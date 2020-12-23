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С креветками, кальмарами и мидиями – 5 салатов с морепродуктами на Новый год

Сегодня, 19:11

Они дополнят ваше праздничное меню

Они прочно вошли в наш рацион, хотя еще совсем недавно никак иначе, как экзотикой, морепродукты не называли. Теперь они доступны, их выбор достаточный и мы их наконец-то распробовали. А еще морепродукты, вернее, салаты из них, прекрасное дополнение к новогоднему столу. Для разнообразия вашей салатной праздничной карты – речь идет о классике - предлагаем приготовить некоторые из нижепредставленных.

Салат с креветками и кальмарами

Фото: Іnstagram.com/xudeu_vkusno

Ингредиенты (1 порция)

  • 100 г – кольца кальмаров
  • 80 г – креветки
  • 1 шт. – яйцо
  • 1 ст. л. – майонез
  • зелень

Способ приготовления

  1. Креветки, яйцо отварить (мелко нарезать).
  2. Кольца кальмара отварить в соленой воде не более полутора минут.
  3. Слить на дуршлаг, поставить под холодную воду.
  4. Перемешать все ингредиенты, заправить домашним майонезом, украсить зеленью.

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Салат из морепродуктов с авокадо

Фото: Іnstagram.com/oseevasve

Ингредиенты (2 порции)

  • 1 баночка – морской коктейль
  • 2 шт. – авокадо
  • 1 шт. – огурец
  • 100 г – сыр
  • оливковое масло

Способ приготовления

  1. Авокадо порезать кубиками.
  2. Огурец и сыр натереть на терке.
  3. Смешать ингредиенты, заправить маслом, украсить зеленью.

Салат из морепродуктов с ананасами

Фото: Іnstagram.com/razdelochnie_doski_cut/

Ингредиенты (1 порция)

  • 100 г – кальмары
  • 50 г – креветки
  • 1 шт. – яйцо
  • 30 г – ананасы консервированные
  • 1 ст. л. – майонез

Способ приготовления

  1. Отварить креветки в течение минуты, тушку кальмара – в течение двух минут.
  2. Нарежьте кальмар соломкой, креветки очистите и тоже нарежьте.
  3. Нарежьте консервированные ананасы.
  4. Нарежьте вареное куриное яйцо.
  5. Смешайте ингредиенты, добавьте майонез.

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Салат "Валерия"

Фото: Іnstagram.com/vkusnue_receptiki/

Ингредиенты (2 порции)

  • 200 г – морковь по-корейски
  • 150 г – твердый сыр
  • 200 г – крабовые палочки
  • 4-5 шт. – яйца
  • 1 зуб. – чеснок
  • майонез, перец по вкусу
  • зелень

Способ приготовления

  1. Яйца отварить, нарезать небольшими кубиками.
  2. Крабовые палочки нарезать кубиками или колечками, сыр натереть на крупной терке, морковь по-корейски измельчить, порезав ее на 2-3 части.
  3. Чеснок пропустить через пресс, смешать с майонезом, добавить мелко нашинкованную зелень.
  4. В глубоком салатнике смешать крабовые палочки, морковь по-корейски, яйца и тертый сыр.
  5. Добавить заправку и хорошо перемешать, если нужно, добавить соль и перец.

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Салат "Экзотик"

Фото: Іnstagram.com/keit_pp_food

Ингредиенты (2 порции)

  • половина – апельсин
  • 30 г – моцарелла мини
  • 80 г – мидии в рассоле
  • 50 г – помидоры черри
  • 20 г – маслины
  • оливковое масло, соль, специи по вкусу

Способ приготовления

  1. Апельсин порезать кубиками.
  2. Помидоры черри порезать на половинки.
  3. Смешать ингредиенты, приправить специями и оливковым маслом.

Здесь собраны 5 рецептов новогодних салатов из тунца.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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