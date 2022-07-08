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Украинцы направили послание со словами поддержки жителям временно оккупированных территорий (фото)

Мила Тодоренко Мила Тодоренко Редактор
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8 июля, 18:53
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Сейчас очень важно поддерживать людей, оставшихся на временно оккупированных территориях и переживающих весь страх и ужас войны
Поддержка всеми способами - то, что нужно сейчас людям, оказавшимся в оккупации
Поддержка всеми способами - то, что нужно сейчас людям, оказавшимся в оккупации / Фото: пресс-служба, Коллаж: Сегодня

Коммуникационное агентство Gres Todorchuk запустило проект "Письма любви". Каждый желающий может оставить обращение на сайте к близкому человеку, друзьям или даже незнакомым, которые остались во временно оккупированных городах и селах.

Организаторы проекта планируют собрать не менее 10 тысяч посланий, которые будут доставлены в пункты назначения всеми возможными способами. Также в агентстве решили сделать первый символический шаг — запустить письма на цветущих венках в вечер Ивана Купала.

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Письма на цветущих венках в вечер Ивана Купала были отправлены с берега Днепра, всего в 8 километрах от временно оккупированной Херсонской и Запорожской областей | Фото: пресс-служба
Письма на цветущих венках в вечер Ивана Купала были отправлены с берега Днепра, всего в 8 километрах от временно оккупированной Херсонской и Запорожской областей / Фото: пресс-служба
Письма на цветущих венках в вечер Ивана Купала были отправлены с берега Днепра, всего в 8 километрах от временно оккупированной Херсонской и Запорожской областей | Фото: пресс-служба
Письма на цветущих венках в вечер Ивана Купала были отправлены с берега Днепра, всего в 8 километрах от временно оккупированной Херсонской и Запорожской областей / Фото: пресс-служба
Письма на цветущих венках в вечер Ивана Купала были отправлены с берега Днепра, всего в 8 километрах от временно оккупированной Херсонской и Запорожской областей | Фото: пресс-служба
Письма на цветущих венках в вечер Ивана Купала были отправлены с берега Днепра, всего в 8 километрах от временно оккупированной Херсонской и Запорожской областей / Фото: пресс-служба
Письма на цветущих венках в вечер Ивана Купала были отправлены с берега Днепра, всего в 8 километрах от временно оккупированной Херсонской и Запорожской областей | Фото: пресс-служба
Письма на цветущих венках в вечер Ивана Купала были отправлены с берега Днепра, всего в 8 километрах от временно оккупированной Херсонской и Запорожской областей / Фото: пресс-служба
Письма на цветущих венках в вечер Ивана Купала были отправлены с берега Днепра, всего в 8 километрах от временно оккупированной Херсонской и Запорожской областей | Фото: пресс-служба
Письма на цветущих венках в вечер Ивана Купала были отправлены с берега Днепра, всего в 8 километрах от временно оккупированной Херсонской и Запорожской областей / Фото: пресс-служба
Письма на цветущих венках в вечер Ивана Купала были отправлены с берега Днепра, всего в 8 километрах от временно оккупированной Херсонской и Запорожской областей | Фото: пресс-служба
Письма на цветущих венках в вечер Ивана Купала были отправлены с берега Днепра, всего в 8 километрах от временно оккупированной Херсонской и Запорожской областей / Фото: пресс-служба
Письма на цветущих венках в вечер Ивана Купала были отправлены с берега Днепра, всего в 8 километрах от временно оккупированной Херсонской и Запорожской областей | Фото: пресс-служба
Письма на цветущих венках в вечер Ивана Купала были отправлены с берега Днепра, всего в 8 километрах от временно оккупированной Херсонской и Запорожской областей / Фото: пресс-служба
Письма на цветущих венках в вечер Ивана Купала были отправлены с берега Днепра, всего в 8 километрах от временно оккупированной Херсонской и Запорожской областей | Фото: пресс-служба
