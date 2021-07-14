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Дарья Квиткова назвала имя их с Никитой Добрыниным сына: Спасибо, что выбрал нас, Лев

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
14 июля, 16:52
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Буквально вчера супруга Никиты Добрынина родила первенца. Роды проходили почти всю ночь, но несмотря на усталость, семья не может нарадоваться пополнению
Дарья Квиткова раскрыла имя сына
Дарья Квиткова раскрыла имя сына / Фото: instagram.com/kvittkova

23-летняя Дарья Квиткова, которая показала весь процесс родов, рассекретила имя новорожденного сына. Мальчика назвали Лев.

Об этом супруга телеведущего рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Спасибо, что выбрал нас, Лев. Наш самый лучший сын, – написала Дарья Квиткова.

В это же время Никита Добрынин тоже сделал пост в своем аккаунте. Он отдал дань уважения родившим женщинам, признав, насколько это непросто.

Даша умножила нашу любовь на х1000000. Проникаюсь сильнейшим уважением к каждой женщине, которая прошла этот непростой этап, роды. Космически рад нашему красавцу. Лев. Ты наша сила, наше сердце и счастье каждого дня. Особенно новая сила любви, – поделился эмоциями Никита Добрынин.

Поклонники отметили, что звездные родители сразу же показали лицо малыша. Очень часто знаменитости предпочитают скрывать, как выглядят их новорожденные дети и показывают лишь спустя несколько месяцев, а то и лет.

Даша Квиткова показала процесс родов
Даша Квиткова показала процесс родов / Фото: instagram.com/kvittkova

Лев Добрынин родился на свет 13 июля в 9:51 утра. Роды Даши Квитковой длились больше шести часов, но перед этим она даже успела сделать укладку.

Узнайте, до какого возраста нужно родить первенца по мнению украинцев:

Смотрите историю любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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Я достаточно рано стал отцом. Когда родился Саша, а потом Кристина, у меня еще был ветер в голове. Можно сказать, был творческим и даже легкомысленным человеком. Сейчас чувствую двойную ответственность. Я уже и отец, и дедушка. Имею трех внуков. Выходит, мои внуки старше сына

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