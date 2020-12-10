Мясные блюда на Новый год-2021: ТОП-5 праздничных рецептов
Рецепты вкусных мясных блюд на Новый год 2021
Новый год-2021 – год Металлического Быка и у него есть свои требования к новогоднему меню. Для того, чтобы весь следующий год был удачным, начинать готовиться нужно сейчас. А именно – подумать, что ставить на стол из мясного. К вашему вниманию 5 вариантов классных блюд.
Утиное конфи с изюмом
Время приготовления
- больше 3 часов
Ингредиенты
- 8 шт – утиные окорочка
- 4 зуб. – тонко нарезанные
- веточки тимьяна
- 50 г – белого винного уксуса
- 50 г – сахара
- 50 г – замоченный заранее белый изюм
- 2 ч. л – горчица
- 8 веточек – тимьян
- соль, молотый перец
Как приготовить
- Кончиком ножа сделать отверстие в кожице утиной ножки. Натереть чесноком, солью перцем.
- Разогреть духовку до 250°. Выложить утку кожицей вниз на жаровне, добавить тимьян и 100 г воды.
- Тушить около 2 часов. Переверните утиную кожицей вверх и продолжайте готовить, пока мясо не станет очень нежным, а кости можно будет легко прокручивать.
Подготовим соус
Смешать уксус, сахар, горчицу, веточку розмарина, тимьян, 1 ч. ложку соли и 1 стакан воды до кипения в средней кастрюле. Уменьшить огонь и тушить, периодически помешивая, 3 мин, пока сахар не растворится.
- Добавить изюм, снять с огня и дать остыть не менее 1 часа.
- Увеличить температуру духовки до 400 °. Переложить утку в в другую форму, залить соусом и запекать, пока кожица не станет коричневой и хрустящей, 30–35 мин. Подавать утку с маринованным изюмом.
Тушеные куриные бедра с кабачком и зеленью
Время приготовления
- больше 1 часа
Ингредиенты
- 10 шт – куриные бедрышки
- 200 г – сухое белое вино
- 2 ст л – кунжутное масло
- 2 шт – кабачки
- 100 г – соевого соуса
- 200 г – куриного бульона
- соль, перец, семена кунжута
- зелень, зеленый лук
Как приготовить
- Куриные бедра посолить, поперчить. Прожарить курицу с двух сторон до золотистой корочки.
- Зеленый лук порезать, поперчить, пассеровать в оливковом масле. Добавить белое вино, протушить пару мин.
- Добавить соевый соус, сахар, кунжутное масло и 1 ст бульона, довести до кипения. Сахар должен полностью раствориться.
- Выложить курицу в жаровню и тушить в соусе 30 мин.
- Добавить порезанный кабачок и зелень, чтоб они полностью погрузились в соус. Протушить 20 мин.
- Подавать, сверху украсив зеленью.
Буженина на Новый год в трех маринадах
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 1,5 кг свинины без кости
- 500 мл кефира
- 5 зубчиков чеснока
- 1-2 перца чили
- 4 ст. л. растительного масла
Для основного маринада:
- 1 ветка розмарина
- 4 ветки тимьяна
- 2 см имбиря
- 2 ч.л. соли
- 10 шт. перца горошком
Способ приготовления:
- Возьмите большую кастрюлю. В нее должно поместиться мясо с запасом. Добавьте 2,5 л воды и доведите до кипения.
- Имбирь разрежьте на 4-5 кусочков. Как только вода закипит, снимите кастрюлю с огня. Добавьте все ингредиенты для основного маринада и погрузите туда мясо.
- Оставьте остывать минимум на 2 часа, затем слейте маринад и залейте свинину кефиром. Мясо в кефире должно постоять минимум 6 часов.
- Подготовьте пасту, измельчив чеснок и перец (из перца нужно удалить семена). Добавьте в пасту растительное масло.
- Достаньте мясо из кефира и обсушите салфетками. Натрите мясо со всех сторон пастой из чеснока и перца.
- Разогрейте духовку до 180 ºC и постелите на стол фольгу минимум в два слоя. Мясо плотно заверните в фольгу и поместите на противень.
- Отправьте в духовку на 1,5 часа при температуре 180 ºС. В конце запекания верх фольги можно открыть и подрумянить мясо на гриле в течение 10-15 минут.
Свиные ребра на Новый год в медово-горчичном соусе
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- Ребра свиные – 1,5 кг
- Лук репчатый – 1 шт.
- Лавровый лист – 5 шт.
- Душистый перец – 1 ч.л.
