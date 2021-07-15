Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Лайфхакер Техно

Номинанты на Эмми

Канны-2021

Проблемы у Заворотнюк

Состояние МакSим

Співають всі

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Новости шоу бизнеса

Думала, что они пытаются убить меня: Бритни Спирс обвинила отца в злоупотреблении опекунством

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
15 июля, 07:45
Копировать ссылку
Бритни Спирс продолжает бороться за то, чтобы самостоятельно принимать важные решения в своей жизни, распоряжаться своими финансами, имуществом и выступать на сцене
Бритни Спирс во второй раз выступила в суде
Бритни Спирс во второй раз выступила в суде / Фото: Getty Images

Бритни Спирс не теряет надежды избавиться от опекунства отца. Певица вновь выступила в суде. На этот раз она дала показания по телефону. Певица выдвинула обвинения против своего отца из-за "злоупотребления опекунством". Об этом пишет US Weekly.

Я хочу обвинить своего отца в злоупотреблении опекунством. Я хочу предъявить обвинение моему отцу сегодня. Я хочу провести расследование в отношении моего отца. Это опекунство позволило отцу погубить мою жизнь. И если это не насилие, то тогда я не знаю, что такое насилие в вашем понимании. В какой-то момент я думала, что они пытаются убить меня, — заявила певица.

Бритни Спирс
Бритни Спирс / Фото: Getty Images

По словам Бритни, она не знала, что могла попросить о прекращении опекунства раньше.

Прошу прощения за свое невежество, но я этого не знала. То, что я пережила смущает и деморализует, и это главная причина, почему я не говорила открыто. Я не думала, что мне поверят, – призналась артистка.

Во время слушания Бритни разрешили выбрать собственного адвоката – это впервые с начала опекунства. Известно, что теперь интересы певицы будет представлять адвокат Бена Аффлека и Стивена Спилберга – Мэтью Розенгарт.

Смотрите видеосюжет о том, как арестовали бывшего мужа Бритни Спирс:

Ранее мы подробно рассказывали все, что нужно знать о борьбе Бритни Спирс за свободу.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
Как заготовить малиновое варенье
Хакнуть
Канны набирают обороты
6 - 17 июля

Иван Дорн на красной дорожке

Смотреть
Цитата дня

Я достаточно рано стал отцом. Когда родился Саша, а потом Кристина, у меня еще был ветер в голове. Можно сказать, был творческим и даже легкомысленным человеком. Сейчас чувствую двойную ответственность. Я уже и отец, и дедушка. Имею трех внуков. Выходит, мои внуки старше сына

Виктор Павлик певец
Больше признаний Виктора Павлика
Супермодель Кейт Мосс стала лицом бренда белья Ким Кардашьян
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Июль
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
11 - 17 июля
Читать гороскоп
Сольный концерт
DOROFEEVA
31 июля / 20:00
Что еще "must visit" в июле
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Аренда VIP-яхты — ₴27 000/час
За что такие деньги?
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Делать разминку в течение рабочего дня
Почему это важно?
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Подарок по гороскопу
Что подарить женщине по ее знаку зодиака
Хочу узнать!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять