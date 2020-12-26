Экспериментальный оливье от Саввы Либкина: рецепт с фото

Бросаем вызов традициям и шаблонам в приготовлении салата

Оливье – от него мы не устанем никогда. Интересно, но именно в Новый год он становится особенно вкусным. И не важно, из какого поколения празднующий и каких модных течений в еде придерживается – на столе оливье быть должен. С домашним майонезом или с купленным в магазине, с курицей в составе или рыбой, украшен икрой или просто зеленью. Это, как отдать дань уважения традиции, окунуться в детство да и вкусно поесть, что уж тут скрывать.

Он может быть максимально приближенным к первому классическому рецепту (и это очень дорого), он может быть диетическим и даже вегетарианским. Выбор ваш. А почему бы не приготовить его так, как это делают известные представители гастрономии и кулинарии в нашей стране? И да, эти люди к оливье тоже относятся с большой любовью и трепетом. Приготовим оливье с мясом цесарки от адепта одесской кухни Саввы Либкина.

Рецепт оливье с мясом цесарки от ресторатора Саввы Либкина

Фото: Савва Либкин

"При подаче на салат можно выложить теплое яйцо пашот и надрезать его так, чтобы желток вытек на салат. Несколько капель оливкового масла и несколько дробленых горошин черного перца поверх желтка сделают свое дело – будет вкусно", – рекомендует шеф-повар.

Ингредиенты

250 г – мясо фермерской индейки, это важно

3 шт – яйца

мясо от 2 перепелок

200 г – соленых огурчиков

200 г – картофеля

50 г – зеленого лука

30 г – репчатого лука

150 г – зеленого горошка

40 мл – оливкового масла

соль и перец по вкусу

Для майонеза:

140 мл – лучшего оливкового масла

2 яичных желтка

20 г – дижонской горчицы

25 мл – растительных сливок

10-15 мл – лимонного сока

соль и перец по вкусу

Готовим майонез

Для его приготовления желательно использовать миксер, но можно взбивать и венчиком.

Итак, желтки смешать с горчицей, соком лимона, солью и перцем, тщательно их растереть и по капле вливать масло. Целесообразно это делать вдвоем. Один растирает, второй капает масло. Когда образуется первоначальная эмульсия, можно начать лить масло тоненькой струйкой, продолжая энергично орудовать венчиком. Как только масло влито, можно слегка отбелить майонез растительными сливками и довести до вкуса с помощью соли, перца и горчицы.

Готовим оливье

Разделать цесарку на четыре части, залить утиным жиром и томить 1,5-2 часа при температуре 110-120 градусов. Слить жир и отделить мякоть от костей. Порезать кубиками. Отварить яйца и картофель (используем для варки нерассыпчатый сорт картофеля – славянку) и тоже охладить. Перепелок зажарить до готовности и охладить. Отделить мясо от косточек. Огурчики, засоленные с добавлением растительного масла, очистить. Лук очень мелко нарубить. Все нарезать кубиками размером примерно 5-6 мм, добавить горошек, заправить маслом и майонезом, перемешать. Посолить, поперчить по вкусу.

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Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

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