Онкобольная Заворотнюк переписала особняк, в котором живет с супругом, на свою мать

Известная актриса в связи с длительным лечением недуга лишилась бизнеса. Она решила переписать дом, в котором проживают ее дети и муж, на свою мать Валентину, чтобы его не отобрали за долги

Анастасия Заворотнюк переписала дом на маму / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Анастасия Заворотнюк, у которой из-за химиотерапии начались проблемы с внутренними органами, решила переписать свой особняк в Крекшино на свою мать Валентину. Об этом сайту kp.ru рассказал pежиссер Анатолий Демидов.

Я точно знаю, что свой загородный дом в Крекшино Анастасия официально переписала на свою маму. Право собственности перешло матери. Возможно, так Анастасия решила позаботиться о будущем мамы на случай непредвиденных обстоятельств... А, быть может, это был способ защитить имущество, чтобы его не арестовывали за долги приставы. По сути, из-за болезни Заворотнюк потеряла все свои фирмы, было не до работы, – рассказал Демидов.

Сейчас Анастасия предположительно проживает в этом особняке со своим супругом Петром Чернышевым, их маленькой дочерью Милой и сыном Майклом. Старшая дочь артистки, Анна, переехала в собственную квартиру в Москве.

Анастасия Заворотнюк с мамой, детьми и супругом / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Уже несколько лет звезда "Моей прекрасной няни" борется с онкологическим заболеванием. О состоянии артистки рассказывают ее знакомые, коллеги и очевидцы, семья актрисы ее здоровье не комментирует.

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