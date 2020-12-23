С креветками, кальмарами и мидиями – 5 салатов с морепродуктами на Новый год

Они дополнят ваше праздничное меню

Они прочно вошли в наш рацион, хотя еще совсем недавно никак иначе, как экзотикой, морепродукты не называли. Теперь они доступны, их выбор достаточный и мы их наконец-то распробовали. А еще морепродукты, вернее, салаты из них, прекрасное дополнение к новогоднему столу. Для разнообразия вашей салатной праздничной карты – речь идет о классике - предлагаем приготовить некоторые из нижепредставленных.

Салат с креветками и кальмарами

Фото: Іnstagram.com/xudeu_vkusno

Ингредиенты (1 порция)

100 г – кольца кальмаров

80 г – креветки

1 шт. – яйцо

1 ст. л. – майонез

зелень

Способ приготовления

Креветки, яйцо отварить (мелко нарезать). Кольца кальмара отварить в соленой воде не более полутора минут. Слить на дуршлаг, поставить под холодную воду. Перемешать все ингредиенты, заправить домашним майонезом, украсить зеленью.

Салат из морепродуктов с авокадо

Фото: Іnstagram.com/oseevasve

Ингредиенты (2 порции)

1 баночка – морской коктейль

2 шт. – авокадо

1 шт. – огурец

100 г – сыр

оливковое масло

Способ приготовления

Авокадо порезать кубиками. Огурец и сыр натереть на терке. Смешать ингредиенты, заправить маслом, украсить зеленью.

Салат из морепродуктов с ананасами

Фото: Іnstagram.com/razdelochnie_doski_cut/

Ингредиенты (1 порция)

100 г – кальмары

50 г – креветки

1 шт. – яйцо

30 г – ананасы консервированные

1 ст. л. – майонез

Способ приготовления

Отварить креветки в течение минуты, тушку кальмара – в течение двух минут. Нарежьте кальмар соломкой, креветки очистите и тоже нарежьте. Нарежьте консервированные ананасы. Нарежьте вареное куриное яйцо. Смешайте ингредиенты, добавьте майонез.

Салат "Валерия"

Фото: Іnstagram.com/vkusnue_receptiki/

Ингредиенты (2 порции)

200 г – морковь по-корейски

150 г – твердый сыр

200 г – крабовые палочки

4-5 шт. – яйца

1 зуб. – чеснок

майонез, перец по вкусу

зелень

Способ приготовления

Яйца отварить, нарезать небольшими кубиками. Крабовые палочки нарезать кубиками или колечками, сыр натереть на крупной терке, морковь по-корейски измельчить, порезав ее на 2-3 части. Чеснок пропустить через пресс, смешать с майонезом, добавить мелко нашинкованную зелень. В глубоком салатнике смешать крабовые палочки, морковь по-корейски, яйца и тертый сыр. Добавить заправку и хорошо перемешать, если нужно, добавить соль и перец.

Салат "Экзотик"

Фото: Іnstagram.com/keit_pp_food

Ингредиенты (2 порции)

половина – апельсин

30 г – моцарелла мини

80 г – мидии в рассоле

50 г – помидоры черри

20 г – маслины

оливковое масло, соль, специи по вкусу

Способ приготовления

Апельсин порезать кубиками. Помидоры черри порезать на половинки. Смешать ингредиенты, приправить специями и оливковым маслом.

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Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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