Мясные блюда на Новый год-2021: ТОП-5 праздничных рецептов

Рецепты вкусных мясных блюд на Новый год 2021

Новый год-2021 – год Металлического Быка и у него есть свои требования к новогоднему меню. Для того, чтобы весь следующий год был удачным, начинать готовиться нужно сейчас. А именно – подумать, что ставить на стол из мясного. К вашему вниманию 5 вариантов классных блюд.

Утиное конфи с изюмом

Фото: bonappetit.com

Время приготовления

больше 3 часов

Ингредиенты

8 шт – утиные окорочка

4 зуб. – тонко нарезанные

веточки тимьяна

50 г – белого винного уксуса

50 г – сахара

50 г – замоченный заранее белый изюм

2 ч. л – горчица

8 веточек – тимьян

соль, молотый перец

Как приготовить

Кончиком ножа сделать отверстие в кожице утиной ножки. Натереть чесноком, солью перцем. Разогреть духовку до 250°. Выложить утку кожицей вниз на жаровне, добавить тимьян и 100 г воды. Тушить около 2 часов. Переверните утиную кожицей вверх и продолжайте готовить, пока мясо не станет очень нежным, а кости можно будет легко прокручивать.

Подготовим соус

Смешать уксус, сахар, горчицу, веточку розмарина, тимьян, 1 ч. ложку соли и 1 стакан воды до кипения в средней кастрюле. Уменьшить огонь и тушить, периодически помешивая, 3 мин, пока сахар не растворится.

Добавить изюм, снять с огня и дать остыть не менее 1 часа. Увеличить температуру духовки до 400 °. Переложить утку в в другую форму, залить соусом и запекать, пока кожица не станет коричневой и хрустящей, 30–35 мин. Подавать утку с маринованным изюмом.

Тушеные куриные бедра с кабачком и зеленью

Фото: bonappetit.com

Время приготовления

больше 1 часа

Ингредиенты

10 шт – куриные бедрышки

200 г – сухое белое вино

2 ст л – кунжутное масло

2 шт – кабачки

100 г – соевого соуса

200 г – куриного бульона

соль, перец, семена кунжута

зелень, зеленый лук

Как приготовить

Куриные бедра посолить, поперчить. Прожарить курицу с двух сторон до золотистой корочки. Зеленый лук порезать, поперчить, пассеровать в оливковом масле. Добавить белое вино, протушить пару мин. Добавить соевый соус, сахар, кунжутное масло и 1 ст бульона, довести до кипения. Сахар должен полностью раствориться. Выложить курицу в жаровню и тушить в соусе 30 мин. Добавить порезанный кабачок и зелень, чтоб они полностью погрузились в соус. Протушить 20 мин. Подавать, сверху украсив зеленью.

Буженина на Новый год в трех маринадах

Буженина в духовке с чесноком Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1,5 кг свинины без кости

500 мл кефира

5 зубчиков чеснока

1-2 перца чили

4 ст. л. растительного масла

Для основного маринада:

1 ветка розмарина

4 ветки тимьяна

2 см имбиря

2 ч.л. соли

10 шт. перца горошком

Способ приготовления:

Возьмите большую кастрюлю. В нее должно поместиться мясо с запасом. Добавьте 2,5 л воды и доведите до кипения. Имбирь разрежьте на 4-5 кусочков. Как только вода закипит, снимите кастрюлю с огня. Добавьте все ингредиенты для основного маринада и погрузите туда мясо. Оставьте остывать минимум на 2 часа, затем слейте маринад и залейте свинину кефиром. Мясо в кефире должно постоять минимум 6 часов. Подготовьте пасту, измельчив чеснок и перец (из перца нужно удалить семена). Добавьте в пасту растительное масло. Достаньте мясо из кефира и обсушите салфетками. Натрите мясо со всех сторон пастой из чеснока и перца. Разогрейте духовку до 180 ºC и постелите на стол фольгу минимум в два слоя. Мясо плотно заверните в фольгу и поместите на противень. Отправьте в духовку на 1,5 часа при температуре 180 ºС. В конце запекания верх фольги можно открыть и подрумянить мясо на гриле в течение 10-15 минут.

Свиные ребра на Новый год в медово-горчичном соусе

Свиные ребрышки запеченные Фото: freepik.com

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

Ребра свиные – 1,5 кг

Лук репчатый – 1 шт.

Лавровый лист – 5 шт.

