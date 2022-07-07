Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇬🇧 Отставка Джонсона ℹ Выезд военнообязанных 🎆 "Хлопки" в России ⚔ Бои на Донбассе
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о людях

"Никто из нас не в порядке": Елена Зеленская объяснила Time, как война уничтожает психику украинцев

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 июля, 15:49
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Первая леди Украины снялась для обложки издания и дала откровенное интервью, в котором рассказала о семье, работе и ментальном здоровье
Первая леди Украины призналась, что война сказалась на ментальном здоровье ее семьи
Первая леди Украины призналась, что война сказалась на ментальном здоровье ее семьи / Фото: Коллаж: Сегодня

Елена Зеленская часто дает интервью иностранным СМИ, отвечая на вопросы о страхе смерти, она пытается рассказать миру, что на самом деле происходит в Украине и почему нам нужна военная поддержка.

Журналисты Time Саймон Шустер приехал в Украину, чтобы встретиться с супругой президента и поговорить о войне и будущем страны.

Реклама

Елена Зеленская на обложке Time
Елена Зеленская на обложке Time / Фото: Time

Зеленская рассказала, что она и дети не хотели бежать. Когда президент позвонил им, она сказала, что дома они будут чувствовать себя в большей безопасности, чем в каком-то секретном месте. Семья Зеленского не хотела оставлять своих питомцев: двух собак, кошку и невротического попугая по имени Кеша.

Конечно, спорить не было смысла. Адрес семьи был обнародован в СМИ. Как и миллионам украинцам они собрали тревожные чемоданчики и в сопровождении охраны уехали в убежище. Чтобы свести к минимуму риск покушения, Елене с детьми пришлось оставить мобильные, не пользоваться соцсетями, чтобы их не отследили, и пытаться не паниковать.

Реклама

Друзья в Европе предлагали им приехать, но они остались в Украине. Зеленская призналась, что они не были заперты в секретном бункере, но были вынуждены передвигаться, чтобы избежать угроз похищения или убийства.

Вы просто надеетесь, что сейчас вы в безопасности. Вы не знаете, что произойдет через два часа, – отметила Елена.

Неопределенность породила привычку максимально использовать удобства в тех местах, где они были

Потому что никогда не знаешь, когда в следующий раз доберешься до нормального душа, – объяснила Зеленская.

Из соображений безопасности им не разрешили общаться с Владимиром даже по видеосвязи. Неделями они разговаривали только по защищенным телефонным линиям, а дети могли видеть отца только по телевизору. Ежедневные ночные выступления были утешением для его детей.

Реклама

Елена Зеленская объяснила, как важно уже сейчас начать работу по сбережению ментального здоровья украинцев
Елена Зеленская объяснила, как важно уже сейчас начать работу по сбережению ментального здоровья украинцев / Фото: Time

Так живут миллионы украинцев уже несколько месяцев. Ужас и трагедия. Одна история особенно сильно поразила Зеленскую. Она прочитала несколько страниц из дневника 8-летнего мальчика, пережившего российскую оккупацию Мариуполя.

Мои две собаки умерли. Как и моя бабушка Галя, и мой любимый город.

История мальчика показала глубину травмы, с которой сталкиваются украинские дети. Первая леди решила сосредоточить всю свою энергию на том, чтобы помочь тысячам маленьким украинцам исцелиться, ведь теперь это задача поколений.

Представьте, как это могло повлиять на психику нормального ребенка, которого не воспитывали для войны, не учили ненавидеть.

Психологическая помочь и забота о ментальном здоровье украинцев – первоочередные задачи Зеленской. Она отметила, что с мужем они по-прежнему живут отдельно и что у ее семьи мало шансов вернуться к нормальной жизни, пока идет война.

Елена осознает, что миллионы семей, которых разделила война, нужна будет также поддержка.

Каждый из нас, и я в том числе, чувствовали, что наше психологическое состояние не такое, каким должно быть. После четырех месяцев войны, никто из нас не в порядке, – добавила она.

Первая леди назвала ошеломляющие цифры: 15 миллионов человек — почти треть населения — могут нуждаться в психологической помощи. Подавляющее большинство из них – женщины и дети. С начала вторжения количество военнослужащих увеличилось примерно втрое и достигло более 700 000 человек, и многим из них также нужна психологическая помощь.

Проблема заключается еще и в том, что украинцы ассоциируют практику психотерапии как с чем-то инородным, больным и неприемлемым. Во многом эта стигма уходит своими корнями в Советский Союз. Зеленская уверена, что нам нужно не скрывать травмы, а работать со специалистами. Только там мы сможет справиться с последствиями ПТСР и построить будущее Украины.

Читайте также: Елена Зеленская рассказала, за что критикует мужа и почему их сын хочет стать солдатом

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
МЕД-ФРОНТ
Война с редкими болезнями
Истории пациентов
Модно
Идеи нейл-дизайна
Маникюр на лето 2022
Маникюр на лето 2022
Маникюр на лето 2022
Маникюр на лето 2022
Маникюр на лето 2022
Маникюр на лето 2022
Маникюр на лето 2022
Маникюр на лето 2022
Маникюр на лето 2022
Маникюр на лето 2022
1 /2
Больше вариантов
Цитата дня

Наш сын хочет быть солдатом

Цитата на segodnya.ua
Елена Зеленская Первая леди Украины
Читать интервью
Instagram недели
Аккаунт про супергероев современности — ВСУ
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Haute Couture
Расписание Fashion Weeks

Париж. Франция

3 – 7 июля

Париж. Франция

Маями. США

14 – 21 июля

Маями. США

Нью-Йорк. США

9 – 14 сентября

Нью-Йорк. США

Лондон. Англия

16 – 20 сентября

Лондон. Англия

Милан. Италия

20 – 26 сентября

Милан. Италия
Детали модных показов
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Продукты исключительной полезности
Украинские суперфуды
Узнать
Афиша июля

5-31 июля с 10:00

Выставка "Між небом та землею"

7 июля в 20:00

Концерт группы "КАЗКА"

22 июля в 17:00

Концерт Verka Serduchka
Как помочь животным в 30-граднусную жару
Лайфхак недели
Советы ветеринара

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять