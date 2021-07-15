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75-летний Петросян впервые за долгое время поделился совместным кадром с молодой женой

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
15 июля, 10:01
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Знаменитый юморист почти никогда не публикует в соцсетях фото с супругой или сыном. Татьяна Брухунова активно ведет Instagram, в котором тоже не делится снимками семьи
Евгений Петросян показал редкое фото со своей женой Татьяной Брухуновой
Евгений Петросян показал редкое фото со своей женой Татьяной Брухуновой / Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова недавно проводили время на Мальдивах. Оттуда они публиковали фото, но ни разу не размещали в соцсетях совместные снимки. На этот раз знаменитый юморист решил нарушить свое правило и опубликовал кадр с Татьяной.

Лето, – лаконично подписал снимок Петросян.

Евгений Петросян впервые за долгое время показал жену
Евгений Петросян впервые за долгое время показал жену / Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Поклонники Евгения написали в комментариях сотни комплиментов и пожеланий:

  • А вы похожи. Добрыми улыбками. И настроением.
  • Идеально подходите друг другу! Счастья вашей семье!
  • Хорошенькие!
  • Какая милая фотография!
  • Очень атмосферное фото.
  • Такой портретный кадр! В раму и на стену! Очень красивые.
Скриншот: Instagram

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова поженились в 2019 году. До этого юморист состоял в браке с Еленой Степаненко, с которой еще долгое время после развода делил имущество. В апреле 2020 года у Евгения и Татьяны родился сын Ваган.

Татьяна никогда не публикует в Instagram фото с Евгением. Недавно она разместила редкий снимок их сына, но лицо малыша пара пока не показывает.

После того, как стало известно, что Петросян и Брухунова – пара, на них посыпались возмущенные комментарии со стороны общественности – кто-то уверен, что этот союз ненастоящий, другие пишут, что Татьяна годится Евгению во внучки и такая разница в возрасте неприемлема.

Пара не обращает внимания на комментарии хейтеров, лишь изредка Татьяна отвечает самым активным из них и просит не беспокоить ее семью.

Ранее Татьяна Брухунова опубликовала несколько фото в купальниках.

Как звезды разделяют бытовые обязанности – смотрите видеосюжет:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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Я достаточно рано стал отцом. Когда родился Саша, а потом Кристина, у меня еще был ветер в голове. Можно сказать, был творческим и даже легкомысленным человеком. Сейчас чувствую двойную ответственность. Я уже и отец, и дедушка. Имею трех внуков. Выходит, мои внуки старше сына

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