Душистый перец – 1 ч.л.

Чеснок – 5 зубчиков

Мед – 2 ст.л.

Горчица – 2 ст.л.

Соевый соус – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Ребра обжариваем на раскаленной сковороде на минимальном количестве масла со всех сторон, чтобы образовалась корочка, препятствующая выходу сока во время варки. Отправляем ребра в кастрюлю с кипящей водой, добавляем лук, лавровый лист, душистый перец, солим по вкусу, убавляем огонь и варим полтора часа при слабом кипении. Чистим чеснок, пропускаем его через чеснокодавилку, смешиваем с соевым соусом, медом и горчицей. Разогреваем духовку до 220 °C. Достаем отваренные ребрышки, обсушиваем, разрезаем на отдельные ребра, окунаем в соус, раскладываем на противень поверх бумаги для выпечки. Отправляем в духовку на 10-12 минут при 220 °C до образования красивой корочки.

Баранина на Новый год в ореховой панировке

Баранина в панировке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

Баранья лопатка (без кости) – 900 г

Натуральный йогурт – 750 мл

Грецкие орехи (жареные) – 160 г

Арахис (жареный) – 100 г

Миндаль (жареный) – 40 г

Кешью (жареный) – 40 г

Лимон – 2 шт.

Лук – 2 шт.

Перец чили – 1 шт.

Масло – 120 мл

Имбирь (корень) – 5 см

Мята – 5 веточек

Кинза – 5 веточек

Чеснок – 5 зубчиков

Соль – 7 г

Сахар – 8 г

Гвоздика – 3 шт.

Корица – 1 палочка

Кардамон – 2 шт.

Черный перец горошком – 5 шт.

Вода – 20 мл

Способ приготовления:

Приготовьте маринад: обжарьте на масле измельченный лук и пропущенный через пресс чеснок. Добавьте слайсы перца чили, тертый корень имбиря, горошины черного перца, палочку корицы, бутоны гвоздики и зерна кардамона. Перемешайте, готовьте 3 минуты. Натуральный йогурт соедините с лимонным соком, добавьте соль и жареную смесь. Перемешайте, один стакан маринада отложите. Срежьте с бараньей лопатки лишний жир и соединительную ткань, положите мясо в миску с маринадом, накройте пленкой и оставьте мариноваться в холодильнике на 4-6 часа. Затем просушите мясо, выложите на пергамент и накройте фольгой. Запекайте 1,5 часа в духовке, разогретой до 190 ⁰С. Подготовьте ореховую смесь: измельчите в мелкую крошку обжаренные грецкие орехи, арахис, миндаль и кешью. Добавьте ореховую крошку в оставшийся маринад, перемешайте. Выложите смесь на запеченное мясо. Не накрывая, отправьте мясо в духовку еще на 30 минут. После приготовления накройте мясо фольгой и дайте постоять 10 минут. Приготовьте соус: в листики мяты и кинзы добавьте холодную воду, масло, чеснок, лимонный сок, сахар и соль. Перебейте до однородности. Подавайте мясо с соусом.

Рулет из фарша на Новый год с перцем и сыром

Запеканка из фарша в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

500 г свиного фарша

100 г тертого сыра твердых сортов

30 г мелко натертого сыра Пармезан

2 больших болгарских перца разного цвета

2 ст.л. панировочных сухарей

1 яйцо

Зелень петрушки и укропа

Оливковое масло

Соль, молотый перец

Способ приготовления:

Болгарский перец помыть, удалить перегородки и семена. Затем нарезать соломкой и потушить на оливковом масле до полуготовности под закрытой крышкой, после чего дать ему остыть. Фарш соединить с тертым твердым сыром, добавить панировочные сухари, яйцо, соль и молотый перец. Тщательно перемешать. Выложить массу между двумя слоями пергаментной бумаги и скалкой раскатать пласт толщиной 0,5 см. Снять верхний слой бумаги, всю поверхность фарша посыпать тертым пармезаном и мелко нарубленной зеленью. Выложить сверху болгарский перец и с помощью нижнего листа бумаги сформировать из мяса рулет. Плотно завернуть получившийся рулет в бумагу для выпечки и завязать края. Запекать в разогретой до 180 ºС духовке в течение 30-40 минут. Готовый мясной рулет остудить и разрезать на порционные куски.

Здесь собраны рецепты салатов, который украсят новогодний стол-2021.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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