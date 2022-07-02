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Что читать летом: 5 книг, которые намного круче своих экранизации

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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2 июля, 15:00
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Пришла пора выбирать литературу на лето. Собрали несколько хороших экземпляров, по которым даже сняли фильмы. Книга – конечно лучше
Книжная полка - выбираем романы не лето, по которым сняли фильмы
Книжная полка - выбираем романы не лето, по которым сняли фильмы / Фото: Коллаж: Сегодня

Лето – самое время пополнить книжную полку. Выбрали несколько вариантов книг, по которым сняли известные фильмы.

"Будет больно: тайные дневники младшего доктора". Электронная книга

"Будет больно: тайные дневники младшего доктора", Адам Кей
"Будет больно: тайные дневники младшего доктора", Адам Кей / Фото: пресс-служба

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Это книга, которая разорвала TikTok своей экранизацией. Адам Кэй — врач-ординатор, делящийся реальными историями из своей многолетней практики. Он знает все о буднях обычного медработника, о том, что происходит в кабинетах и палатах: daily routine британских врачей и их пациентов, сложные диагнозы и роковые ошибки, забавные случаи и удивительные исцеления, нравственные дилеммы и профессиональные уловки, сверхурочные часы труда и почти полное отсутствие личной жизни. Будни супергероев в белых халатах приправлены тонким английским юмором и искренним сопереживанием.

Премьера семисерийного сериала по мотивам книги состоялась на BBC One и BBC iPlayer 8 в феврале 2022. Главную роль сыграл Бен Вишоу, известный по главной роли в фильме "Парфюмер: История одного убийцы".

"Миниатюрист"

"Миниатюрист", Джесси Бертон
"Миниатюрист", Джесси Бертон / Фото: пресс-служба

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Действие происходит в Амстердаме XVII столетия. Юная провинциалка Нелла Ортман приезжает к мужу в новый дом, жители которого встречают девушку неприветливо. Впоследствии муж делает жене необычный подарок – совершенную миниатюрную копию их дома. Нелла заказывает кукол и декор у миниатюриста — таинственного художника, крошечные творения которых кажутся живыми и предвещают будущее. Нелла понимает, что жильцы дома подвергаются опасности и только один человек видит, что произойдет с ними в будущем — миниатюрист, который либо спасет, либо разрушит их жизнь.

В 2017 году по мотивам книги был снят мини-сериал BBC One. Режиссером телеадаптации стал Гиллем Моралес, а главную роль сыграла известная актриса Аня Тейлор-Джой.

"Говори"

"Говори", Лори Голс Андерсон
"Говори", Лори Голс Андерсон / Фото: пресс-служба

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Остросоциальный роман Лори Голз Андерсон "Говори" написан в форме дневника тринадцатилетней девочки. На первый взгляд, в нем показана обычная школьная жизнь американского подростка, который не слишком хорошо общается с учителями, родителями и друзьями. Но на этом фоне перед читателями предстает страшная реальность, в которой царит лицемерие, безразличие, эгоизм, эмоциональное и физическое насилие. В школе иногда происходит что угодно — и окружению безразлично. А в сложном подростковом возрасте так трудно обрести уверенность, чтобы добиться внимания, научиться говорить и не бояться. Эта книга поможет юношам и девушкам разобраться в себе и избежать ошибок, а родителям — понять своего ребенка.

Американский подростковый драматический фильм по книге вышел в 2004 году и транслировался на Showtime и Lifetime в 2005 году после премьеры на кинофестивале "Санденс" в 2004 году. Главную героиню книги Мелинду Сардино сыграла актриса Кристен Стюарт, получив за свою игру положительные отзывы от критиков.

"Часы"

"Часы", Майкл Каннингем
"Часы", Майкл Каннингем / Фото: пресс-служба

В самом известном романе Майкла Каннингема сплетаются судьбы трех женщин — выдающейся английской писательницы Вирджинии Вулф из патриархального Ричмонда, пытающейся взяться за написание нового романа, домохозяйки Лоры Браун из послевоенного Лос-Анджелеса, которая ищет путей побега от домашней рутины, Клариссы Вон. Они живут в разное время, в разных городах и даже странах, но их объединяет книга Вирджинии Вулф "Миссис Делловей" и магия времени. С каждой новой страницей в романе открывается новое осознание глубокого переплетения трех разных судеб. Любовь состоит из пережитых страданий, смерть кажется измученной, но почему-то светлой…

Экранизированная книга была в киноленте "Часы" в 2022 году. Для этого фильма был подобран звездный актерский состав, в который входили Николь Кидман, Мэрил Стрип и Джулианн Мур в главных ролях. Этот фильм стал победителем в категории "Лучший фильм — драма" в одной из самых известных кинопремий "Золотой глобус", а также получил девять номинаций премии "Оскар". На этой же премии Николь Кидман получила за роль Вирджинии Вулф награду за лучшую женскую роль.

"Дорогой Джон..." Электронная книга

"Дорогой Джон...", Николас Спаркс
"Дорогой Джон...", Николас Спаркс / Фото: пресс-служба

Джон всегда скептически относился к своей жизни и никогда не надеялся, что с ним может произойти нечто особенное. Не имея планов на будущее, он подается на военную службу. Парень не знает, чего еще стремиться, и без энтузиазма возвращается в отпуск в родной городок, где его ждет только всегда молчаливый и углубленный в себя отец. Впрочем, все молниеносно меняется, когда однажды вечером Джон знакомится на пляже с невероятной девушкой по имени Саванна. Любовь, в которую он не верил, накатывается мощной волной и переворачивает весь мир. Но выдержит ли оно испытание временем и расстоянием?

Экранизирована книга американской кинокомпанией Relativity Media в 2019 году. Главные роли американского солдата Джона Тайри и его девушки Саванны Кертис в кинофильме "Дорогой Джон" сыграли Ченнинг Татум и Аманда Сейфрид. Это лучший дебют фильма по мотивам романа Николаса Спаркса.

Читайте: книги авторов, поддержавших Украину.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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