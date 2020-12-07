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Холодные закуски на Новый год 2021: 7 праздничных рецептов

Сегодня, 14:26

Лучшие идеи холодных закусок на новогодний стол

Ну что, до встречи года Металлического Быка осталось не так уж много времени, а о праздничном меню пора подумать заранее. Для нас же важно, чтобы "хозяин" Нового года-2021 был доволен и максимально поддерживал нас. К вашему вниманию варианты новогодних холодных закусок, которые понравятся и вам, и гостям, и Быку.

Канапе с моцареллой

Фото:Кitchensanctuary.com

Время приготовления

  • 30 мин

Ингредиенты

  • 400 гр слоеное тесто
  • 1 яйцо, слегка взбитое
  • 10 шариков моцареллы
  • 5-7 вяленых помидоров, нарезанных небольшими кусочками
  • 2 ст. л песто
  • 20 маленьких листьев базилика

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Разверните тесто и смажьте его яйцом, затем нарежьте тесто пополам и поместите один кусок поверх другого, чтобы получилось два слоя теста.

Разрежьте тесто примерно на 20 маленьких квадратов (4 на 5 квадратов).

Выложите квадраты на подготовленный противень и запекайте 10 мин.

Разрежьте шарик моцареллы пополам и положите по кусочку на каждую слойку. Снова поставить в духовку на 1-2 мин, чтобы сыр растопился.

Выложите слойки на тарелку и положите сверху кусочек вяленого помидора, украсьте песто, базиликом.

Сливочная паста с красной икрой

Фото: Іnstagram.com/fisherman.ikra.baku/

Эту нежную сливочную пасту можно подавать с кексами, гренками или крекером.

Время приготовления

  • 10 мин

Ингредиенты

  • 100-120 г лососевой икры + еще немного для украшения
  • 250 г творога жирностью 9%
  • 100 г сметаны жирностью 20%
  • 2-3 ст. л. сливок жирностью от 30%
  • 1 небольшая луковица шалота
  • 2 ст. л. лимонного сока
  • листики 3-4 веточек укропа + для украшения
  • соль, черный перец

Способ приготовления

  1. Творог протрите через сито. Взбейте его миксером вместе со сметаной, сливками, лимонным соком и мелко нарезанным укропом. Посолите и поперчите.
  2. Добавьте икру и перемешайте. Переложите пасту в небольшие вазочки, или красивые розетки для варенья. Подавайте или с кексами, или с гренками, или с крекером. Каждую порцию украсьте укропом и красной икрой.

Авокадо, фаршированное креветочным салатом

Фото: ru.freepik.com

Время приготовления

  • 30 мин

Ингредиенты

  • 100 г вареных креветок
  • 2 авокадо
  • 3-4 вяленых помидора
  • горсть зеленого базилика
  • 1 перец чили
  • сок половины лимона
  • 3 ст. л. крошек свежего белого хлеба
  • 1 ст. л. дижонской горчицы
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • соль по вкусу, вареное яйцо для украшения
  • 2-3 ч. л. красной икры для украшения

Способ приготовления

  1. Вяленые помидоры мелко нарежьте. Листья базилика нарежьте соломкой (4 листочка оставьте для украшения).
  2. Чили очистите от семян и тонко нарежьте. Порежьте креветки. Хлебные крошки подсушите на сухой сковороде до золотистого цвета.
  3. Авокадо разрежьте пополам, выньте косточку. Ложкой выньте мякоть (шкурки сохраните). Выложите мякоть в миску, разомните и сбрызните лимонным соком.
  4. Смешайте авокадо со всеми остальными ингредиентами.
  5. Наполните получившейся смесью половинки авокадо, выложите на блюдо, украсьте икрой и измельченным яйцом. Охладите перед подачей.

