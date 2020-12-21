Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Оригинальные салаты на новый год без майонеза – 3 рецепта от Клопотенко

Сегодня, 15:35

Эти салаты точно не навредят фигуре и разнообразят праздничный стол

Нет, нет, мы ни в коем случае не настаиваем, что нужно исключить из новогоднего меню наши любимые салаты с майонезом. Разве что – не поленитесь и приготовьте к ним домашний соус. Так вкусней и безусловно полезней. Кулинарный эксперт, бренд-шеф ресторана "100 лет тому вперед" и автор проекта CultFood – Евгений Клопотенко – предлагает классную альтернативу. Это 3 оригинальных салата без майонеза.

Фото: Евгений Клопотенко, автор проекта CultFood

"Мы привыкли к старым рецептам для праздничного меню, где обильно используется майонез. Традиции, конечно, традициями, но как-то грустно становится, когда на новогодний стол тратится уйма денег и времени, а результат один и тот же – утром желудок болит от переедания и слишком жирной пищи. В то же время существует масса интересных салатов, которые готовятся без этого жирного и не слишком полезного соуса. Вяленые томаты с брынзой, креветки с авокадо и грейпфрутом, пьянка груша...".

Да, это звучит вкусно! А еще, в качестве приятного бонуса, салаты без майонеза НЕ БУДУТ вредить фигуре или здоровью. Попробуйте – и вам обязательно понравятся салаты без майонеза и вы навсегда забудете об этом вредный компонент.

Салат с креветками и авокадо

Фото: Іnstagram.com/klopotenko/

"На Новый год я предлагаю приготовить салат с креветками и авокадо, которые сочетаются между собой просто идеально. А чтобы было еще вкуснее – сделайте классную заправку, соединив мед, горчицу, лимонный сок и оливковое масло. Быстро и божественно вкусно".

Ингредиенты (2 порции)

  • 1 шт. авокадо
  • 30 г сливочное масло
  • ½ шт. грейпфрут
  • 300-400 г креветки
  • 1 соцветие салат Айсберг
  • 1 ст. л. каперсы
  • 1 ст. л. горчица (французская в зернах)
  • ½ шт. лимон (сок половины лимона)
  • 1 ст. л. мед
  • 3-4 ст. л. оливковое масло
  • 1-2 зубчика чеснок
  • соль и перец (по вкусу)

Пошаговый рецепт

  1. Для соуса соедините в мисочке 3-4 ст. л. оливкового масла, сок ½ лимона, 1 ст. л. горчицы в зернах и 1 ст. л. меда. Все хорошо перемешайте венчиком до объединения.
  2. Креветки (300-400 г) припустите на 30 г сливочного масла с добавлением 1-2 раздавленных зубчиков чеснока в течение 1-2 минут. Переложите креветки в мисочку с соусом и аккуратно перемешайте.
  3. Авокадо (1 шт.) очистите, достаньте косточку и нарежьте крупными кубиками, переложите в миску с креветками.
  4. Айсберг (1 соцветие) порвите руками и добавьте к креветкам. Аккуратно перемешайте, чтобы соус равномерно распределился по листикам.
  5. Половинку грейпфрута разделите на филе и разрежьте дольки пополам. Добавьте в миску вместе с 1 ст. л. каперсов и еще раз перемешайте.

Читайте также:
Как устроить несоветское застолье: альтернативное меню на Новый год-2021

Салат с грушей и виноградом

Фото: Іnstagram.com/klopotenko/

"Подумал о вкусном салате – и сразу же вспомнил о сочной ароматной груше. Знаете, такой пряной, со специями и красным вином. А если совместить ее с виноградом, оливками и миксом салатов – это просто какая-то вкусовая симфония".

Ингредиенты (2-4 порции)

  • 150 г микс салатов
  • 200 мл сухое красное вино
  • 2 звездочки бадьян
  • 1 палочка корица
  • 2 ст. л. сахар
  • 30 г пармезан
  • 1-2 ст. л. миндаль (жареный)
  • 100-150 г виноград (темный)
  • 100-150 г маслины (темные, без косточек)
  • 1 шт. груша (сорт Вильямс)
  • 2-3 ст. л. оливковое масло
  • ½ шт. лимон (сок половины лимона)
  • соль, перец (по вкусу)

Пошаговый рецепт

  1. Грушу (1 шт.) хорошо помойте и нарежьте ее крупными дольками. Переложите в сотейник с 200 мл красного сухого вина и добавьте специи: 2 звездочки бадьяна, 1 палочку корицы и 2 ст. л. сахара. Тушите в течение 10 минут. Оставьте грушу в ароматном вине до полного остывания, затем удалите специи.
  2. В большой миске соедините 150 г микса салатов с 100-150 г синего винограда, 100-150 г оливок без косточек и 1-2 ст. л. крупнорубленного миндаля. Смешайте салат, виноград и миндаль.
  3. Пармезан (30 г) натрите на терке так, чтоб получились тонкие слайсы.
  4. Выложите салат в тарелку для подачи, сверху выложите дольки груши. Полейте 2-3 ст. л. оливкового масла и соком половины лимона. Поверх выложите слайсы пармезана.

