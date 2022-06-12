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Как помочь животным в 30-граднусную жару – советы ветеринара

Мила Тодоренко Мила Тодоренко Редактор
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12 июня, 14:00
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Что стоит знать перед тем, как оставить животное одно дома, как правильно выгуливать летом собаку и многие другие полезные советы эксперта
Если есть возможность, отправляйтесь плавать вместе с животным
Если есть возможность, отправляйтесь плавать вместе с животным / Фото: unsplash.com

В Украине лето! Мы всегда с нетерпением ждем этой поры, в надежде отправиться на пляж или уехать в отпуск к морю. В этом году все иначе. Нам приходится прятаться от палящего солнца в перерывах между сигналами "Тревога". Еще больше страдают наши домашние любимцы.

Как помочь животным пережить 30-градусную жару, рассказала ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина в своем Instagram-аккаунте.

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Советы ветеринара:

Чтобы ваши домашние питомцы легче переносили жару, придерживайтесь определенных советов:

  • Выгуливайте собаку до 8 утра и после 8 вечера. Тогда воздух уже не такой горячий.
  • Обязательно берите с собой воду на прогулку. Идеально подойдут бутылочки с поилками.
  • Следите за тем, чтобы в миске животного всегда была свежая вода. Лучше – расставьте несколько мисочек по дому в разных комнатах.
  • Если вы все-таки вышли на прогулку днем, старайтесь держаться в тени, не водите животных по асфальту, гуляйте по траве. Покрытие дорог и тротуаров сильно разогревается на солнце, животное может получить ожог подушечек лап.
  • Если есть такая возможность, гуляйте возле водоемов, где много зеленых площадей.
  • Сократите количество физических упражнений и нагрузок. Идеально, если сможете заменить их на плавание.
  • Не стригите шерсть, так как это единственный барьер, который защищает животное от ультрафиолетовых лучей. Лучше – вычесывайте шерсть.
  • Смачивайте лапки животного прохладной водой.
  • Купите охлаждающий коврик.
  • Оставляя животное одно дома, включите кондиционер на комфортную температуру и обеспечьте хорошую вентиляцию.
  • Ни при каких обстоятельствах не оставляйте животное, закрытое в машине. Даже одна минута может стать фатальной для организма питомца.
  • Не используйте тугие намордники, ошейники и другую амуницию, которая затрудняет дыхание.

Также не забывайте о бездомных животных. Постарайтесь поставить емкости с водой рядом возле дома или там, где обитают животные. Это может спасти им жизнь.

Вам будет интересно узнать, как перевезти животных в страны ЕС.

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Мила Тодоренко
Мила Тодоренко Редактор

Окончила Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Пишу о красоте, моде, трендах и о всём, что вдохновляет поколение Z

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