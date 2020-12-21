Оригинальные салаты на новый год без майонеза – 3 рецепта от Клопотенко

Эти салаты точно не навредят фигуре и разнообразят праздничный стол

Нет, нет, мы ни в коем случае не настаиваем, что нужно исключить из новогоднего меню наши любимые салаты с майонезом. Разве что – не поленитесь и приготовьте к ним домашний соус. Так вкусней и безусловно полезней. Кулинарный эксперт, бренд-шеф ресторана "100 лет тому вперед" и автор проекта CultFood – Евгений Клопотенко – предлагает классную альтернативу. Это 3 оригинальных салата без майонеза.

Фото: Евгений Клопотенко, автор проекта CultFood

"Мы привыкли к старым рецептам для праздничного меню, где обильно используется майонез. Традиции, конечно, традициями, но как-то грустно становится, когда на новогодний стол тратится уйма денег и времени, а результат один и тот же – утром желудок болит от переедания и слишком жирной пищи. В то же время существует масса интересных салатов, которые готовятся без этого жирного и не слишком полезного соуса. Вяленые томаты с брынзой, креветки с авокадо и грейпфрутом, пьянка груша...".

Да, это звучит вкусно! А еще, в качестве приятного бонуса, салаты без майонеза НЕ БУДУТ вредить фигуре или здоровью. Попробуйте – и вам обязательно понравятся салаты без майонеза и вы навсегда забудете об этом вредный компонент.

Салат с креветками и авокадо

Фото: Іnstagram.com/klopotenko/

"На Новый год я предлагаю приготовить салат с креветками и авокадо, которые сочетаются между собой просто идеально. А чтобы было еще вкуснее – сделайте классную заправку, соединив мед, горчицу, лимонный сок и оливковое масло. Быстро и божественно вкусно".

Ингредиенты (2 порции)

1 шт. авокадо

30 г сливочное масло

½ шт. грейпфрут

300-400 г креветки

1 соцветие салат Айсберг

1 ст. л. каперсы

1 ст. л. горчица (французская в зернах)

½ шт. лимон (сок половины лимона)

1 ст. л. мед

3-4 ст. л. оливковое масло

1-2 зубчика чеснок

соль и перец (по вкусу)

Пошаговый рецепт

Для соуса соедините в мисочке 3-4 ст. л. оливкового масла, сок ½ лимона, 1 ст. л. горчицы в зернах и 1 ст. л. меда. Все хорошо перемешайте венчиком до объединения. Креветки (300-400 г) припустите на 30 г сливочного масла с добавлением 1-2 раздавленных зубчиков чеснока в течение 1-2 минут. Переложите креветки в мисочку с соусом и аккуратно перемешайте. Авокадо (1 шт.) очистите, достаньте косточку и нарежьте крупными кубиками, переложите в миску с креветками. Айсберг (1 соцветие) порвите руками и добавьте к креветкам. Аккуратно перемешайте, чтобы соус равномерно распределился по листикам. Половинку грейпфрута разделите на филе и разрежьте дольки пополам. Добавьте в миску вместе с 1 ст. л. каперсов и еще раз перемешайте.

Салат с грушей и виноградом

Фото: Іnstagram.com/klopotenko/

"Подумал о вкусном салате – и сразу же вспомнил о сочной ароматной груше. Знаете, такой пряной, со специями и красным вином. А если совместить ее с виноградом, оливками и миксом салатов – это просто какая-то вкусовая симфония".

Ингредиенты (2-4 порции)

150 г микс салатов

200 мл сухое красное вино

2 звездочки бадьян

1 палочка корица

2 ст. л. сахар

30 г пармезан

1-2 ст. л. миндаль (жареный)

100-150 г виноград (темный)

100-150 г маслины (темные, без косточек)

1 шт. груша (сорт Вильямс)

2-3 ст. л. оливковое масло

½ шт. лимон (сок половины лимона)

соль, перец (по вкусу)

Пошаговый рецепт

Грушу (1 шт.) хорошо помойте и нарежьте ее крупными дольками. Переложите в сотейник с 200 мл красного сухого вина и добавьте специи: 2 звездочки бадьяна, 1 палочку корицы и 2 ст. л. сахара. Тушите в течение 10 минут. Оставьте грушу в ароматном вине до полного остывания, затем удалите специи. В большой миске соедините 150 г микса салатов с 100-150 г синего винограда, 100-150 г оливок без косточек и 1-2 ст. л. крупнорубленного миндаля. Смешайте салат, виноград и миндаль. Пармезан (30 г) натрите на терке так, чтоб получились тонкие слайсы. Выложите салат в тарелку для подачи, сверху выложите дольки груши. Полейте 2-3 ст. л. оливкового масла и соком половины лимона. Поверх выложите слайсы пармезана.

Салат с брынзой и вялеными томатами

Фото: Іnstagram.com/klopotenko/

"Сочетание брынзы и овощей создано на небесах. Я решил не пренебрегать этим подарком богов и приготовить салат с брынзой и вялеными томатами. А еще добавил немного чернослива, свежей зелени, кислоты лимона и тыквенных семечек для разнообразия структур".

Ингредиенты (2 порции)

200 г брынза

5-6 шт. томаты (вяленые)

5-6 шт. чернослив

90-100 г микс салатов

2 ст. л. тыквенные семечки

½ шт. лимон (сок половины лимона)

2-3 ст. л. оливковое масло

Пошаговый рецепт

Микс салатов (90-100 г) положите в миску. Нарежьте 5-6 шт. чернослива и 5-6 шт. вяленых томатов тонкими полосками. Добавьте к салату. Разломите руками на небольшие крошки 200 г брынзы и добавьте в салат. Аккуратно перемешайте ложкой или руками. Сбрызните салат соком ½ лимона и добавьте 2-3 ст. л. оливкового масла. Если брынза недостаточно соленая, можете слегка довести до вкуса солью. Перед подачей посыпьте салат 2 ст. л. тыквенных семечек.

Здесь собраны 8 рецептов небанальных блюд на Новый год.

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