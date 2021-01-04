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Что покупать на рынке в январе

Сегодня, 12:55

Особое внимание обращаем на выбор и покупку селедки

Если вы думали, что закупки сезонных продуктов заканчиваются в ноябре-декабре, то спешим убедить вас в обратном. В январе тоже можно купить лучшие фрукты-овощи. К тому же в этот период очень полезна всевозможная рыба, а именно – сельдь. И на ней мы сфокусируемся обязательно. А именно: на что нужно обращать внимание, когда вы покупаете ее в магазине и на рынке.

Вместе с диетологом Аленой Черниковой мы разобрались, что нужно покупать в январе, где это делать и какую пользу принесут январские фрукты/овощи.

Фото: Алена Черникова, диетолог

Где покупать – на рынке или в магазине

На самом деле неважно где. Потому что качество продуктов зависит не от погодных условий в определенное время года на рынке или климатических условий в магазине.

В крупных торговых сетях за правилами хранения следят. У них же объемы большие, и в их интересах сохранить качество продуктов как можно дольше и больше.

Единственное исключение – переездные ярмарки. Большинство реализаторов хранят товар в машине и зимой, и летом.

На вид продукт вроде неплох, а приносишь домой – либо переспел, либо перемерз, от этого меньше вкуса и полезных свойств.

Собираем в корзину самые полезные фрукты и овощи декабря

Цитрусовые повышают иммунитет
Цитрусовые повышают иммунитет
Фото: Pixabay

Цитрусовые: апельсин, мандарин, грейпфрут, лимон.

Помимо повышения иммунитета и витамина С, цитрусовые помогут вам легче перенести праздничные обжорства и облегчат недостаток витаминов в феврале.

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Фрукты ягоды: авокадо, груши, яблоки, клюква, калина облепиха, шиповник.

Авокадо источник омега-3 жирных кислот. Клюква, калина, облепиха, шиповник помогают при простудах, повышают иммунитет, восполняют нехватку витаминов. Груши и яблоки являются хорошим источником диетических растительных волокон, витамина С и К, органических кислот, микроэлементов – меди, магния, железа, цинка, марганца, фосфора и йода.

Овощи: корнеплоды, все виды капусты, водоросли, бобовые, имбирь, цикорий, репа.

Брюссельская капуста содержит антиоксиданты
Брюссельская капуста содержит антиоксиданты
Фото: Pixabay

Корнеплоды (картофель, свекла, морковь, репа) богаты клетчаткой, минералами, витаминами А и С, антиоксидантами.
Капуста поддерживает работу печени за счет содержащихся в ней микроэлементов и клетчатки. Водоросли полезны для нервной системы, головного мозга, сердца, поджелудочной железы, мочеполовой системы. Бобовые стабилизируют уровень сахара в крови, дают насыщение и энергию.

Рыба: селедка, форель, лосось, нерка.

Фото: Flickr

Жирная морская рыба наиболее полезна большим содержанием омега-3 жирными кислотами. Омега-3 кислоты способствуют укреплению иммунной системы и уменьшают воспалительные процессы в суставах.

На что нужно обращать внимание при покупки селедки

Селедка не должна иметь прогорклый запах
Селедка не должна иметь прогорклый запах
Фото: freepik.com

Если покупаете селедку в магазине в упаковке, то

  • внимательно читайте срок годности
  • излишек пряностей и специй должен насторожить – возможно производитель таким образом "прячет" некачественный продукт

Если покупаете селедку (соленую, не в упаковке) в магазине и на рынке, то

  • мясо рыбы должно быть плотным, не дряблым
  • кожица тоже должна быть без повреждений
  • жабры должны быть темно-красного цвета, упругими и не должны разваливаться
  • хорошая селедка не будет пахнуть горечью и гнилью
  • Зимой может показаться, что селедка не досолена, но это ошибочное ощущение. Летом ее пересаливают что бы увеличить срок годности

А здесь узнаете, от каких продуктов нужно отказаться на завтрак и почему.

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