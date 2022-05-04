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ТОП-10 цитат несравненной Одри Хепберн

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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4 мая, 16:30
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Сегодня культовой актрисе могло бы исполниться 93 года. Свое детство она провела в оккупированной Голландии, известность ей принесла роль в фильме "Римские каникулы", за которую получила "Оскар", а в 80-е стала послом доброй воли UNICEF
Одри известна своим изысканным стилем
Одри известна своим изысканным стилем / Фото: Коллаж: Сегодня

Британская актриса Одри Хепберн запомнилась миру непревзойденными ролями в кино и изысканным вкусом в одежде.

Хепберн получила "Оскар" в 1954 году за лучшую женскую роль в фильме "Римские каникулы", а также номинировалась на получение золотой статуэтки еще четыре раза. После ее смерти прошло уже 29 лет, а ею не перестают восхищаться.

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Собрали ТОП-10 лучших цитат знаменитой модницы и красавицы Одри Хепберн.

Одна из величайших актрис американского кино – Одри Хепберн
Одна из величайших актрис американского кино – Одри Хепберн / Фото: Imdb.com

Сексуальность — это что-то, что скрывается внутри женщины.

Я жду это Рождество не потому, что оно последнее в моей жизни, а потому, что на него обещали собраться мои любимые... Обидно, что даю столь печальный повод для сбора. Пока мы живы и не при смерти, мы всегда заняты. И только понимание, что кого-то больше не увидишь, заставляет примчаться к человеку, бросив все дела.

Красота женщины должна быть видна в ее глазах, это дверь в ее сердце, то место, где живет любовь.

Одри Хепберн в фильме "Война и мир" (1956)
Одри Хепберн в фильме "Война и мир" (1956) / Фото: пресс-служба

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Если тебе понадобится рука помощи, знай — она у тебя есть — твоя собственная. Когда ты станешь старше, ты поймёшь, что у тебя две руки: одна, чтобы помогать себе, другая, чтобы помогать другим.

Мне не нужна кровать, чтобы доказать свою женственность. Я могу быть сексуальной, просто срывая яблоки с дерева или стоя под дождем.

Для уверенности ходи с сознанием того, что ты не одна.

Обожаю людей, которые заставляют меня смеяться. Я правда думаю, что смеяться — это то, что я люблю больше всего. Это лечит множество болезней. Возможно, это самое важное в человеке.

Тень от прожектора может испортить фигуру девушки.

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Фото: instagram/audrey_hepburn1

Красота женщины возрастает вместе с её годами.

Отдавать – значит жить. Если прекратишь отдавать, то не для чего будет жить.

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Фото: instagram/audrey_hepburn1

Вам будет интересно узнать об известных деятелях с украинскими корнями.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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