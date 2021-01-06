Они тоже готовят кутью – рецепты от известных кулинаров
Тонкостями приготовления делятся Дима Борисов, Евгений Клопотенко и Лиза Глинская
У каждой хозяйки есть свой рецепт кутьи. Кто-то готовит ее по классическому рецепту, кто-то отдает предпочтение кутье из риса, некоторые добавляют в кутью цукаты и даже карамель. Известные шеф-повара и кулинары тоже готовят кутью и у каждого из них есть свои секреты. Дима Борисов, Лиза Глинская и Евгений Клопотенко поделились с нами своими любимыми рецептами.
Ингредиенты
- 200 г – пшеницы (перловки или спельты, 1 стакан объемом 250 мл)
- 600 мл – воды
- 50 г – обжаренных грецких орехов
- 1,5-2 ст. л. – сухофрукты
- 2 ст. л – мак
- мед – по желанию
- соль – по вкусу
- узвар из сухофруктов (груши, чернослив, вяленая вишня)
Способ приготовления
- Промойте крупу. Залейте водой в пропорции 1:3 и оставьте минимум на 5 часов.
- Добавьте соль и отварите на среднем огне до готовности. Периодически помешивайте.
- Добавьте мак, перемешайте. Накройте крышкой, оставьте на 15-20 минут.
- Приготовьте узвар. Залейте сухофрукты водой и проварите.
- Заправьте кутью узваром, медом, дроблеными орехами, а также по желанию сухофруктами.
Ингредиенты
- 400 г – шлифованной пшеницы
- 200 г – грецких орехов
- 200-250 г – мака
- по 200 г – изюма и меда
- 800 мл – воды
- 30 мл – растительного масла
- соль по вкусу
Ингредиенты для узвара
- 400 г – сухофруктов
- 800 мл – воды
Способ приготовления
- Добавьте в кастрюлю пшеницу, воду, немного соли и растительного масла, доведите до кипения.
- Важно: шлифованная пшеница варится около 20 минут. Если же у вас обычная пшеница (нешлифованная), замочите ее на ночь в холодной воде (или как минимум на несколько часов) и варите около двух часов. Воды понадобится на 200-250 мл больше. Готовую пшеницу переложите в миску и остудите.
- Мак залейте кипятком, процедите, перетрите с сахаром добела.
- Изюм так же залейте кипятком на 15-20 минут. Орехи обжарьте на сухой сковороде. Сухофрукты промойте, залейте водой, доведите до кипения и варите около 10 минут. Остудите. Смешайте с медом.
- Смешайте пшеницу, мак, изюм и орехи. Заправьте узваром.
Ингредиенты
- 250-300 г – перловая крупа
- 50 г – клюква (сушеная)
- 0,5 шт. – лимонный сок (половины лимона)
- 50 г – мак
- 30 г – изюм
- 50 г – грецкие орехи
- 1 ст. л. – мед
Способ приготовления
- Перловую крупу промываем и замачиваем в холодной воде на ночь при комнатной температуре.
- Мак запариваем кипятком, даем ему набухнуть 30 минут, процеживаем через сито и перетираем в ступе или чаше блендера.
- В небольшой миске объединяем все ингредиенты, хорошо перемешиваем, заправляем медом и лимонным соком. Даем настояться минимум 30 минут.
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