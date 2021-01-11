Удивляем гостей в Старый новый год: оригинальные блюда с рецептами
Они разнообразят традиционный праздничный стол
Остался последний "рывок" – достойно и вкусно встретить Старый новый год. Конечно, на столе будет традиционная кутья и вареники с сюрпризом, но помимо этих прекрасных блюд можно постараться и приготовить что-нибудь незабываемое. Ниже найдете несколько прекрасных идей.
Салат с фасолью и говядиной
Ингредиенты
- 250 г – вареная говядина
- 1 банка – фасоль красная консервированная
- по 1 шт. – перец болгарский, лук
- 50 г – грецкие орехи
- 2 зуб. – чеснок
- 1 ст. л. – уксус 9%
- масло растительное или оливковое для заправки по вкусу
- Соль, перец, кинза, петрушка по вкусу
Способ приготовления
- Лук нарезать полукольцами, залить кипятком на 10 мин.
- Орехи слегка поджарить на сухой сковороде, остудить, мелко нарезать.
- Нарезать отварную говядину, перец, зелень и чеснок.
- Соединить все ингредиенты, посолить, поперчить, заправить маслом и уксусом, перемешать.
- Дать настояться минимум 30 мин.
Закуска из крабовых палочек
Ингредиенты
- 200 г – крабовые палочки
- 3 шт. – яйца
- 1-2 зуб. – чеснок
- 150 г – твердый сыр
- 3-4 ст. л. – майонез (или сметана)
- зелень по вкусу
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Способ приготовления
- Сыр и отварные яйца натереть на мелкой терке. Добавить чеснок, зелень. Заправить массу майонезом.
- Развернуть каждую крабовую палочку. Выложить немного сырной начинки и равномерно распределить по всей поверхности, оставляя около 2 см свободными с одного края, чтобы удобнее было сворачивать.
- Если крабовые палочки плохо разворачиваются и рвутся, можно опустить каждую в горячую воду на несколько секунд или подержать над паром, тогда их можно будет легко и аккуратно развернуть.
- Аккуратно свернуть в трубочку так, чтобы начинка оказалась внутри.
- Порезать рулетики и выложить в тарелку. Сверху можно украсить зеленью.
Печеночный торт
Ингредиенты
- 500 г – куриная печень
- 1 шт. – лук
- 100 г – мука
- 2 шт. – яйца
- 100 г – молоко
- 100 г – майонез
- 4 зуб. – чеснок
- оливковое масло
- соль, перец, укроп по вкусу
Способ приготовления
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- Измельчить и обжарить лук в оливковом масле около 5 минут, пока лук не станет золотистым.
- Отправить лук в блендер, добавить к нему муку, яйца, молоко, соль, перец и куриную печень.
- Взбить все ингредиенты в жидкое однородное тесто в блендере.
- Разогреть сковороду и жарить блины на среднем огне, периодически добавляя оливковое масло, по 1 минуте с обеих сторон.
- Когда тесто для блинов закончится, сделать соус. Выдавить в небольшую миску весь чеснок и смешать его с майонезом. Сформировать торт. Сверху покрыть соусом и украсить укропом.
- Перед подачей поставьте торт в холодильник на 30 минут.
Свинина с вишневым джемом
Ингредиенты
- 1 кг – филе свинины ⠀
- 2 ст. л. – брусничного джема (или вишневого)
- 2 ст. л. – меда ⠀
- 2 ст. л. – лимонного сока ⠀
- горсть бутонов гвоздики ⠀
- соль
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Способ приготовления
- Мясо посолить, сделать надрезы решеткой по диагонали, глубиной около 3-4 мм.⠀
- Смешать джем, мед и лимонный сок.⠀
- Смазать кисло-сладким соусом поверхность куска. В каждый ромб вставить по гвоздике.⠀
- Запекать в духовке 45-55 минут при 180 градусов.⠀
Мандариновый пирог
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Ингредиенты
- 6-7 шт. – мандаринов
- 230 г – мука
- немного масла, чтобы смазать дно формы
- 1 шт. – яйцо
- 1 ст. – сахар
- 1 ст. – молоко
- 0,5 пакетика – ванилин
- 2 ч. л. – разрыхлитель
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Способ приготовления⠀⠀⠀⠀
- Очистить и разрезать мандарины на кружочки 5-10 мм толщиной. Форму для выпечки смазать растопленным маслом и уложить в нее мандарины.
- Смешать все сухие ингредиенты, добавить яйцо и перемешать.
- Влить молоко и снова все смешать до однородного состояния, вылить тесто в форму на мандарины.
- Выпекать 35 мин при температуре 180 градусов.
Здесь собраны рецепты салатов без майонеза от Евгения Клопотенко.
Все подробности в спецтеме Старый Новый год
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