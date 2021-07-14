Известная российская модель отфутболила Канье Уэста

Популярная российская модель Ирина Шейк не захотела встречаться с Канье Уэстом и предложила остаться друзьями

Ирина Шейк предложила Канье Уэст быть друзьями / Фото: Getty Images, AFP

После развода с Ким Кардашьян в Сети заговорили о романе Канье Уэста с известной моделью российского происхождения Ириной Шейк.Поводом для слухов стали совместные фото пары на отдыхе во Франции. Но как рассказал инсайдер, звезда глянца и подиумов не собирается встречаться с рэпером – Ирина Шейк предложила Канье Уэсту быть друзьями.

Как рассказал инсайдер изданию Page Six, Канье приглашал Ирину посетить вместе Неделю моды в Париже, но она отказалась.

Канье нравится Ирине, но как друг, она не хочет с ним отношений. Она не хочет, чтобы все думали, что они встречаются, как об этом бы писала пресса. Если бы она согласилась на совместную поездку, она бы читала об их отношениях весь следующий месяц, – рассказал инсайдер.

Ирина Шейк и Канье Уэст / Фото: Getty Images

Инсайдер отметил, что Ирине нравится быть одной и о новых отношениях она пока не думает. У нее успешная карьера и дочь, которой она старается посвящать всё свое время.

Напомним, что Ким Кардашьян и Канье Уэст заключили брак в 2014 году. До этого они встречались два года. У Ким и Канье четверо детей: дочери Норт и Чикаго и сыновья Сэйнт и Псалм.

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