Письма на цветущих венках в вечер Ивана Купала были отправлены с берега Днепра, всего в 8 километрах от временно оккупированной Херсонской и Запорожской областей / Фото: пресс-служба
Письма на цветущих венках в вечер Ивана Купала были отправлены с берега Днепра, всего в 8 километрах от временно оккупированной Херсонской и Запорожской областей | Фото: пресс-служба
Письма на цветущих венках в вечер Ивана Купала были отправлены с берега Днепра, всего в 8 километрах от временно оккупированной Херсонской и Запорожской областей / Фото: пресс-служба
Письма на цветущих венках в вечер Ивана Купала были отправлены с берега Днепра, всего в 8 километрах от временно оккупированной Херсонской и Запорожской областей | Фото: пресс-служба
Письма на цветущих венках в вечер Ивана Купала были отправлены с берега Днепра, всего в 8 километрах от временно оккупированной Херсонской и Запорожской областей / Фото: пресс-служба
Письма на цветущих венках в вечер Ивана Купала были отправлены с берега Днепра, всего в 8 километрах от временно оккупированной Херсонской и Запорожской областей | Фото: пресс-служба
Письма на цветущих венках в вечер Ивана Купала были отправлены с берега Днепра, всего в 8 километрах от временно оккупированной Херсонской и Запорожской областей / Фото: пресс-служба
Письма на цветущих венках в вечер Ивана Купала были отправлены с берега Днепра, всего в 8 километрах от временно оккупированной Херсонской и Запорожской областей | Фото: пресс-служба
Письма на цветущих венках в вечер Ивана Купала были отправлены с берега Днепра, всего в 8 километрах от временно оккупированной Херсонской и Запорожской областей / Фото: пресс-служба
Письма на цветущих венках в вечер Ивана Купала были отправлены с берега Днепра, всего в 8 километрах от временно оккупированной Херсонской и Запорожской областей | Фото: пресс-служба
Письма на цветущих венках в вечер Ивана Купала были отправлены с берега Днепра, всего в 8 километрах от временно оккупированной Херсонской и Запорожской областей / Фото: пресс-служба
Письма на цветущих венках в вечер Ивана Купала были отправлены с берега Днепра, всего в 8 километрах от временно оккупированной Херсонской и Запорожской областей | Фото: пресс-служба
Письма на цветущих венках в вечер Ивана Купала были отправлены с берега Днепра, всего в 8 километрах от временно оккупированной Херсонской и Запорожской областей / Фото: пресс-служба
Письма на цветущих венках в вечер Ивана Купала были отправлены с берега Днепра, всего в 8 километрах от временно оккупированной Херсонской и Запорожской областей | Фото: пресс-служба
Письма на цветущих венках в вечер Ивана Купала были отправлены с берега Днепра, всего в 8 километрах от временно оккупированной Херсонской и Запорожской областей / Фото: пресс-служба
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Организаторы вдохновились давней украинской традицией, когда девушки накануне 7 июля плели венки и пускали их по воде. Если они доходили до любимых на другом берегу, это считалось хорошим знаком для их отношений.

Отправленные таким образом "письма любви" символизируют связь между украинцами и поддержку в самые трудные времена тех, кто находится во временной оккупации.

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Запуск венков в Киеве – более символический шаг, – говорит Дарья Любимова, представитель организаторов проекта. — Более 500 цветущих венков с пожеланием скорейшей встречи, словами поддержки и любви, мы отправили с берега Днепра, всего в 8 километрах от временно оккупированной Херсонской и Запорожской областей. Там в буквальном смысле слова виден другой берег, и мы знаем, что эти венки дойдут до тех, кого мы так сильно хотели поддержать. При создании идеи мы консультировались с людьми на ВОТ, и поняли, что даже сам факт того, что кто-то пишет письмо для них, кто-то заботится, помнит о них — уже большая поддержка и дает силы.

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Мила Тодоренко
Мила Тодоренко Редактор

Окончила Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Пишу о красоте, моде, трендах и о всём, что вдохновляет зумеров

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