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Роллы из лаваша с лососем

Рулетики из лаваша и лосося
Рулетики из лаваша и лосося
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • Лаваш – 2 листа
  • Лосось слабосоленый – 200 г
  • Сливочный сыр – 150 г
  • Помидор – 2 шт. средних
  • Лук зеленый – 1 маленький пучок
  • Листья салата – 6-8 шт.
  • Лимонный сок
  • Свежемолотый черный перец

Способ приготовления:

  1. Смажьте лаваш ровным слоем сливочного сыра и приправьте перцем.
  2. Нарежьте помидоры тонкими кружочками. Мелко нарежьте зеленый лук и посыпьте им сыр. Сверху разложите ломтики лосося, сбрызните лимонным соком.
  3. Затем разложите листья салата и помидоры. Лаваш плотно сверните в рулет, затяните в пленку, уберите в холодильник до подачи, минимум на 1 час.
  4. Перед подачей нарежьте рулет поперек на кусочки шириной 3-4 см, выложите на блюдо и подавайте.

Паштет из куриной печени с тыквой

Паштет с тыквой и орехами
Паштет с тыквой и орехами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 500 г куриной печени
  • 1 крупная луковица
  • 150 г тыквы
  • 2 ст. л. рубленых фисташек (или других орехов)
  • 2 ст. л. белого вина
  • 10 горошин розового перца
  • 6 сушеных ягод можжевельника
  • 6 горошин черного перца
  • Сливочное масло для жарки и для заливки
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Луковицу нарезать полукольцами и обжарить в небольшом количестве масла.
  2. Печень очистить от пленок и жира. Затем промыть, обсушить и быстро обжарить.
  3. Измельчить жареные лук и печень с помощью блендера.
  4. Тыкву мелко нарезать, слегка обжарить на 1 ст. л. сливочного масла, добавить вино. Как только большая часть жидкости выпарится – снять с огня, остудить.
  5. Перец и можжевельник измельчить в ступке, добавить к печени с луком.
  6. На этом этапе можно добавить в паштет размягченное сливочное масло и хорошо перемешать.
  7. Паштет посолить по вкусу, добавить тыкву и фисташки, перемешать.
  8. Переложить паштет в миску. Залить тонким слоем растопленного сливочного масла или покрыть пленкой и убрать в холодильник.

Соус дип из лосося с зеленью

Дип из лосося
Дип из лосося
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • Копченое филе лосося – 100 г
  • Натуральный йогурт – 1 баночка
  • Тертый сыр – 3 ст.л.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Зелень укропа – 2 ст.л.
  • Шнитт-лук – 2 ст.л.
  • Соль, молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Рыбу и зелень мелко нарезать.
  2. Чеснок пропустить через пресс, сыр натереть на терке.
  3. Перемешать все ингредиенты в мисочке. Дать готовому соусу настояться в течение 5-10 минут.
  4. Подавать вместе с хлебом, крекерами или овощами.
  5. Остатки дипа хранить в холодильнике.

Сырные шарики с орехами, клюквой и петрушкой

Сырные шарики с клюквой
Сырные шарики с клюквой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Сушеная клюква – 0,5 стакана
  • Херес, коньяк или бренди – 2 ст.л.
  • Сливочный сыр – 225 г
  • Тертый острый чеддер – 1 стакан
  • Вустерский соус – 1 ч.л.
  • Нарезанные грецкие орехи – 0,5 стакана
  • Измельченная петрушка – 1 стакан

Способ приготовления:

  1. Клюкву промыть и замочить на 10 минут в алкоголе.
  2. В кухонном комбайне смешать чеддер, сливочный сыр и вустерский соус.
  3. Добавить клюкву вместе с алкоголем, перемешать.
  4. Сформировать из массы шарики и обвалять их в измельченных орехах и зелени. Поставить в холодильник минимум на 4 часа.
  5. Подавать сырные шарики вместе с вином.

Совет: чтобы закуска была вкуснее, орехи можно предварительно обжарить на сухой сковороде.

А здесь читайте рецепт вкуснейших домашних эклеров. Возможно, они украсят ваш новогодний стол.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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