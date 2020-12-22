Как приготовить новогодний салат оливье: 8 рецептов на любой вкус
Разные вариации самого новогоднего салата
Даже если в этом году кто-то решится отойти от традиций и поставить на праздничный стол что-нибудь оригинальное, есть вещи, которые ничто и никогда не заменят. Речь идет об Оливье. Тем более сегодня вариантов этого салата десятки. Есть даже и вегетарианские. Ниже представлены 8 рецептов, которые помогут определиться и выбрать для себя самый оптимальный Оливье.
Оливье с курицей, свиным языком и крабами
Ингредиенты:
- 4-5 шт – отварной картофель
- 1 шт – небольшой свиной язык
- 150 г – куриное филе
- 20 шт – сваренные вкрутую перепелиные яйца
- 1 банка – консервы "Крабовое мясо"
- по 1 шт – свежий огурец, вареная морковь
- 3 шт – маринованные огурцы
- 1 банка – консервированный зеленый горошек
- майонез, зелень по вкусу
Способ приготовления:
Мясо, яйца и овощи мелко нарезать, соединить с горошком, перемешать, посолить и заправить майонезом.
Читайте также:Главный салат 2021 года – "Бычок": рецепт с фото
Оливье "Радуга"
Ингредиенты:
- 250 г – мясо птицы
- 100 г – цветная капуста
- 100 г – кукуруза консервированная
- 3 шт – картофель
- 4 шт – яйца
- 1 шт – луковица
- майонез, молотый черный перец, соль по вкусу
Способ приготовления:
- Отварить мясо в слегка подсоленной воде, остудить и нарезать небольшими ломтиками.
- Цветную капусту нарезать мелкой соломкой, а очищенный и сваренный картофель – кубиками.
- Сварить вкрутую яйца.
- Затем, остудив и очистив их, мелко нарубить.
- Перемешать нарезанные продукты, добавить в оливье очищенный и измельченный лук, кукурузу и перец с солью по вкусу. Готовый салат заправить легким майонезом.
Оливье с горчицей
Ингредиенты:
- 1 большая картофелина
- 4 яйца
- 1 головка лука
- 200 г зеленого консервированного горошка
- 250 г майонеза
- 1 ст. л. столовой горчицы
- 250 г ветчины
- соль, черный молотый перец по вкусу
Способ приготовления:
- Картофель отварить, охладить и нарезать кубиками. Лук мелко порезать.
- Горчицу растереть с майонезом в отдельной миске, поставить в холодильник на 15-20 минут.
- Ветчину нарезать кубиками.
- Яйца сварить вкрутую, охладить до комнатной температуры, очистить и нарезать кубиками.
- В большой миске соединить овощи, зеленый горошек, ветчину и яйца, посолить, поперчить, добавить майонезно-горчичную заправку и перемешать.
Вегетарианский салат оливье
Ингредиенты:
- 4-5 шт – отварной картофель
- 3-4 шт – вареная морковь
- по 1 банке консервированный зеленый горошек, кукуруза
- 2-3 шт – маринованные огурцы
- 50-100 г – тофу
- 200 г – сметана (майонез)
- черный перец, соль, зелень
Способ приготовления: Картофель, морковь, огурцы и сыр нарезать кубиками, заправить одним стаканом сметаны или майонеза (можно соевого). Можно заправить смесью сметаны с майонезом.
Рыбный салат оливье
Ингредиенты:
- 4 шт – отварной картофель
- 5 шт – сваренные вкрутую яйца
- 200-300 г – соленая красная рыба
- 200 г – замороженный зеленый горошек
- 3-4 шт – соленые огурцы
- майонез, зелень
Способ приготовления: Горошек отварить и остудить. Картофель, огурцы, яйца и рыбу нарезать мелким кубиком, выложить в миску, добавить горошек, заправить майонезом. Украсить можно красной икрой.
Грибной салат оливье
Ингредиенты:
- 3-4 шт – отварной картофель
- 200 г – консервированные шампиньоны
- 3 шт – сваренные вкрутую яйца
- 1 шт – лук репчатый
- 1 банка – консервированный зеленый горошек
- майонез, зелень
Способ приготовления: Картофель и яйца нарезать кубиками, лук мелко измельчить. Шампиньоны откинуть на дуршлаг, нарезать (если они еще не нарезанные). Все ингредиенты смешать и заправить майонезом.
Хрустящий салат оливье
Ингредиенты:
- 3-4 шт – отварной картофель
- 2 шт – вареная морковь
- 3 шт – сваренные вкрутую яйца
- 1 шт – лук репчатый
- 1 банка – консервированный зеленый горошек
- 1 шт – свежий огурец
- пакетик ржаных сухариков с беконом
- сметана, зелень
Способ приготовления: Картофель, морковь, яйца, лук и огурец измельчить, смешать с горошком, заправить стаканом нежирной сметаны. Незадолго до подачи на стол добавить немного зелени и сухарики.
Острый салат оливье
Ингредиенты:
- 3-4 шт – отварной картофель
- 150 г – вареная колбаса
- 2 шт – соленые огурцы
- 1 шт – вареная морковь
- 4 шт – сваренные вкрутую яйца
- 1 ст – консервированный зеленый горошек
- чеснок – 6 зубчиков
- майонез, зелень
Способ приготовления: Колбасу и овощи нарезать кубиками, смешать с горошком. Чеснок пропустить через чеснокодавилку, смешать с майонезом в отдельной емкости, заправить салат, оставить на час в холодильнике.
Здесь найдете рецепты 3 салатов без майонеза от Евгения Клопотенко.
Все подробности в спецтеме Новый год 2021 чек-лист
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное