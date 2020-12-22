Как приготовить новогодний салат оливье: 8 рецептов на любой вкус

Разные вариации самого новогоднего салата

Даже если в этом году кто-то решится отойти от традиций и поставить на праздничный стол что-нибудь оригинальное, есть вещи, которые ничто и никогда не заменят. Речь идет об Оливье. Тем более сегодня вариантов этого салата десятки. Есть даже и вегетарианские. Ниже представлены 8 рецептов, которые помогут определиться и выбрать для себя самый оптимальный Оливье.

Оливье с курицей, свиным языком и крабами

Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

4-5 шт – отварной картофель

1 шт – небольшой свиной язык

150 г – куриное филе

20 шт – сваренные вкрутую перепелиные яйца

1 банка – консервы "Крабовое мясо"

по 1 шт – свежий огурец, вареная морковь

3 шт – маринованные огурцы

1 банка – консервированный зеленый горошек

майонез, зелень по вкусу

Способ приготовления:

Мясо, яйца и овощи мелко нарезать, соединить с горошком, перемешать, посолить и заправить майонезом.

Оливье "Радуга"

Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

250 г – мясо птицы

100 г – цветная капуста

100 г – кукуруза консервированная

3 шт – картофель

4 шт – яйца

1 шт – луковица

майонез, молотый черный перец, соль по вкусу

Способ приготовления:

Отварить мясо в слегка подсоленной воде, остудить и нарезать небольшими ломтиками. Цветную капусту нарезать мелкой соломкой, а очищенный и сваренный картофель – кубиками. Сварить вкрутую яйца. Затем, остудив и очистив их, мелко нарубить. Перемешать нарезанные продукты, добавить в оливье очищенный и измельченный лук, кукурузу и перец с солью по вкусу. Готовый салат заправить легким майонезом.

Оливье с горчицей

Фото:depositphotos.com

Ингредиенты:

1 большая картофелина

4 яйца

1 головка лука

200 г зеленого консервированного горошка

250 г майонеза

1 ст. л. столовой горчицы

250 г ветчины

соль, черный молотый перец по вкусу

Способ приготовления:

Картофель отварить, охладить и нарезать кубиками. Лук мелко порезать. Горчицу растереть с майонезом в отдельной миске, поставить в холодильник на 15-20 минут. Ветчину нарезать кубиками. Яйца сварить вкрутую, охладить до комнатной температуры, очистить и нарезать кубиками. В большой миске соединить овощи, зеленый горошек, ветчину и яйца, посолить, поперчить, добавить майонезно-горчичную заправку и перемешать.

Вегетарианский салат оливье

Фото:depositphotos.com

Ингредиенты:

4-5 шт – отварной картофель

3-4 шт – вареная морковь

по 1 банке консервированный зеленый горошек, кукуруза

2-3 шт – маринованные огурцы

50-100 г – тофу

200 г – сметана (майонез)

черный перец, соль, зелень

Способ приготовления: Картофель, морковь, огурцы и сыр нарезать кубиками, заправить одним стаканом сметаны или майонеза (можно соевого). Можно заправить смесью сметаны с майонезом.

Рыбный салат оливье

Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

4 шт – отварной картофель

5 шт – сваренные вкрутую яйца

200-300 г – соленая красная рыба

200 г – замороженный зеленый горошек

3-4 шт – соленые огурцы

майонез, зелень

Способ приготовления: Горошек отварить и остудить. Картофель, огурцы, яйца и рыбу нарезать мелким кубиком, выложить в миску, добавить горошек, заправить майонезом. Украсить можно красной икрой.

Грибной салат оливье

Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

3-4 шт – отварной картофель

200 г – консервированные шампиньоны

3 шт – сваренные вкрутую яйца

1 шт – лук репчатый

1 банка – консервированный зеленый горошек

майонез, зелень

Способ приготовления: Картофель и яйца нарезать кубиками, лук мелко измельчить. Шампиньоны откинуть на дуршлаг, нарезать (если они еще не нарезанные). Все ингредиенты смешать и заправить майонезом.

Хрустящий салат оливье

Фото: depositphotos.com[

Ингредиенты:

3-4 шт – отварной картофель

2 шт – вареная морковь

3 шт – сваренные вкрутую яйца

1 шт – лук репчатый

1 банка – консервированный зеленый горошек

1 шт – свежий огурец

пакетик ржаных сухариков с беконом

сметана, зелень

Способ приготовления: Картофель, морковь, яйца, лук и огурец измельчить, смешать с горошком, заправить стаканом нежирной сметаны. Незадолго до подачи на стол добавить немного зелени и сухарики.

Острый салат оливье

Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

3-4 шт – отварной картофель

150 г – вареная колбаса

2 шт – соленые огурцы

1 шт – вареная морковь

4 шт – сваренные вкрутую яйца

1 ст – консервированный зеленый горошек

чеснок – 6 зубчиков

майонез, зелень

Способ приготовления: Колбасу и овощи нарезать кубиками, смешать с горошком. Чеснок пропустить через чеснокодавилку, смешать с майонезом в отдельной емкости, заправить салат, оставить на час в холодильнике.

Здесь найдете рецепты 3 салатов без майонеза от Евгения Клопотенко.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021 чек-лист

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