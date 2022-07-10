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Почему коты боятся огурцов – курьезное видео и мнение экспертов

Мила Тодоренко Мила Тодоренко Редактор
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10 июля, 16:00
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Люди боятся множества вещей, от маленького паучка, бабочек, птиц и до привидений. Но наши домашние питомцы могут испытывать куда более причудливые страхи. Например, вскакивать при виде огурца
В соцсетях настоящий челлендж - снять реакцию кота на огурцы
В соцсетях настоящий челлендж - снять реакцию кота на огурцы / Фото: unsplash.com

В соцсетях полно роликов, в которых запечатлены коты, вздрагивающие или подпрыгивающие при виде огурца. Хозяева домашних любимцев втихую подкладывают овощ рядом с животным, а ничего не подозревающий кот пугается огурца. Часто бедное животное пребывает в шоке от вида огурца или в страхе прыгает чуть ли не на километр.

Почему коты боятся огурцов

Ветеринары и кошачьи психологи объясняют такое поведение просто – это сочетание инстинктов и удивления. На самом деле у животных нет врожденного страха перед огурцами. Дело в том, что коты очень чувствительны к своему окружению, прислушиваясь и принюхиваясь ко всему. Поэтому внезапное появление чего-либо заставит их испугаться и подпрыгнуть.

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Когда владельцы украдкой кладут огурец, пока кошка отвлекается, животные удивляются. Представьте себя на их месте. Не стоит и отметать инстинкт. Стоит знать, что огурцы напоминают змей. Первобытный инстинкт говорит животным, что змеи опасны, и они должны реагировать соответствующим образом.

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Мила Тодоренко
Мила Тодоренко Редактор

Окончила Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Пишу о красоте, моде, трендах и о всём, что вдохновляет зумеров

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