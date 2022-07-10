Как хранить малину, чтобы ягоды не потеряли полезные свойства

Сезонная ягода малина – просто кладезь полезных витаминов и микроэлементов, если вам нужно сохранить плоды надолго – то лучше всего их заморозить. Как сохранить малину на небольшой срок, рассказали в своем инстаграме dobra_yagoda.
Во-первых, изначально важно не брать помятые ягоды, поскольку поврежденная малина будет храниться меньше. А значит, быстрее испортится утратит свои полезные качества. Ягоды должны быть сухими, прежде чем вы их спрячете на хранение.
Если вы не готовы сразу съесть все количество малины, которое собрал или купили, то не стоит мыть все ягоды сразу. Отделите ту часть, которую будете использовать и помойте только ее. Свежую малину нужно хранить только в холодильнике, поскольку в тепле ягоды могут покрыться плесенью.
Не оставляйте малину на столе или вообще под открытым солнцем: ягоды очень быстро растеряют витамины и испортятся. В итоге станут не только бесполезными, но и невкусными. Малину, которую вы планируете в ближайшее время есть, лучше всего хранить при температуре 4-5 ° C.
Ягоды кладут в сухой контейнер – но не в полиэтиленовый пакет, и оставляют на средней полке холодильника. Чтобы малина не впитала другие запахи, плотно закрывайте контейнер с ягодами.
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