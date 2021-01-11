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Старый Новый год: старинные традиции и приметы

Сегодня, 09:15

Канун Старого Нового года раньше именовался Васильевым вечером

В Украине в ночь с 13 на 14 января отмечают Старый Новый год. Он наступает ровно через 13 дней после традиционного Нового года, который мы встречали 1 января.

Старый Новый год: красивые традиции и обряды
Старый Новый год: красивые традиции и обряды
Фото: Pinterest

Канун Старого Нового года раньше именовался Васильевым вечером в честь покровителя свиноводов – Василия Святого. К праздничному застолью кололи свинью, из мяса которой готовили множество сытных блюд, ведь именно свинья у предков была символом плодовитости скота и семейного благополучия. Этот день в народе часто величали как "Щедрый вечер".

Старый Новый год: традиции

Старый Новый год: ритуалы праздника
Старый Новый год: ритуалы праздника
Фото: Pinterest

Чтобы праздничный стол соответствовал канонам традиций, важно в праздник Старого Нового года подать к столу кутью, которая готовится из гречихи и ячменя (на сегодня используется очищенный рис) с добавлением самых разных сухофруктов, орехов, винограда и меда. Чем богаче начинка, тем лучше. Ведь каждый продукт несет сакральное значение: орехи символизируют здоровье, мед – хорошие новости, изюм – долголетие, мак – достаток, зерно – начало новой жизни.

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Популярной традицией в каждой семье было поедание особенных вареников с сюрпризом. В их начинке прятали самые разные предметы – от лаврового листка до монетки. Попался вареник с вишней? К искушению. С капустой? К деньгам. Кольцо говорило о скорой свадьбе, нитка предупреждала о дальней дороге, пуговица – к обновке, перец и соль – к огорчениям.

Старый Новый год: обряды
Старый Новый год: обряды
Фото: Pinterest

Очень яркой традицией праздника были щедровки и посевалки. А в ночь на 14 января молодые девушки собирались гадать.

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Варилась также особая каша. Крупу для нее насыпала самая старая женщина семьи. Воду из колодца должен был принести самый взрослый мужчина дома. Крупа из амбара доставалась в два часа ночи. Притрагиваться к ней было нельзя, чтобы не изменить свое будущее.

Старый Новый год: приметы и ритуалы
Старый Новый год: приметы и ритуалы
Фото: Pinterest

Потом когда готовили кашу, вокруг садились все члены семьи. Женщина размешивала ее, приговаривая особые слова. Затем помещали кашу в печь и ждали результата: если каша выходила из горшка, это сулило беду всему дому, поэтому никто ее не ел; много пенки сверху предвещало пустые хлопоты; наваристая вкусная каша означала урожай и счастье всем домочадцам.

Старый Новый год: приметы

Старый Новый год: народные традиции
Старый Новый год: народные традиции
Фото: Pinterest

  • Надетая наизнанку одежда – к глобальным изменениям в жизни в лучшую сторону.
  • Скажешь 13 – жди неприятность, навлечешь беду.
  • Южный ветер – к жаркому и продолжительному лету, северный – к урожаю орехов, восточный – к фруктам, а западный – к рыбе и молоку.
  • Первым умылся – будешь здоровым. А если в речной воде, то здоровье на весь год будет.
  • Потрясти садовые деревья – вредителей не будет в новом году.
  • Новый веник – оберег дома и сулит богатство в наступившем году.
  • Чистая одежда – прекрасное счастливое будущее. Но сохранить аккуратность нужно на весь день и вечер.

Смотрите видео, как всегда традиционно отмечали Старый Новый год:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Старый Новый год

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