- Чеснок – 5 зубчиков
- Мед – 2 ст.л.
- Горчица – 2 ст.л.
- Соевый соус – 1 ст.л.
Способ приготовления:
- Ребра обжариваем на раскаленной сковороде на минимальном количестве масла со всех сторон, чтобы образовалась корочка, препятствующая выходу сока во время варки.
- Отправляем ребра в кастрюлю с кипящей водой, добавляем лук, лавровый лист, душистый перец, солим по вкусу, убавляем огонь и варим полтора часа при слабом кипении.
- Чистим чеснок, пропускаем его через чеснокодавилку, смешиваем с соевым соусом, медом и горчицей.
- Разогреваем духовку до 220 °C.
- Достаем отваренные ребрышки, обсушиваем, разрезаем на отдельные ребра, окунаем в соус, раскладываем на противень поверх бумаги для выпечки.
- Отправляем в духовку на 10-12 минут при 220 °C до образования красивой корочки.
Баранина на Новый год в ореховой панировке
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- Баранья лопатка (без кости) – 900 г
- Натуральный йогурт – 750 мл
- Грецкие орехи (жареные) – 160 г
- Арахис (жареный) – 100 г
- Миндаль (жареный) – 40 г
- Кешью (жареный) – 40 г
- Лимон – 2 шт.
- Лук – 2 шт.
- Перец чили – 1 шт.
- Масло – 120 мл
- Имбирь (корень) – 5 см
- Мята – 5 веточек
- Кинза – 5 веточек
- Чеснок – 5 зубчиков
- Соль – 7 г
- Сахар – 8 г
- Гвоздика – 3 шт.
- Корица – 1 палочка
- Кардамон – 2 шт.
- Черный перец горошком – 5 шт.
- Вода – 20 мл
Способ приготовления:
- Приготовьте маринад: обжарьте на масле измельченный лук и пропущенный через пресс чеснок. Добавьте слайсы перца чили, тертый корень имбиря, горошины черного перца, палочку корицы, бутоны гвоздики и зерна кардамона. Перемешайте, готовьте 3 минуты.
- Натуральный йогурт соедините с лимонным соком, добавьте соль и жареную смесь. Перемешайте, один стакан маринада отложите.
- Срежьте с бараньей лопатки лишний жир и соединительную ткань, положите мясо в миску с маринадом, накройте пленкой и оставьте мариноваться в холодильнике на 4-6 часа. Затем просушите мясо, выложите на пергамент и накройте фольгой. Запекайте 1,5 часа в духовке, разогретой до 190 ⁰С.
- Подготовьте ореховую смесь: измельчите в мелкую крошку обжаренные грецкие орехи, арахис, миндаль и кешью. Добавьте ореховую крошку в оставшийся маринад, перемешайте. Выложите смесь на запеченное мясо. Не накрывая, отправьте мясо в духовку еще на 30 минут. После приготовления накройте мясо фольгой и дайте постоять 10 минут.
- Приготовьте соус: в листики мяты и кинзы добавьте холодную воду, масло, чеснок, лимонный сок, сахар и соль. Перебейте до однородности.
- Подавайте мясо с соусом.
Рулет из фарша на Новый год с перцем и сыром
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 500 г свиного фарша
- 100 г тертого сыра твердых сортов
- 30 г мелко натертого сыра Пармезан
- 2 больших болгарских перца разного цвета
- 2 ст.л. панировочных сухарей
- 1 яйцо
- Зелень петрушки и укропа
- Оливковое масло
- Соль, молотый перец
Способ приготовления:
- Болгарский перец помыть, удалить перегородки и семена. Затем нарезать соломкой и потушить на оливковом масле до полуготовности под закрытой крышкой, после чего дать ему остыть.
- Фарш соединить с тертым твердым сыром, добавить панировочные сухари, яйцо, соль и молотый перец. Тщательно перемешать.
- Выложить массу между двумя слоями пергаментной бумаги и скалкой раскатать пласт толщиной 0,5 см.
- Снять верхний слой бумаги, всю поверхность фарша посыпать тертым пармезаном и мелко нарубленной зеленью. Выложить сверху болгарский перец и с помощью нижнего листа бумаги сформировать из мяса рулет.
- Плотно завернуть получившийся рулет в бумагу для выпечки и завязать края.
- Запекать в разогретой до 180 ºС духовке в течение 30-40 минут.
- Готовый мясной рулет остудить и разрезать на порционные куски.
Здесь собраны рецепты салатов, который украсят новогодний стол-2021.
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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