мій"
Михаил Поплавский снял клип на песню "Сину мій" / Фото: facebook/MMPoplavskiy

"Дети – это гордость, надежда родителей и продолжение рода. И мы живем верой в их счастливое будущее. Каждый из нас видит в своих детях себя", – говорит Михаил Михайлович.

Эта видеоработа является особой для Михаила Михайловича, потому что главным актером клипа стал его шестилетний внук Егор. Он сыграл сына маэстро – Александра в детстве.

Егор Поплавский в клипе на песню Михаила Поплавского "Сину мій"
Егор Поплавский в клипе на песню Михаила Поплавского "Сину мій" / Фото: facebook/MMPoplavskiy

Михаил Поплавский шутит, что в качестве гонорара внук попросил iPhone 13 Prо, который уже должен выйти осенью этого года.

"Я очень доволен, как Егор себя вел на съемочной площадке и как работал с режиссером", – признается Михаил Поплавский.

Егор Поплавский в клипе на песню Михаила Поплавского "Сину мій"
Егор Поплавский в клипе на песню Михаила Поплавского "Сину мій" / Фото: facebook/MMPoplavskiy

Модное видео было снято с использованием современных технологий: LED cube, VR-технологий, Unreal Engine 4, tracking systems и 3D-графики. Режиссером клипа выступила известный клипмейкер Елена Винярская, которая уже сняла Михаилу Поплавскому несколько видео.

Михаил Поплавский с внуком Егором в клипе на песню "Сину мій"
Михаил Поплавский с внуком Егором в клипе на песню "Сину мій" / Фото: facebook/MMPoplavskiy

"Идея клипа очень трогательная – любовь отца к сыну. Это уникальные отношения. Любовь и защита, уверенность и вера в себя – величайший дар отца сыну. Только за успехи сына отец радуется больше, чем за собственные. Главный герой Михаил Поплавский через игру в шахматы погружает сына во взрослый мир, дает советы в решении важных шагов. А малой, в свою очередь, делится с отцом своим детским мировосприятием – фантазиями, компьютерными играми и интересными для него развлечениями.

Книга комиксов – это интерпретация "Маленького принца" Антуана де Сент-Экзюпери со словами из песни "Сын мой", главное – "Щоб безхмарною була твоя дорога". А если будут "хмари", то главный герой клипа Михаил Поплавский, как все настоящие родители, сделает все, чтобы эти "хмари" не были большими. Любовь отца – исключительная. В ней мало слов и она бесценна. Именно эти щемящие и проникновенные чувства и являются главным месседжем клипа", – рассказала режиссер клипа Елена Винярская.

Поплавские на презентации клипа: Михаил Михайлович, Егор, Алина, Александр
Поплавские на презентации клипа: Михаил Михайлович, Егор, Алина, Александр / Фото: facebook/MMPoplavskiy

На презентации клипа присутствовали родные Михаила Михайловича – сын Александр с женой Алиной и конечно же Егор, для которого съемки в клипе стали актерским дебютом.

"Мы очень гордимся этой видеоработой, не только потому, что там снимался Егор. В песне действительно очень важные слова, они близки сердцам для всех родителей", – отметила невестка Михаила Михайловича Алина Поплавская.

Посетили презентацию и звездные гости Виктор Павлик, Дмитрий Коляденко, Павел Зибров.

Презентация клипа Михаила Поплавского "Сину мій"
Презентация клипа Михаила Поплавского "Сину мій" / Фото: facebook/MMPoplavskiy

Виктор Павлик, у которого недавно родился сын, признался, что эта видеоработа его очень тронула.

"Я с большим трепетом смотрел этот клип. Мне сразу понравилась песня, она очень хитовая, – говорит артист. – Буквально с первого припева у меня появились слезы на глазах, мурашки по телу. Мне, как молодому отцу, было очень приятно слушать эту песню и смотреть клип. Большому кораблю – большое плавание".

Михаил Поплавский с внуком Егором на презентации клипа "Сину мій"
Михаил Поплавский с внуком Егором на презентации клипа "Сину мій" / Фото: facebook/MMPoplavskiy

Предыдущие клипы Михаила Михайловича на хиты "Український борщ", "Українські вареники", "Сало" уже собрали миллионы просмотров на Ютубе. Маэстро уверен, что видео на песню "Сину мій", с которой он начал серию семейных видеоклипов, также найдет своего зрителя.

"В этом направлении мало кто из артистов снимает видеоклипы. Я уверен, крепкая семья – крепкое государство", – говорит артист.

Михаил Поплавский с внуком Егором на презентации клипа "Сину мій"
Михаил Поплавский с внуком Егором на презентации клипа "Сину мій" / Фото: facebook/MMPoplavskiy

Совсем скоро Михаил Поплавский представит клип на еще одну проникновенную композицию "Батько", режиссером которой выступила также Елена Винярская. Их тандем действительно можно назвать успешным – вместе им удается как эпатировать, так и умилять зрителя своей искренностью и открытостью.

Михаил Поплавский снял новый клип на песню "Сину мій" / Фото: facebook/MMPoplavskiy
Михаил Поплавский снял новый клип на песню "Сину мій" / Фото: facebook/MMPoplavskiy
Михаил Поплавский снял новый клип на песню "Сину мій" / Фото: facebook/MMPoplavskiy
Михаил Поплавский снял новый клип на песню "Сину мій" / Фото: facebook/MMPoplavskiy
Михаил Поплавский снял новый клип на песню "Сину мій" / Фото: facebook/MMPoplavskiy
Михаил Поплавский снял новый клип на песню "Сину мій" / Фото: facebook/MMPoplavskiy
Михаил Поплавский снял новый клип на песню "Сину мій" / Фото: facebook/MMPoplavskiy
Михаил Поплавский снял новый клип на песню "Сину мій" / Фото: facebook/MMPoplavskiy
Михаил Поплавский снял новый клип на песню "Сину мій" / Фото: facebook/MMPoplavskiy
Михаил Поплавский снял новый клип на песню "Сину мій" / Фото: facebook/MMPoplavskiy
Михаил Поплавский снял новый клип на песню "Сину мій" / Фото: facebook/MMPoplavskiy
1/11

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Делать зарядку для ног
Почему это важно?
Лайфхак дня
Как заготовить абрикосовый компот
Хакнуть
Сольник звезды
DOROFEEVA
31 июля / 20:00
5 главных концертов июля
Достойный ли сервис на отдыхе в Украине?
Узнать больше об отдыхе
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Июль
Лайфхаки по календарю
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
25 - 31 июля
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Аренда VIP-яхты — ₴27 000/час
За что такие деньги?
тест
Сможешь отличить дизайнерскую одежду от вещей с рынка?
Попробовать
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Где купаться
Топ пляжей недалеко от Киева
Хочу узнать!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять