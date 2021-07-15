75-летний Петросян впервые за долгое время поделился совместным кадром с молодой женой

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова недавно проводили время на Мальдивах. Оттуда они публиковали фото, но ни разу не размещали в соцсетях совместные снимки. На этот раз знаменитый юморист решил нарушить свое правило и опубликовал кадр с Татьяной.
Лето, – лаконично подписал снимок Петросян.
Поклонники Евгения написали в комментариях сотни комплиментов и пожеланий:
- А вы похожи. Добрыми улыбками. И настроением.
- Идеально подходите друг другу! Счастья вашей семье!
- Хорошенькие!
- Какая милая фотография!
- Очень атмосферное фото.
- Такой портретный кадр! В раму и на стену! Очень красивые.
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова поженились в 2019 году. До этого юморист состоял в браке с Еленой Степаненко, с которой еще долгое время после развода делил имущество. В апреле 2020 года у Евгения и Татьяны родился сын Ваган.
Татьяна никогда не публикует в Instagram фото с Евгением. Недавно она разместила редкий снимок их сына, но лицо малыша пара пока не показывает.
После того, как стало известно, что Петросян и Брухунова – пара, на них посыпались возмущенные комментарии со стороны общественности – кто-то уверен, что этот союз ненастоящий, другие пишут, что Татьяна годится Евгению во внучки и такая разница в возрасте неприемлема.
Пара не обращает внимания на комментарии хейтеров, лишь изредка Татьяна отвечает самым активным из них и просит не беспокоить ее семью.
Ранее Татьяна Брухунова опубликовала несколько фото в купальниках.
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