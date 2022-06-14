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Instagram дня: иллюстрации украинского писателя о новых супергероях – ВСУ

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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14 июня, 18:15
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"…ибо рядом не было ВСУ" – серия ироничных мемов украинского писателя Мартына Якуба как нельзя лучше раскрывает суть реальных супергероев современности
ВСУ - современные настоящие супергерои (@martyn.yakub)
ВСУ - современные настоящие супергерои (@martyn.yakub) / Фото: Инстаграм

Украинский писатель Мартын Якуб ведет потрясающий Instagram-аккаунт, на который стоит подписаться. Мартын родился в Житомире, изучал политологию в Киево-Могилянской академии. Работает писатель в жанре криминальной прозы. В его портфолио всего два романа – "Мертвые модели" и "Не твое собачье дело", но он получил награды и признание литературных критиков.

Писатель также является автором тонких и острых иллюстраций на тему войны, которую развязала Россия против Украины. Серия работ "... потому что рядом не было ВСУ" просто поражает своей точностью и ироничностью, вызывая улыбку.

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Мартын изображает персонажей русской литературы и их беды, которые случились потому, что рядом не оказалось воинов ВСУ в качестве современных супергероев. Так, среди мемов есть Буратино, Герасим, Анна Каренина, Аннушка, Раскольников и другие.

Вот, что рассказал писатель о них:

…нужен какой-то супергерой, который будет спасать классическую русскую литературу от ее человеконенавистнических и животноненавистнических сюжетов. А нашими супергероями сейчас являются бойцы ВСУ, поэтому не нужно ничего придумывать.

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Вам будет интересно узнать о Instagram-аккаунтах, на которые стоит подписаться:

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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