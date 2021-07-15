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Онкобольная Заворотнюк переписала особняк, в котором живет с супругом, на свою мать

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
15 июля, 06:30
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Известная актриса в связи с длительным лечением недуга лишилась бизнеса. Она решила переписать дом, в котором проживают ее дети и муж, на свою мать Валентину, чтобы его не отобрали за долги
Анастасия Заворотнюк переписала дом на маму
Анастасия Заворотнюк переписала дом на маму / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Анастасия Заворотнюк, у которой из-за химиотерапии начались проблемы с внутренними органами, решила переписать свой особняк в Крекшино на свою мать Валентину. Об этом сайту kp.ru рассказал pежиссер Анатолий Демидов.

Я точно знаю, что свой загородный дом в Крекшино Анастасия официально переписала на свою маму. Право собственности перешло матери. Возможно, так Анастасия решила позаботиться о будущем мамы на случай непредвиденных обстоятельств... А, быть может, это был способ защитить имущество, чтобы его не арестовывали за долги приставы. По сути, из-за болезни Заворотнюк потеряла все свои фирмы, было не до работы, – рассказал Демидов.

Сейчас Анастасия предположительно проживает в этом особняке со своим супругом Петром Чернышевым, их маленькой дочерью Милой и сыном Майклом. Старшая дочь артистки, Анна, переехала в собственную квартиру в Москве.

Анастасия Заворотнюк с мамой, детьми и супругом
Анастасия Заворотнюк с мамой, детьми и супругом / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Уже несколько лет звезда "Моей прекрасной няни" борется с онкологическим заболеванием. О состоянии артистки рассказывают ее знакомые, коллеги и очевидцы, семья актрисы ее здоровье не комментирует.

Ранее мы рассказывали, что у дочери Заворотнюк из-за болезни мамы начались проблемы со здоровьем.

Дочери Анастасии Заворотнюк потребовалась помощь психолога – подробности в сюжете:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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