Читайте также:
Холодные закуски на Новый год-2021: семь праздничных рецептов

Салат с брынзой и вялеными томатами

Фото: Іnstagram.com/klopotenko/

"Сочетание брынзы и овощей создано на небесах. Я решил не пренебрегать этим подарком богов и приготовить салат с брынзой и вялеными томатами. А еще добавил немного чернослива, свежей зелени, кислоты лимона и тыквенных семечек для разнообразия структур".

Ингредиенты (2 порции)

  • 200 г брынза
  • 5-6 шт. томаты (вяленые)
  • 5-6 шт. чернослив
  • 90-100 г микс салатов
  • 2 ст. л. тыквенные семечки
  • ½ шт. лимон (сок половины лимона)
  • 2-3 ст. л. оливковое масло

Пошаговый рецепт

  1. Микс салатов (90-100 г) положите в миску. Нарежьте 5-6 шт. чернослива и 5-6 шт. вяленых томатов тонкими полосками. Добавьте к салату.
  2. Разломите руками на небольшие крошки 200 г брынзы и добавьте в салат. Аккуратно перемешайте ложкой или руками.
  3. Сбрызните салат соком ½ лимона и добавьте 2-3 ст. л. оливкового масла. Если брынза недостаточно соленая, можете слегка довести до вкуса солью. Перед подачей посыпьте салат 2 ст. л. тыквенных семечек.

Здесь собраны 8 рецептов небанальных блюд на Новый год.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Мясные блюда на Новый год-2021: ТОП-5 праздничных рецептов Десерты на Новый год: ТОП-5 праздничных рецептов Кускус - это, как микроскопические макароны, только вкуснее: в чем его польза и как готовить Главный салат 2021 года – "Бычок": рецепт с фото 5 новогодних блюд из советского прошлого, которые вредны
майонез салат рецепт Новый год 2021
Реклама

Новости партнеров

Вся правда про сімейне життя Руслани: Ви будете шоковані
Вся правда про сімейне життя Руслани: Ви будете шоковані
Как группа крови влияет на заражение коронавирусом
Как группа крови влияет на заражение коронавирусом
Эра Водолея. Чего стоит ожидать знакам в 2021 году
Эра Водолея. Чего стоит ожидать знакам в 2021 году
Мейхер впервые обнародовала снимки своих дочерей
Мейхер впервые обнародовала снимки своих дочерей

Популярные статьи

Сегодня, 15:00Events

Восточный гороскоп на 2021 год Быка для всех знаков по годам

Сегодня, 11:46Events

День зимнего солнцестояния-2020: обряды, ритуалы и приметы

Сегодня, 11:08Food

Что приготовить на католическое Рождество: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 06:07Fun

Сегодня день зимнего солнцестояния-2020: что нельзя делать

Вчера, 15:52Шоу-бизнес

"Ну ты, Мишина, и...": Полякова резко высказалась о финале "Холостячки"

Вчера, 14:50Food

Что готовят на Рождество в Европе: три рецепта праздничной выпечки

Вчера, 12:16Шоу-бизнес

Коллаборация года: Пономарев записал колядку с Кароль, Дзидзьо, Билык и Скрипкой

19 декабряШоу-бизнес

Григория Чапкиса госпитализировали с тяжелой пневмонией

19 декабряШоу-бизнес

Дочь, два брака и Сибирь: что мы знаем о победителе "Холостячки" – Александре Эллерте

19 декабряШоу-бизнес

Александр Эллерт после победы в "Холостячке": "Спасибо знатокам, б**дь, жизни" (видео)

19 декабряШоу-бизнес

Алексей Тригубенко о проигрыше в "Холостячке": "Я стал счастливее"

19 декабряEvents

Открытки с именинами Николая: поздравления с Днем ангела

19 декабряFun

День святого Николая: что ни в коем случае нельзя делать 19 декабря

19 декабряEvents

С Днем святого Николая-2020: красивые картинки и лучшие поздравления

18 декабряFood

Как приготовить классический салат "Цезарь" с курицей

18 декабряFun

Поздравления с Днем святого Николая: красивые открытки, картинки, стихи, проза, смс

Новости партнеров

Як смачно приготувати картопляне пюре: простий рецепт
Як смачно приготувати картопляне пюре: простий рецепт
Как сделать винегрет еще вкуснее: три совета от Андрея Величка
Как сделать винегрет еще вкуснее: три совета от Андрея Величка
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Розкішна дружина Фернандо Сантоса - просто красуня
Розкішна дружина Фернандо Сантоса - просто красуня
Хайден Панеттьери отпраздновала 6-летие их с Кличко дочки
Хайден Панеттьери отпраздновала 6-летие их с Кличко дочки
Через 19 років Ніколаєв видав несподівану правду про Корольову
Через 19 років Ніколаєв видав несподівану правду про Корольову
Анна Курникова показала подросших двойняшек от Иглесиаса
Анна Курникова показала подросших двойняшек от Иглесиаса
Клеточный иммунитет: кто никогда не заразится коронавирусом?
Клеточный иммунитет: кто никогда не заразится коронавирусом?

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять