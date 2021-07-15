Соломия Витвицкая попала в ДТП

В дорожно-транспортном происшествии, кроме телеведущей Соломии Витвицкой, пострадала еще одна женщина

Соломия Витвицка попала в ДТП в Киеве / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Популярная телеведущая Соломия Витвицкая, которая в этом году объявила о разводе с супругом, вчера вечером попал в ДТП. Автомобиль Chevrolet влетел под самосвал. В результате столкновения пострадала телеведущая. Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua

"Авария произошла на Рыбальской Набережной ночью. Пострадала, помимо Витвицкой, еще одна женщина. Обоих госпитализировали. В ДТП оба водителя винят скутериста. Говорят, он создал аварийную ситуацию. Тот вину отрицает", – пишет Telegram-канал.

В тренде Умер бывший муж Аллы Пугачевой

Как пишет ТСН с ссылкой на свои источники, за рулем автомобиля была подруга телеведущей. В момент столкновения Витвицкая находилась на заднем сиденье и ударилась головой о сиденье. Телеведущая прошла обследование и сделала МРТ. У подруги телеведущей перелом ноги