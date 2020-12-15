Как устроить несоветское застолье: альтернативное меню на Новый год-2021
Предлагаем поэкспериментировать с новогодним меню, отойдя от классики
Новогодний стол – это сродни таблицы умножения. Поясним: мы даже во сне можем сказать, сколько будет шестью четыре. Так и с новогодним столом: мы знаем, что на нем будут красоваться курицы, оливье, "шуба", бутерброды. И даже больше, алгоритм их расстановки на столе – тоже не меняется. Например, у моих родителей всегда так: курица по центру, с обеих ее сторон по салату, бутерброды где-то на краю стола. Узнаете картину? Такое себе наследие советского прошлого.
Пора. Пора отойти от гастрономических традиций, безусловно любимых, и разнообразить новогоднее застолье стильными современными закусками, салатами, десертами. В списке представлены блюда с пошаговыми рецептами. От сырного соуса с беконом и шпинатом до макарунов из шампиньонов. Вы убедитесь, что изысканность и оригинальность – это просто.
Как правило, закуски прошлого – колбаса, ветчина, сыр и бутерброды. Сыра было два. Голландский и Российский. Все. Теперь его предостаточно. И почему бы не использовать сыр в качестве стильной закуски. Ниже представлена одна из них. И еще несколько – точно оригинальных.
Сырный соус с беконом
Ингредиенты
- 10 шт – кусочки бекона
- 200 г – сливочный сыр
- 2 ст. л – майонез
- 2 ст. л – сметана
- 1 ч. л – чесночный порошок
- 1 ч. л – молотый перец
- 200 г – вареного шпината
- 200 г – тертый пармезан
- 150 г – измельченная моцарелла
- 1 шт – багет поджаренный
Как приготовить
- Разогрейте духовку до 350 °. Обжарьте бекон до хрустящей корочки. Обсушите на салфетках, измельчите.
- В большой миске смешайте сливочный сыр, майонез, сметану, чесночный порошок и перец, приправьте солью. Добавьте нарезанный шпинат, бекон, пармезан и моцареллу.
- Переложить соус в форму для запекания. Выпекать до золотистого цвета 25-30 мин.
- Подавать с гренками
Крекер в беконе
Ингредиенты (рассчитывайте в зависимости от количества гостей)
- 300 г – бекон
- 20 шт – соленый крекер
- 100 г – тертый пармезан
- черный перец
- томатный соус
Как приготовить
- Разогрейте духовку до 350º и застелите противень пергаментной бумагой.
- Выложите крекеры на противне и присыпьте пармезаном. Плотно оберните каждый крекер беконом и положите швом вниз, затем сверху добавьте еще пармезана.
- Выпекайте до тех пор, пока бекон не прожарится.
- Приправить перцем, подавать с томатным соусом.
Макаруны из шампиньонов и сыром тофу
Ингредиенты
- 24 шт – шампиньонов
- 1 лук-шалот, измельченный
- 250 г – сыр тофу измельченный
- 1 зуб. чеснока
- свежая петрушка
- соль перец
- пару капель лимонного сока
Как приготовить
- У грибов срежьте ножки.
- Грибы промыть, очистить и тщательно обсушить. Слегка взбрызнуть лимонным соком.
- Смешать мелко нарезанный лук-шалот, тофу, прессованный зубчик чеснока и нарезанную петрушку.
- Наполнить начинкой половину грибов, а затем накрыть оставшимися шляпками.
- Охладите перед подачей.
Ну а зачем? Зачем из года в год готовить по три-четыре жирных салата, если можно приготовить какой-то один любимый (оливье, "шуба"). А основное свое внимание переключить на что-то стильное и здоровое?
Овощной салат с соусом из феты
Ингредиенты
- 200 г – фета
- 50 г – греческий йогурт
- 50 г – сливочный сыр
- огурцы, помидоры черри
- сок и цедра 1 лимона
- зелень
- 3 ст. л – оливковое масло
Как приготовить
- В большой миске с помощью ручного миксера взбить фету, греческий йогурт, сливочный сыр, оливковое масло, лимонный сок и цедру до образования пышной массы.
