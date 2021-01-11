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Удивляем гостей в Старый новый год: оригинальные блюда с рецептами

Сегодня, 13:12

Они разнообразят традиционный праздничный стол

Остался последний "рывок" – достойно и вкусно встретить Старый новый год. Конечно, на столе будет традиционная кутья и вареники с сюрпризом, но помимо этих прекрасных блюд можно постараться и приготовить что-нибудь незабываемое. Ниже найдете несколько прекрасных идей.

Салат с фасолью и говядиной

Фото: instagram.com/elena_food_blog/

Ингредиенты

  • 250 г – вареная говядина
  • 1 банка – фасоль красная консервированная
  • по 1 шт. – перец болгарский, лук
  • 50 г – грецкие орехи
  • 2 зуб. – чеснок
  • 1 ст. л. – уксус 9%
  • масло растительное или оливковое для заправки по вкусу
  • Соль, перец, кинза, петрушка по вкусу


Способ приготовления

  1. Лук нарезать полукольцами, залить кипятком на 10 мин.
  2. Орехи слегка поджарить на сухой сковороде, остудить, мелко нарезать.
  3. Нарезать отварную говядину, перец, зелень и чеснок.
  4. Соединить все ингредиенты, посолить, поперчить, заправить маслом и уксусом, перемешать.
  5. Дать настояться минимум 30 мин.

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Закуска из крабовых палочек

Фото: instagram.com//natafood.blog

Ингредиенты

  • 200 г – крабовые палочки
  • 3 шт. – яйца
  • 1-2 зуб. – чеснок
  • 150 г – твердый сыр
  • 3-4 ст. л. – майонез (или сметана)
  • зелень по вкусу

Способ приготовления

  1. Сыр и отварные яйца натереть на мелкой терке. Добавить чеснок, зелень. Заправить массу майонезом.
  2. Развернуть каждую крабовую палочку. Выложить немного сырной начинки и равномерно распределить по всей поверхности, оставляя около 2 см свободными с одного края, чтобы удобнее было сворачивать.
  3. Если крабовые палочки плохо разворачиваются и рвутся, можно опустить каждую в горячую воду на несколько секунд или подержать над паром, тогда их можно будет легко и аккуратно развернуть.
  4. Аккуратно свернуть в трубочку так, чтобы начинка оказалась внутри.
  5. Порезать рулетики и выложить в тарелку. Сверху можно украсить зеленью.

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Печеночный торт

Фото: instagram.com/greenpie_ru

Ингредиенты

  • 500 г – куриная печень
  • 1 шт. – лук
  • 100 г – мука
  • 2 шт. – яйца
  • 100 г – молоко
  • 100 г – майонез
  • 4 зуб. – чеснок
  • оливковое масло
  • соль, перец, укроп по вкусу

Способ приготовления

  1. Измельчить и обжарить лук в оливковом масле около 5 минут, пока лук не станет золотистым.
  2. Отправить лук в блендер, добавить к нему муку, яйца, молоко, соль, перец и куриную печень.
  3. Взбить все ингредиенты в жидкое однородное тесто в блендере.
  4. Разогреть сковороду и жарить блины на среднем огне, периодически добавляя оливковое масло, по 1 минуте с обеих сторон.
  5. Когда тесто для блинов закончится, сделать соус. Выдавить в небольшую миску весь чеснок и смешать его с майонезом. Сформировать торт. Сверху покрыть соусом и украсить укропом.
  6. Перед подачей поставьте торт в холодильник на 30 минут.

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Свинина с вишневым джемом

Фото: instagram.com/grandnatura/

Ингредиенты

  • 1 кг – филе свинины ⠀
  • 2 ст. л. – брусничного джема (или вишневого)
  • 2 ст. л. – меда ⠀
  • 2 ст. л. – лимонного сока ⠀
  • горсть бутонов гвоздики ⠀
  • соль


Способ приготовления

  1. Мясо посолить, сделать надрезы решеткой по диагонали, глубиной около 3-4 мм.⁣⁣⠀
  2. Смешать джем, мед и лимонный сок.⁣⁣⠀
  3. Смазать кисло-сладким соусом поверхность куска. В каждый ромб вставить по гвоздике.⁣⁣⠀
  4. Запекать в духовке 45-55 минут при 180 градусов.⁣⁣⠀

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Мандариновый пирог

Фото: instagram.com/yummy.alice/

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Ингредиенты

  • 6-7 шт. – мандаринов
  • 230 г – мука
  • немного масла, чтобы смазать дно формы
  • 1 шт. – яйцо
  • 1 ст. – сахар
  • 1 ст. – молоко
  • 0,5 пакетика – ванилин
  • 2 ч. л. – разрыхлитель

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Способ приготовления⠀⠀⠀

  1. Очистить и разрезать мандарины на кружочки 5-10 мм толщиной. Форму для выпечки смазать растопленным маслом и уложить в нее мандарины.
  2. Смешать все сухие ингредиенты, добавить яйцо и перемешать.
  3. Влить молоко и снова все смешать до однородного состояния, вылить тесто в форму на мандарины.
  4. Выпекать 35 мин при температуре 180 градусов.

Здесь собраны рецепты салатов без майонеза от Евгения Клопотенко.

Все подробности в спецтеме Старый Новый год

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