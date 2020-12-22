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Как приготовить новогодний салат оливье: 8 рецептов на любой вкус

Сегодня, 11:14

Разные вариации самого новогоднего салата

Даже если в этом году кто-то решится отойти от традиций и поставить на праздничный стол что-нибудь оригинальное, есть вещи, которые ничто и никогда не заменят. Речь идет об Оливье. Тем более сегодня вариантов этого салата десятки. Есть даже и вегетарианские. Ниже представлены 8 рецептов, которые помогут определиться и выбрать для себя самый оптимальный Оливье.

Оливье с курицей, свиным языком и крабами

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Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 4-5 шт – отварной картофель
  • 1 шт – небольшой свиной язык
  • 150 г – куриное филе
  • 20 шт – сваренные вкрутую перепелиные яйца
  • 1 банка – консервы "Крабовое мясо"
  • по 1 шт – свежий огурец, вареная морковь
  • 3 шт – маринованные огурцы
  • 1 банка – консервированный зеленый горошек
  • майонез, зелень по вкусу

Способ приготовления:

Мясо, яйца и овощи мелко нарезать, соединить с горошком, перемешать, посолить и заправить майонезом.

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Оливье "Радуга"

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Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 250 г – мясо птицы
  • 100 г – цветная капуста
  • 100 г – кукуруза консервированная
  • 3 шт – картофель
  • 4 шт – яйца
  • 1 шт – луковица
  • майонез, молотый черный перец, соль по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отварить мясо в слегка подсоленной воде, остудить и нарезать небольшими ломтиками.
  2. Цветную капусту нарезать мелкой соломкой, а очищенный и сваренный картофель – кубиками.
  3. Сварить вкрутую яйца.
  4. Затем, остудив и очистив их, мелко нарубить.
  5. Перемешать нарезанные продукты, добавить в оливье очищенный и измельченный лук, кукурузу и перец с солью по вкусу. Готовый салат заправить легким майонезом.

Оливье с горчицей

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Ингредиенты:

  • 1 большая картофелина
  • 4 яйца
  • 1 головка лука
  • 200 г зеленого консервированного горошка
  • 250 г майонеза
  • 1 ст. л. столовой горчицы
  • 250 г ветчины
  • соль, черный молотый перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Картофель отварить, охладить и нарезать кубиками. Лук мелко порезать.
  2. Горчицу растереть с майонезом в отдельной миске, поставить в холодильник на 15-20 минут.
  3. Ветчину нарезать кубиками.
  4. Яйца сварить вкрутую, охладить до комнатной температуры, очистить и нарезать кубиками.
  5. В большой миске соединить овощи, зеленый горошек, ветчину и яйца, посолить, поперчить, добавить майонезно-горчичную заправку и перемешать.

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Вегетарианский салат оливье

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Ингредиенты:

  • 4-5 шт – отварной картофель
  • 3-4 шт – вареная морковь
  • по 1 банке консервированный зеленый горошек, кукуруза
  • 2-3 шт – маринованные огурцы
  • 50-100 г – тофу
  • 200 г – сметана (майонез)
  • черный перец, соль, зелень

Способ приготовления: Картофель, морковь, огурцы и сыр нарезать кубиками, заправить одним стаканом сметаны или майонеза (можно соевого). Можно заправить смесью сметаны с майонезом.

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Рыбный салат оливье

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Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 4 шт – отварной картофель
  • 5 шт – сваренные вкрутую яйца
  • 200-300 г – соленая красная рыба
  • 200 г – замороженный зеленый горошек
  • 3-4 шт – соленые огурцы
  • майонез, зелень

Способ приготовления: Горошек отварить и остудить. Картофель, огурцы, яйца и рыбу нарезать мелким кубиком, выложить в миску, добавить горошек, заправить майонезом. Украсить можно красной икрой.

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Грибной салат оливье

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Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 3-4 шт – отварной картофель
  • 200 г – консервированные шампиньоны
  • 3 шт – сваренные вкрутую яйца
  • 1 шт – лук репчатый
  • 1 банка – консервированный зеленый горошек
  • майонез, зелень

Способ приготовления: Картофель и яйца нарезать кубиками, лук мелко измельчить. Шампиньоны откинуть на дуршлаг, нарезать (если они еще не нарезанные). Все ингредиенты смешать и заправить майонезом.

Хрустящий салат оливье

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Фото: depositphotos.com[

Ингредиенты:

  • 3-4 шт – отварной картофель
  • 2 шт – вареная морковь
  • 3 шт – сваренные вкрутую яйца
  • 1 шт – лук репчатый
  • 1 банка – консервированный зеленый горошек
  • 1 шт – свежий огурец
  • пакетик ржаных сухариков с беконом
  • сметана, зелень

Способ приготовления: Картофель, морковь, яйца, лук и огурец измельчить, смешать с горошком, заправить стаканом нежирной сметаны. Незадолго до подачи на стол добавить немного зелени и сухарики.

Острый салат оливье

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Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 3-4 шт – отварной картофель
  • 150 г – вареная колбаса
  • 2 шт – соленые огурцы
  • 1 шт – вареная морковь
  • 4 шт – сваренные вкрутую яйца
  • 1 ст – консервированный зеленый горошек
  • чеснок – 6 зубчиков
  • майонез, зелень

Способ приготовления: Колбасу и овощи нарезать кубиками, смешать с горошком. Чеснок пропустить через чеснокодавилку, смешать с майонезом в отдельной емкости, заправить салат, оставить на час в холодильнике.

Здесь найдете рецепты 3 салатов без майонеза от Евгения Клопотенко.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021 чек-лист

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