- Приправить солью и добавить укроп.
- Перелить соус в сервировочную миску и сверху положите огурец, помидоры, укроп и сбрызните маслом.
Читайте также:Главный салат 2021 года – "Бычок": рецепт с фото
Средиземноморский куриный салат
Ингредиенты
- 2 шт – куриные грудки, поджаренные на гриле
- 1 ч. л – молотый кориандр
- 1 ч. л – сушеный орегано
- 5 ст. л – оливковое масло
- 4 ст. л – красный винный уксус
- 2 шт – огурец
- 5 шт – помидоры черри
- 2 шт – авокадо
- 100 г – фета
- 10 шт – оливки без косточки
- соль, перец, зелень
Как приготовить
Нагреть гриль. Приправить курицу кориандром, орегано, солью и перцем. Готовьте на гриле 20 мин. Дать отдохнуть мясу 5 мин. Нарезать.
Для заправки взбить оливковое масло, красный винный уксус и петрушку, приправить солью и перцем.
Разложить огурцы, помидоры, авокадо, фету и оливки по четырем сервировочным тарелкам. Сверху выложить нарезанную курицу, сбрызнуть заправкой.
Королевой новогоднего стола прошлого была курица. Или гусь. Или запеченная свинина. Никаких особых специй и кулинарного творчества в эти блюда не добавлялись. Разве что соль, перец, майонез. Отойдем же от этого скучного засилья. И да – включим фантазию с помощью следующего рецепта.
Курица в беконе с халапеньо
Ингредиенты
- 4 шт – куриные грудки
- 12 полосок – бекон
- 150 г – сливочный сыр
- 50 г – измельченный чеддер
- нарезанный зеленый лук
- 2 зуб – измельченного чеснока
- 1 шт – измельченного халапеньо (по вкусу)
- соль, перец
Как приготовить
- В большой миске смешать сливочный сыр, чеддер, зеленый лук, чеснок и халапеньо, приправить солью и перцем.
- Сделать карман сбоку каждой куриной грудки. Фаршировать курицу смесью сливочного сыра.
- Положить 3 ломтика бекона на разделочную доску. Сверху выложить куриную грудку и обернуть беконом.
- Разогреть большую чугунную сковороду на среднем огне. Положить курицу в беконе, приправить молотым перцем. Готовить, пока бекон не станет хрустящим. По 10 минут на каждую сторону, переворачивая щипцами.
Сложно поверить, но когда-то к десертам относились прохладно. Мол, конфеты шоколадные есть – прекрасно. Мандарины, конечно, тоже есть – более, чем прекрасно. Да и до десертов в прошлом доходили не все, плотно наедаясь предыдущими блюдами. Зря. Очень зря.
Шоколадная помадка
Ингредиенты
- 200 г – темный шоколад
- 20 г – сливки 30% жирности
- 50 г – сливочного масла и 10 г для формочки
- 70 г – миндальной пудры
- 65 г – песочного печенья
- какао- порошок
Как приготовить
- Смазать маслом форму размером и выстелить бумагу для выпечки.
- Растопить шоколад, сливки и масло на слабом огне.
- Добавить миндальный порошок и печенье.
- Смешать с помощью ручного блендера до получения однородной массы.
- Вылить в форму и оставьте на 6 часов в холодильнике.
- Украсить небольшим количеством какао-порошка, подавать нарезанным квадратами.
Ведь еще каких-то 30 лет тому назад он был исключительно советским. Только в лучших домах можно было увидеть что-то заграничное. И в дорогих ресторанах. А так – шампанское и вино отечественного производства. Сегодня алкоголя достаточно и вот просто грешно не поэкспериментировать.
Просекко с мороженным
Все максимально просто: в бокалы выкладываете шарик мороженого, вашего любимого. И заливаете просекко. Для украшения можно добавить дольку апельсина.
Здесь найдете рецепты оригинальных холодных закусок на Новый год 2021.
Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное