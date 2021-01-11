Удивляем гостей в Старый новый год: оригинальные блюда с рецептами

Они разнообразят традиционный праздничный стол

Остался последний "рывок" – достойно и вкусно встретить Старый новый год. Конечно, на столе будет традиционная кутья и вареники с сюрпризом, но помимо этих прекрасных блюд можно постараться и приготовить что-нибудь незабываемое. Ниже найдете несколько прекрасных идей.

Салат с фасолью и говядиной

Фото: instagram.com/elena_food_blog/

Ингредиенты

250 г – вареная говядина

1 банка – фасоль красная консервированная

по 1 шт. – перец болгарский, лук

50 г – грецкие орехи

2 зуб. – чеснок

1 ст. л. – уксус 9%

масло растительное или оливковое для заправки по вкусу

Соль, перец, кинза, петрушка по вкусу



Способ приготовления

Лук нарезать полукольцами, залить кипятком на 10 мин. Орехи слегка поджарить на сухой сковороде, остудить, мелко нарезать. Нарезать отварную говядину, перец, зелень и чеснок. Соединить все ингредиенты, посолить, поперчить, заправить маслом и уксусом, перемешать. Дать настояться минимум 30 мин.

Закуска из крабовых палочек

Фото: instagram.com//natafood.blog

Ингредиенты

200 г – крабовые палочки

3 шт. – яйца

1-2 зуб. – чеснок

150 г – твердый сыр

3-4 ст. л. – майонез (или сметана)

зелень по вкусу

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Способ приготовления

Сыр и отварные яйца натереть на мелкой терке. Добавить чеснок, зелень. Заправить массу майонезом. Развернуть каждую крабовую палочку. Выложить немного сырной начинки и равномерно распределить по всей поверхности, оставляя около 2 см свободными с одного края, чтобы удобнее было сворачивать. Если крабовые палочки плохо разворачиваются и рвутся, можно опустить каждую в горячую воду на несколько секунд или подержать над паром, тогда их можно будет легко и аккуратно развернуть. Аккуратно свернуть в трубочку так, чтобы начинка оказалась внутри. Порезать рулетики и выложить в тарелку. Сверху можно украсить зеленью.

Печеночный торт

Фото: instagram.com/greenpie_ru

Ингредиенты

500 г – куриная печень

1 шт. – лук

100 г – мука

2 шт. – яйца

100 г – молоко

100 г – майонез

4 зуб. – чеснок

оливковое масло

соль, перец, укроп по вкусу

Способ приготовления

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Измельчить и обжарить лук в оливковом масле около 5 минут, пока лук не станет золотистым. Отправить лук в блендер, добавить к нему муку, яйца, молоко, соль, перец и куриную печень. Взбить все ингредиенты в жидкое однородное тесто в блендере. Разогреть сковороду и жарить блины на среднем огне, периодически добавляя оливковое масло, по 1 минуте с обеих сторон. Когда тесто для блинов закончится, сделать соус. Выдавить в небольшую миску весь чеснок и смешать его с майонезом. Сформировать торт. Сверху покрыть соусом и украсить укропом. Перед подачей поставьте торт в холодильник на 30 минут.

Свинина с вишневым джемом

Фото: instagram.com/grandnatura/

Ингредиенты

1 кг – филе свинины ⠀

2 ст. л. – брусничного джема (или вишневого)

2 ст. л. – меда ⠀

2 ст. л. – лимонного сока ⠀

горсть бутонов гвоздики ⠀

соль

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Способ приготовления

Мясо посолить, сделать надрезы решеткой по диагонали, глубиной около 3-4 мм.⁣⁣⠀ Смешать джем, мед и лимонный сок.⁣⁣⠀ Смазать кисло-сладким соусом поверхность куска. В каждый ромб вставить по гвоздике.⁣⁣⠀ Запекать в духовке 45-55 минут при 180 градусов.⁣⁣⠀

Мандариновый пирог

Фото: instagram.com/yummy.alice/

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Ингредиенты

6-7 шт. – мандаринов

230 г – мука

немного масла, чтобы смазать дно формы

1 шт. – яйцо

1 ст. – сахар

1 ст. – молоко

0,5 пакетика – ванилин

2 ч. л. – разрыхлитель

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Способ приготовления⠀⠀⠀⠀

Очистить и разрезать мандарины на кружочки 5-10 мм толщиной. Форму для выпечки смазать растопленным маслом и уложить в нее мандарины. Смешать все сухие ингредиенты, добавить яйцо и перемешать. Влить молоко и снова все смешать до однородного состояния, вылить тесто в форму на мандарины. Выпекать 35 мин при температуре 180 градусов.

Здесь собраны рецепты салатов без майонеза от Евгения Клопотенко.

Все подробности в спецтеме Старый Новый год

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