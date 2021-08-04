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Михаил Поплавский презентовал новый современный клип на песню "Батько"

Актуально
4 августа, 12:43
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Маэстро посвятил мощний клип "Батько" своему отцу и всем отцам Украины
Михаил Поплавский презентовал клип на песню "Батько"
Михаил Поплавский презентовал клип на песню "Батько" / Фото: facebook/MMPoplavskiy

Лишь недавно вышла "гастрономически-патриотическая" серия новых видеоклипов Михаила Поплавского ( "Сало", "Українські вареники", "Український борщ"), и вот маэстро взялся за тему семьи. На прошлой неделе вышел клип "Сину мій", а уже 3 августа в Киевском университете культуры состоялась презентация концертного клипа на песню "Батько". Впервые эту песню в исполнении Михаила Поплавского, украинцы услышали еще лет 10 назад.

Мощное видео, снятое с использованием современных мировых технологий, рассчитанное на новое поколение, на молодежь. Целью которого было напомнить о ценности родительской любви.

Михаил Поплавский снял новый клип на песню "Батько"
Михаил Поплавский снял новый клип на песню "Батько" / Фото: facebook/MMPoplavskiy

И слезы, выступившие на глазах у зрителей, доказывают, что создатели клипа сумели достучаться до сердец каждого.

Михаил Поплавский презентовал песню об отцовской любви, мудрости, поддержке и вере
Михаил Поплавский презентовал песню об отцовской любви, мудрости, поддержке и вере / Фото: facebook/MMPoplavskiy

"Песня "Батько" – о вечных человеческих ценностях, отцовской любви, мудрости, поддержке и вере. Родители дают жизнь, учат человечности, доброте, милосердию и любви к Родине. Закаляют дух и вселяют веру в себя. Родители – это святые люди для каждого из нас! Любите и цените своих родителей. Берегите их, пока они живы!" – сказал Михаил Поплавский.

Михаил Поплавский снял новый клип на песню "Батько"
Михаил Поплавский снял новый клип на песню "Батько" / Фото: facebook/MMPoplavskiy

Теплые воспоминания о детстве

Ценители творчества Михаила Михайловича уже привыкли к его ярким клипам, а "Батько" снят в сдержанной, чисто "мужской" стилистике – в темных цветах.

"Отец работал ездовым на ферме и все мое детство у нас были лошади. Я даже помогал отцу ими управлять. А еще, когда я был взрослым, приехал к отцу и он мне сказал: "Михаил, мои годы пролетели как один день, поэтому наслаждайся каждым мгновением и живи на все сто". И я до сих пор придерживаюсь этой родительской установки", – вспоминает Михаил Михайлович.

Батько! Ти мене просив:
Сину, гідним чоловіком будь!
Батько! Ти благословив
На щасливу путь! На щасливу путь!

На видео быстро бегут вольные лошади, словно переносят всех обратно в детство. А за ними появляется ретрофото Михаила Поплавского-старшего. В глазах его спокойствие и мудрость – и эти качества он сумел передать своим детям.

В клипе на песню "Батько" поют 20 хористов
В клипе на песню "Батько" поют 20 хористов / Фото: facebook/MMPoplavskiy

Еще одной неожиданностью стало выступление сводного мужского хора факультета музыкального искусства КНУКиИ – 20 статных красавцев, которые съехались по приглашению ректора со всей страны. Все хористы одеты в смокинги, это придало чрезвычайную торжественность видео, а масштабное и мощное исполнение песни сделало ее настоящей одой отцу.

Режиссер клипа "Батько" Елена Винярская (справа)
Режиссер клипа "Батько" Елена Винярская (справа) / Фото: facebook/MMPoplavskiy

Елена Винярская на этот раз отказалась от шоу с постановкой танцев в пользу многоголосного пения. Режиссер мастерски соединила современность и классику и сумела в виртуальной реальности передать настоящие чувства.

Павел Зибров отметил особенности аранжировки клипа "Батько"
Павел Зибров отметил особенности аранжировки клипа "Батько" / Фото: facebook/MMPoplavskiy

Возможность вспомнить наших родителей

"Спасибо, Михаил Михайлович, что вы поднимаете темы вечных ценностей: предыдущий клип о сыне, сейчас об отце. Вы – великий украинец. Я смотрел клип и вспоминал своего отца, – так поздравил с выходом нового клипа Павел Зибров. И также отметил особенности аранжировки: – Припев, когда поет мужской хор, напоминает церковное пение, и это дает колоссальную энергетику".

Михаил Поплавский с сыном Александром и невесткой Алиной
Михаил Поплавский с сыном Александром и невесткой Алиной / Фото: facebook/MMPoplavskiy

Напомним, что Михаил Михайлович и сам отец. Поэтому поздравить его с премьерой пришли невестка Алина и сын Александр, поблагодарив за родительскую любовь.

Наталья Багмут наградила Михаила Поплавского за популяризацию украинской песни в США
Наталья Багмут наградила Михаила Поплавского за популяризацию украинской песни в США / Фото: facebook/MMPoplavskiy

Приехали на праздник и гости из-за океана. Автор песен Наталья Багмут, которая сейчас живет в Калифорнии, рассказала, что украинцы в США знают и любят песни Михаила Поплавского.

"Так хочу наградить вас знаком "За популяризацию украинской песни в Америке", – сказала Багмут, вручая маэстро почетный диплом.

Виктор Ющенко отметил вклад ректора КНУКиИ в украинскую культуру
Виктор Ющенко отметил вклад ректора КНУКиИ в украинскую культуру / Фото: facebook/MMPoplavskiy

На презентацию приехал также и третий президент Украины Виктор Ющенко. Он отметил значительный вклад ректора КНУКиИ в украинскую культуру, ведь именно благодаря культуре человек осознает, кто он есть на самом деле.

"Это хорошая возможность вспомнить сегодня наших родителей, – отметил Виктор Андреевич. – Сказать о них доброе слово. Когда я смотрю на фотографию отца Михаила Михайловича, то вижу глубокую философию в его взгляде. Видно, что это очень добрый человек, не сделал никому зла, честно и достойно прожил свою сложную жизнь".

Михаил Поплавский презентовал новый клип на песню "Батько"
Михаил Поплавский презентовал новый клип на песню "Батько" / Фото: facebook/MMPoplavskiy

Только цифры

  • 4 часа – понадобилось команде, чтобы снять клип.
  • 20 хористов приняли участие в съемках. Это, вероятно, сделало его самым массовым среди всех клипов Михаила Поплавского.
  • Это уже 15-й клип Михаила Поплавского, который снимали с помощью современных технологий: LED cube, VR-технологий, Unreal Engine 4, tracking systems и 3D-графики.

Михаил Поплавский презентовал новый клип на песню "Батько"
Михаил Поплавский презентовал новый клип на песню "Батько" / Фото: facebook/MMPoplavskiy

Команда

Режиссер – известная клипмейкер Елена Винярская.

Второй режиссер – Михаил Харченко.

Оператор-постановщик – Дмитрий Мыслинчук.

3D-графика, виртуальная реальность "Unreal Engine", виджей, видеодизайн создавались компанией "Pravdin Production".

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