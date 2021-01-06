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Они тоже готовят кутью – рецепты от известных кулинаров

Сегодня, 09:20

Тонкостями приготовления делятся Дима Борисов, Евгений Клопотенко и Лиза Глинская

У каждой хозяйки есть свой рецепт кутьи. Кто-то готовит ее по классическому рецепту, кто-то отдает предпочтение кутье из риса, некоторые добавляют в кутью цукаты и даже карамель. Известные шеф-повара и кулинары тоже готовят кутью и у каждого из них есть свои секреты. Дима Борисов, Лиза Глинская и Евгений Клопотенко поделились с нами своими любимыми рецептами.

Кутья от Лизы Глинской

Фото: Лиза Глинская

Ингредиенты

  • 200 г – пшеницы (перловки или спельты, 1 стакан объемом 250 мл)
  • 600 мл – воды
  • 50 г – обжаренных грецких орехов
  • 1,5-2 ст. л. – сухофрукты
  • 2 ст. л – мак
  • мед – по желанию
  • соль – по вкусу
  • узвар из сухофруктов (груши, чернослив, вяленая вишня)

Способ приготовления

  1. Промойте крупу. Залейте водой в пропорции 1:3 и оставьте минимум на 5 часов.
  2. Добавьте соль и отварите на среднем огне до готовности. Периодически помешивайте.
  3. Добавьте мак, перемешайте. Накройте крышкой, оставьте на 15-20 минут.
  4. Приготовьте узвар. Залейте сухофрукты водой и проварите.
  5. Заправьте кутью узваром, медом, дроблеными орехами, а также по желанию сухофруктами.

Кутья от Димы Борисова

Фото: Кутья от Димы Борисова

Ингредиенты

  • 400 г – шлифованной пшеницы
  • 200 г – грецких орехов
  • 200-250 г – мака
  • по 200 г – изюма и меда
  • 800 мл – воды
  • 30 мл – растительного масла
  • соль по вкусу

Ингредиенты для узвара

  • 400 г – сухофруктов
  • 800 мл – воды

Способ приготовления

  1. Добавьте в кастрюлю пшеницу, воду, немного соли и растительного масла, доведите до кипения.
  2. Важно: шлифованная пшеница варится около 20 минут. Если же у вас обычная пшеница (нешлифованная), замочите ее на ночь в холодной воде (или как минимум на несколько часов) и варите около двух часов. Воды понадобится на 200-250 мл больше. Готовую пшеницу переложите в миску и остудите.
  3. Мак залейте кипятком, процедите, перетрите с сахаром добела.
  4. Изюм так же залейте кипятком на 15-20 минут. Орехи обжарьте на сухой сковороде. Сухофрукты промойте, залейте водой, доведите до кипения и варите около 10 минут. Остудите. Смешайте с медом.
  5. Смешайте пшеницу, мак, изюм и орехи. Заправьте узваром.

Кутья от Евгения Клопотенко

Фото: Кутья от Евгения Клопотенко

Ингредиенты

  • 250-300 г – перловая крупа
  • 50 г – клюква (сушеная)
  • 0,5 шт. – лимонный сок (половины лимона)
  • 50 г – мак
  • 30 г – изюм
  • 50 г – грецкие орехи
  • 1 ст. л. – мед

Способ приготовления

  1. Перловую крупу промываем и замачиваем в холодной воде на ночь при комнатной температуре.
  2. Мак запариваем кипятком, даем ему набухнуть 30 минут, процеживаем через сито и перетираем в ступе или чаше блендера.
  3. В небольшой миске объединяем все ингредиенты, хорошо перемешиваем, заправляем медом и лимонным соком. Даем настояться минимум 30 минут.

Здесь собраны рецепты ароматной рождественской выпечки.

Все подробности в спецтеме Рождество 2021

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