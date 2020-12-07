Холодные закуски на Новый год 2021: 7 праздничных рецептов

Лучшие идеи холодных закусок на новогодний стол

Ну что, до встречи года Металлического Быка осталось не так уж много времени, а о праздничном меню пора подумать заранее. Для нас же важно, чтобы "хозяин" Нового года-2021 был доволен и максимально поддерживал нас. К вашему вниманию варианты новогодних холодных закусок, которые понравятся и вам, и гостям, и Быку.

Канапе с моцареллой

Фото:Кitchensanctuary.com

Время приготовления

30 мин

Ингредиенты

400 гр слоеное тесто

1 яйцо, слегка взбитое

10 шариков моцареллы

5-7 вяленых помидоров, нарезанных небольшими кусочками

2 ст. л песто

20 маленьких листьев базилика

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Разверните тесто и смажьте его яйцом, затем нарежьте тесто пополам и поместите один кусок поверх другого, чтобы получилось два слоя теста.

Разрежьте тесто примерно на 20 маленьких квадратов (4 на 5 квадратов).

Выложите квадраты на подготовленный противень и запекайте 10 мин.

Разрежьте шарик моцареллы пополам и положите по кусочку на каждую слойку. Снова поставить в духовку на 1-2 мин, чтобы сыр растопился.

Выложите слойки на тарелку и положите сверху кусочек вяленого помидора, украсьте песто, базиликом.

Сливочная паста с красной икрой

Фото: Іnstagram.com/fisherman.ikra.baku/

Эту нежную сливочную пасту можно подавать с кексами, гренками или крекером.

Время приготовления

10 мин

Ингредиенты

100-120 г лососевой икры + еще немного для украшения

250 г творога жирностью 9%

100 г сметаны жирностью 20%

2-3 ст. л. сливок жирностью от 30%

1 небольшая луковица шалота

2 ст. л. лимонного сока

листики 3-4 веточек укропа + для украшения

соль, черный перец

Способ приготовления

Творог протрите через сито. Взбейте его миксером вместе со сметаной, сливками, лимонным соком и мелко нарезанным укропом. Посолите и поперчите. Добавьте икру и перемешайте. Переложите пасту в небольшие вазочки, или красивые розетки для варенья. Подавайте или с кексами, или с гренками, или с крекером. Каждую порцию украсьте укропом и красной икрой.

Авокадо, фаршированное креветочным салатом

Фото: ru.freepik.com

Время приготовления

30 мин

Ингредиенты

100 г вареных креветок

2 авокадо

3-4 вяленых помидора

горсть зеленого базилика

1 перец чили

сок половины лимона

3 ст. л. крошек свежего белого хлеба

1 ст. л. дижонской горчицы

2 ст. л. оливкового масла

соль по вкусу, вареное яйцо для украшения

2-3 ч. л. красной икры для украшения

Способ приготовления

Вяленые помидоры мелко нарежьте. Листья базилика нарежьте соломкой (4 листочка оставьте для украшения). Чили очистите от семян и тонко нарежьте. Порежьте креветки. Хлебные крошки подсушите на сухой сковороде до золотистого цвета. Авокадо разрежьте пополам, выньте косточку. Ложкой выньте мякоть (шкурки сохраните). Выложите мякоть в миску, разомните и сбрызните лимонным соком. Смешайте авокадо со всеми остальными ингредиентами. Наполните получившейся смесью половинки авокадо, выложите на блюдо, украсьте икрой и измельченным яйцом. Охладите перед подачей.

Роллы из лаваша с лососем

Рулетики из лаваша и лосося Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

Лаваш – 2 листа

Лосось слабосоленый – 200 г

Сливочный сыр – 150 г

Помидор – 2 шт. средних

Лук зеленый – 1 маленький пучок

Листья салата – 6-8 шт.

Лимонный сок

Свежемолотый черный перец

Способ приготовления:

Смажьте лаваш ровным слоем сливочного сыра и приправьте перцем. Нарежьте помидоры тонкими кружочками. Мелко нарежьте зеленый лук и посыпьте им сыр. Сверху разложите ломтики лосося, сбрызните лимонным соком. Затем разложите листья салата и помидоры. Лаваш плотно сверните в рулет, затяните в пленку, уберите в холодильник до подачи, минимум на 1 час. Перед подачей нарежьте рулет поперек на кусочки шириной 3-4 см, выложите на блюдо и подавайте.

Паштет из куриной печени с тыквой

Паштет с тыквой и орехами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

500 г куриной печени

1 крупная луковица

150 г тыквы

2 ст. л. рубленых фисташек (или других орехов)

2 ст. л. белого вина

10 горошин розового перца

6 сушеных ягод можжевельника

6 горошин черного перца

Сливочное масло для жарки и для заливки

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Луковицу нарезать полукольцами и обжарить в небольшом количестве масла. Печень очистить от пленок и жира. Затем промыть, обсушить и быстро обжарить. Измельчить жареные лук и печень с помощью блендера. Тыкву мелко нарезать, слегка обжарить на 1 ст. л. сливочного масла, добавить вино. Как только большая часть жидкости выпарится – снять с огня, остудить. Перец и можжевельник измельчить в ступке, добавить к печени с луком. На этом этапе можно добавить в паштет размягченное сливочное масло и хорошо перемешать. Паштет посолить по вкусу, добавить тыкву и фисташки, перемешать. Переложить паштет в миску. Залить тонким слоем растопленного сливочного масла или покрыть пленкой и убрать в холодильник.

Соус дип из лосося с зеленью

Дип из лосося Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

Копченое филе лосося – 100 г

Натуральный йогурт – 1 баночка

Тертый сыр – 3 ст.л.

Чеснок – 2 зубчика

Зелень укропа – 2 ст.л.

Шнитт-лук – 2 ст.л.

Соль, молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Рыбу и зелень мелко нарезать. Чеснок пропустить через пресс, сыр натереть на терке. Перемешать все ингредиенты в мисочке. Дать готовому соусу настояться в течение 5-10 минут. Подавать вместе с хлебом, крекерами или овощами. Остатки дипа хранить в холодильнике.

Сырные шарики с орехами, клюквой и петрушкой

Сырные шарики с клюквой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Сушеная клюква – 0,5 стакана

Херес, коньяк или бренди – 2 ст.л.

Сливочный сыр – 225 г

Тертый острый чеддер – 1 стакан

Вустерский соус – 1 ч.л.

Нарезанные грецкие орехи – 0,5 стакана

Измельченная петрушка – 1 стакан

Способ приготовления:

Клюкву промыть и замочить на 10 минут в алкоголе. В кухонном комбайне смешать чеддер, сливочный сыр и вустерский соус. Добавить клюкву вместе с алкоголем, перемешать. Сформировать из массы шарики и обвалять их в измельченных орехах и зелени. Поставить в холодильник минимум на 4 часа. Подавать сырные шарики вместе с вином.

Совет: чтобы закуска была вкуснее, орехи можно предварительно обжарить на сухой сковороде.

А здесь читайте рецепт вкуснейших домашних эклеров. Возможно, они украсят ваш новогодний стол.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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