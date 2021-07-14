Дарья Квиткова назвала имя их с Никитой Добрыниным сына: Спасибо, что выбрал нас, Лев

Буквально вчера супруга Никиты Добрынина родила первенца. Роды проходили почти всю ночь, но несмотря на усталость, семья не может нарадоваться пополнению

Дарья Квиткова раскрыла имя сына / Фото: instagram.com/kvittkova

23-летняя Дарья Квиткова, которая показала весь процесс родов, рассекретила имя новорожденного сына. Мальчика назвали Лев.

Об этом супруга телеведущего рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Спасибо, что выбрал нас, Лев. Наш самый лучший сын, – написала Дарья Квиткова.

В это же время Никита Добрынин тоже сделал пост в своем аккаунте. Он отдал дань уважения родившим женщинам, признав, насколько это непросто.

Даша умножила нашу любовь на х1000000. Проникаюсь сильнейшим уважением к каждой женщине, которая прошла этот непростой этап, роды. Космически рад нашему красавцу. Лев. Ты наша сила, наше сердце и счастье каждого дня. Особенно новая сила любви, – поделился эмоциями Никита Добрынин.

Поклонники отметили, что звездные родители сразу же показали лицо малыша. Очень часто знаменитости предпочитают скрывать, как выглядят их новорожденные дети и показывают лишь спустя несколько месяцев, а то и лет.

Даша Квиткова показала процесс родов / Фото: instagram.com/kvittkova

Лев Добрынин родился на свет 13 июля в 9:51 утра. Роды Даши Квитковой длились больше шести часов, но перед этим она даже успела сделать укладку.

Узнайте, до какого возраста нужно родить первенца по мнению украинцев:

Смотрите историю любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой.