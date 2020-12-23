С креветками, кальмарами и мидиями – 5 салатов с морепродуктами на Новый год
Они дополнят ваше праздничное меню
Они прочно вошли в наш рацион, хотя еще совсем недавно никак иначе, как экзотикой, морепродукты не называли. Теперь они доступны, их выбор достаточный и мы их наконец-то распробовали. А еще морепродукты, вернее, салаты из них, прекрасное дополнение к новогоднему столу. Для разнообразия вашей салатной праздничной карты – речь идет о классике - предлагаем приготовить некоторые из нижепредставленных.
Салат с креветками и кальмарами
Ингредиенты (1 порция)
- 100 г – кольца кальмаров
- 80 г – креветки
- 1 шт. – яйцо
- 1 ст. л. – майонез
- зелень
Способ приготовления
- Креветки, яйцо отварить (мелко нарезать).
- Кольца кальмара отварить в соленой воде не более полутора минут.
- Слить на дуршлаг, поставить под холодную воду.
- Перемешать все ингредиенты, заправить домашним майонезом, украсить зеленью.
Салат из морепродуктов с авокадо
Ингредиенты (2 порции)
- 1 баночка – морской коктейль
- 2 шт. – авокадо
- 1 шт. – огурец
- 100 г – сыр
- оливковое масло
Способ приготовления
- Авокадо порезать кубиками.
- Огурец и сыр натереть на терке.
- Смешать ингредиенты, заправить маслом, украсить зеленью.
Салат из морепродуктов с ананасами
Ингредиенты (1 порция)
- 100 г – кальмары
- 50 г – креветки
- 1 шт. – яйцо
- 30 г – ананасы консервированные
- 1 ст. л. – майонез
Способ приготовления
- Отварить креветки в течение минуты, тушку кальмара – в течение двух минут.
- Нарежьте кальмар соломкой, креветки очистите и тоже нарежьте.
- Нарежьте консервированные ананасы.
- Нарежьте вареное куриное яйцо.
- Смешайте ингредиенты, добавьте майонез.
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Салат "Валерия"
Ингредиенты (2 порции)
- 200 г – морковь по-корейски
- 150 г – твердый сыр
- 200 г – крабовые палочки
- 4-5 шт. – яйца
- 1 зуб. – чеснок
- майонез, перец по вкусу
- зелень
Способ приготовления
- Яйца отварить, нарезать небольшими кубиками.
- Крабовые палочки нарезать кубиками или колечками, сыр натереть на крупной терке, морковь по-корейски измельчить, порезав ее на 2-3 части.
- Чеснок пропустить через пресс, смешать с майонезом, добавить мелко нашинкованную зелень.
- В глубоком салатнике смешать крабовые палочки, морковь по-корейски, яйца и тертый сыр.
- Добавить заправку и хорошо перемешать, если нужно, добавить соль и перец.
Салат "Экзотик"
Ингредиенты (2 порции)
- половина – апельсин
- 30 г – моцарелла мини
- 80 г – мидии в рассоле
- 50 г – помидоры черри
- 20 г – маслины
- оливковое масло, соль, специи по вкусу
Способ приготовления
- Апельсин порезать кубиками.
- Помидоры черри порезать на половинки.
- Смешать ингредиенты, приправить специями и оливковым маслом.
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