Плакать после секса – почему так происходит и нормально ли это

Оргазм и слезы могут вызвать у партнера/партнерши неоднозначную реакцию. Но всегда ли плач после секса вызван прекрасными чувствами от интима? У всех по разному, считают врачи

Плакать после секса - может быть как нормально, так и симптомом проблем со здоровьем / Фото: freepik.com

Есть много веских причин, которые приводят к тому, что после достижения оргазма партнер или партнерша может заплакать. Такая реакция на секс не всегда означает хорошее качество интима – у человека могут быть проблемы со здоровьем.

Есть много веских причин, которые приводят к этому. Например, у вас могло быть ожесточенное разногласие с вашим партнером, которое закончилось отличным сексом. Но после этого вы понимаете, что есть еще какое-то недоразрешение конфликта, которое необходимо разрешить до конца. Или, может быть, у вас в этот момент бушуют гормоны, и вам нужно прийти в норму.

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Как поддержать человека с ВИЧ / Фото: Pexels

Чувство тревоги, депрессии, плаксивости, раздражительности или неудовлетворенности может быть признаком посткоитальной дисфории (ПКД) . Удивительно, но она чаще всего встречается у женщин, хотя с этим могут столкнуться люди обоих полов.

Если вы испытываете симптомы ПКД, то важно быть терпеливым с собой, не стыдить себя – иначе это только усилит последствия. Это состояние уходит корнями в негативные переживания, такие как тревога, жестокое обращение и обида, а также дело может быть в гормональных изменениях после послеродовой депрессии.

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Секс может поставить вас в уязвимое положение. Если у вас есть глубинные тревоги или опасения, эти чувства с большей вероятностью проявятся после секса. Лучше всего обратиться к терапевту или доверенному специалисту за поддержкой, когда вы "распаковываете" эти эмоции.

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