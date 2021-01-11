Старый Новый год: старинные традиции и приметы

Канун Старого Нового года раньше именовался Васильевым вечером

В Украине в ночь с 13 на 14 января отмечают Старый Новый год. Он наступает ровно через 13 дней после традиционного Нового года, который мы встречали 1 января.

Старый Новый год: красивые традиции и обряды Фото: Pinterest

Канун Старого Нового года раньше именовался Васильевым вечером в честь покровителя свиноводов – Василия Святого. К праздничному застолью кололи свинью, из мяса которой готовили множество сытных блюд, ведь именно свинья у предков была символом плодовитости скота и семейного благополучия. Этот день в народе часто величали как "Щедрый вечер".

Старый Новый год: традиции

Старый Новый год: ритуалы праздника Фото: Pinterest

Чтобы праздничный стол соответствовал канонам традиций, важно в праздник Старого Нового года подать к столу кутью, которая готовится из гречихи и ячменя (на сегодня используется очищенный рис) с добавлением самых разных сухофруктов, орехов, винограда и меда. Чем богаче начинка, тем лучше. Ведь каждый продукт несет сакральное значение: орехи символизируют здоровье, мед – хорошие новости, изюм – долголетие, мак – достаток, зерно – начало новой жизни.

Популярной традицией в каждой семье было поедание особенных вареников с сюрпризом. В их начинке прятали самые разные предметы – от лаврового листка до монетки. Попался вареник с вишней? К искушению. С капустой? К деньгам. Кольцо говорило о скорой свадьбе, нитка предупреждала о дальней дороге, пуговица – к обновке, перец и соль – к огорчениям.

Старый Новый год: обряды Фото: Pinterest

Очень яркой традицией праздника были щедровки и посевалки. А в ночь на 14 января молодые девушки собирались гадать.

Варилась также особая каша. Крупу для нее насыпала самая старая женщина семьи. Воду из колодца должен был принести самый взрослый мужчина дома. Крупа из амбара доставалась в два часа ночи. Притрагиваться к ней было нельзя, чтобы не изменить свое будущее.

Старый Новый год: приметы и ритуалы Фото: Pinterest

Потом когда готовили кашу, вокруг садились все члены семьи. Женщина размешивала ее, приговаривая особые слова. Затем помещали кашу в печь и ждали результата: если каша выходила из горшка, это сулило беду всему дому, поэтому никто ее не ел; много пенки сверху предвещало пустые хлопоты; наваристая вкусная каша означала урожай и счастье всем домочадцам.

Старый Новый год: приметы

Старый Новый год: народные традиции Фото: Pinterest

Надетая наизнанку одежда – к глобальным изменениям в жизни в лучшую сторону.

Скажешь 13 – жди неприятность, навлечешь беду.

Южный ветер – к жаркому и продолжительному лету, северный – к урожаю орехов, восточный – к фруктам, а западный – к рыбе и молоку.

Первым умылся – будешь здоровым. А если в речной воде, то здоровье на весь год будет.

Потрясти садовые деревья – вредителей не будет в новом году.

Новый веник – оберег дома и сулит богатство в наступившем году.

Чистая одежда – прекрасное счастливое будущее. Но сохранить аккуратность нужно на весь день и вечер.

Смотрите видео, как всегда традиционно отмечали Старый Новый год:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Старый Новый год

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться