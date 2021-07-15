Онкобольная Заворотнюк переписала особняк, в котором живет с супругом, на свою мать

Анастасия Заворотнюк, у которой из-за химиотерапии начались проблемы с внутренними органами, решила переписать свой особняк в Крекшино на свою мать Валентину. Об этом сайту kp.ru рассказал pежиссер Анатолий Демидов.
Я точно знаю, что свой загородный дом в Крекшино Анастасия официально переписала на свою маму. Право собственности перешло матери. Возможно, так Анастасия решила позаботиться о будущем мамы на случай непредвиденных обстоятельств... А, быть может, это был способ защитить имущество, чтобы его не арестовывали за долги приставы. По сути, из-за болезни Заворотнюк потеряла все свои фирмы, было не до работы, – рассказал Демидов.
Сейчас Анастасия предположительно проживает в этом особняке со своим супругом Петром Чернышевым, их маленькой дочерью Милой и сыном Майклом. Старшая дочь артистки, Анна, переехала в собственную квартиру в Москве.
Уже несколько лет звезда "Моей прекрасной няни" борется с онкологическим заболеванием. О состоянии артистки рассказывают ее знакомые, коллеги и очевидцы, семья актрисы ее здоровье не комментирует.
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