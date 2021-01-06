Они тоже готовят кутью – рецепты от известных кулинаров

Тонкостями приготовления делятся Дима Борисов, Евгений Клопотенко и Лиза Глинская

У каждой хозяйки есть свой рецепт кутьи. Кто-то готовит ее по классическому рецепту, кто-то отдает предпочтение кутье из риса, некоторые добавляют в кутью цукаты и даже карамель. Известные шеф-повара и кулинары тоже готовят кутью и у каждого из них есть свои секреты. Дима Борисов, Лиза Глинская и Евгений Клопотенко поделились с нами своими любимыми рецептами.

Кутья от Лизы Глинской

Фото: Лиза Глинская

Ингредиенты

200 г – пшеницы (перловки или спельты, 1 стакан объемом 250 мл)

600 мл – воды

50 г – обжаренных грецких орехов

1,5-2 ст. л. – сухофрукты

2 ст. л – мак

мед – по желанию

соль – по вкусу

узвар из сухофруктов (груши, чернослив, вяленая вишня)

Способ приготовления

Промойте крупу. Залейте водой в пропорции 1:3 и оставьте минимум на 5 часов. Добавьте соль и отварите на среднем огне до готовности. Периодически помешивайте. Добавьте мак, перемешайте. Накройте крышкой, оставьте на 15-20 минут. Приготовьте узвар. Залейте сухофрукты водой и проварите. Заправьте кутью узваром, медом, дроблеными орехами, а также по желанию сухофруктами.

Кутья от Димы Борисова

Фото: Кутья от Димы Борисова

Ингредиенты

400 г – шлифованной пшеницы

200 г – грецких орехов

200-250 г – мака

по 200 г – изюма и меда

800 мл – воды

30 мл – растительного масла

соль по вкусу

Ингредиенты для узвара

400 г – сухофруктов

800 мл – воды

Способ приготовления

Добавьте в кастрюлю пшеницу, воду, немного соли и растительного масла, доведите до кипения. Важно: шлифованная пшеница варится около 20 минут. Если же у вас обычная пшеница (нешлифованная), замочите ее на ночь в холодной воде (или как минимум на несколько часов) и варите около двух часов. Воды понадобится на 200-250 мл больше. Готовую пшеницу переложите в миску и остудите. Мак залейте кипятком, процедите, перетрите с сахаром добела. Изюм так же залейте кипятком на 15-20 минут. Орехи обжарьте на сухой сковороде. Сухофрукты промойте, залейте водой, доведите до кипения и варите около 10 минут. Остудите. Смешайте с медом. Смешайте пшеницу, мак, изюм и орехи. Заправьте узваром.

Кутья от Евгения Клопотенко

Фото: Кутья от Евгения Клопотенко

Ингредиенты

250-300 г – перловая крупа

50 г – клюква (сушеная)

0,5 шт. – лимонный сок (половины лимона)

50 г – мак

30 г – изюм

50 г – грецкие орехи

1 ст. л. – мед

Способ приготовления

Перловую крупу промываем и замачиваем в холодной воде на ночь при комнатной температуре. Мак запариваем кипятком, даем ему набухнуть 30 минут, процеживаем через сито и перетираем в ступе или чаше блендера. В небольшой миске объединяем все ингредиенты, хорошо перемешиваем, заправляем медом и лимонным соком. Даем настояться минимум 30 минут.

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