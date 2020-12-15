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Как устроить несоветское застолье: альтернативное меню на Новый год-2021

Сегодня, 20:12

Предлагаем поэкспериментировать с новогодним меню, отойдя от классики

Новогодний стол – это сродни таблицы умножения. Поясним: мы даже во сне можем сказать, сколько будет шестью четыре. Так и с новогодним столом: мы знаем, что на нем будут красоваться курицы, оливье, "шуба", бутерброды. И даже больше, алгоритм их расстановки на столе – тоже не меняется. Например, у моих родителей всегда так: курица по центру, с обеих ее сторон по салату, бутерброды где-то на краю стола. Узнаете картину? Такое себе наследие советского прошлого.

Пора. Пора отойти от гастрономических традиций, безусловно любимых, и разнообразить новогоднее застолье стильными современными закусками, салатами, десертами. В списке представлены блюда с пошаговыми рецептами. От сырного соуса с беконом и шпинатом до макарунов из шампиньонов. Вы убедитесь, что изысканность и оригинальность – это просто.

Стильные (горячие, холодные) закуски

Как правило, закуски прошлого – колбаса, ветчина, сыр и бутерброды. Сыра было два. Голландский и Российский. Все. Теперь его предостаточно. И почему бы не использовать сыр в качестве стильной закуски. Ниже представлена одна из них. И еще несколько – точно оригинальных.

Сырный соус с беконом

Фото: delish.com

Ингредиенты

  • 10 шт – кусочки бекона
  • 200 г – сливочный сыр
  • 2 ст. л – майонез
  • 2 ст. л – сметана
  • 1 ч. л – чесночный порошок
  • 1 ч. л – молотый перец
  • 200 г – вареного шпината
  • 200 г – тертый пармезан
  • 150 г – измельченная моцарелла
  • 1 шт – багет поджаренный

Как приготовить

  1. Разогрейте духовку до 350 °. Обжарьте бекон до хрустящей корочки. Обсушите на салфетках, измельчите.
  2. В большой миске смешайте сливочный сыр, майонез, сметану, чесночный порошок и перец, приправьте солью. Добавьте нарезанный шпинат, бекон, пармезан и моцареллу.
  3. Переложить соус в форму для запекания. Выпекать до золотистого цвета 25-30 мин.
  4. Подавать с гренками

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Крекер в беконе

Фото: delish.com

Ингредиенты (рассчитывайте в зависимости от количества гостей)

  • 300 г – бекон
  • 20 шт – соленый крекер
  • 100 г – тертый пармезан
  • черный перец
  • томатный соус

Как приготовить

  1. Разогрейте духовку до 350º и застелите противень пергаментной бумагой.
  2. Выложите крекеры на противне и присыпьте пармезаном. Плотно оберните каждый крекер беконом и положите швом вниз, затем сверху добавьте еще пармезана.
  3. Выпекайте до тех пор, пока бекон не прожарится.
  4. Приправить перцем, подавать с томатным соусом.

Макаруны из шампиньонов и сыром тофу

Фото: delish.com

Ингредиенты

  • 24 шт – шампиньонов
  • 1 лук-шалот, измельченный
  • 250 г – сыр тофу измельченный
  • 1 зуб. чеснока
  • свежая петрушка
  • соль перец
  • пару капель лимонного сока

Как приготовить

  1. У грибов срежьте ножки.
  2. Грибы промыть, очистить и тщательно обсушить. Слегка взбрызнуть лимонным соком.
  3. Смешать мелко нарезанный лук-шалот, тофу, прессованный зубчик чеснока и нарезанную петрушку.
  4. Наполнить начинкой половину грибов, а затем накрыть оставшимися шляпками.
  5. Охладите перед подачей.

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Салаты. Заметьте – без майонеза

Ну а зачем? Зачем из года в год готовить по три-четыре жирных салата, если можно приготовить какой-то один любимый (оливье, "шуба"). А основное свое внимание переключить на что-то стильное и здоровое?

Овощной салат с соусом из феты

Фото: delish.com

Ингредиенты

  • 200 г – фета
  • 50 г – греческий йогурт
  • 50 г – сливочный сыр
  • огурцы, помидоры черри
  • сок и цедра 1 лимона
  • зелень
  • 3 ст. л – оливковое масло

Как приготовить

  1. В большой миске с помощью ручного миксера взбить фету, греческий йогурт, сливочный сыр, оливковое масло, лимонный сок и цедру до образования пышной массы.
  2. Приправить солью и добавить укроп.
  3. Перелить соус в сервировочную миску и сверху положите огурец, помидоры, укроп и сбрызните маслом.

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Средиземноморский куриный салат

Фото: delish.com

Ингредиенты

  • 2 шт – куриные грудки, поджаренные на гриле
  • 1 ч. л – молотый кориандр
  • 1 ч. л – сушеный орегано
  • 5 ст. л – оливковое масло
  • 4 ст. л – красный винный уксус
  • 2 шт – огурец
  • 5 шт – помидоры черри
  • 2 шт – авокадо
  • 100 г – фета
  • 10 шт – оливки без косточки
  • соль, перец, зелень

Как приготовить

Нагреть гриль. Приправить курицу кориандром, орегано, солью и перцем. Готовьте на гриле 20 мин. Дать отдохнуть мясу 5 мин. Нарезать.

Для заправки взбить оливковое масло, красный винный уксус и петрушку, приправить солью и перцем.

Разложить огурцы, помидоры, авокадо, фету и оливки по четырем сервировочным тарелкам. Сверху выложить нарезанную курицу, сбрызнуть заправкой.

Основное блюдо

Королевой новогоднего стола прошлого была курица. Или гусь. Или запеченная свинина. Никаких особых специй и кулинарного творчества в эти блюда не добавлялись. Разве что соль, перец, майонез. Отойдем же от этого скучного засилья. И да – включим фантазию с помощью следующего рецепта.

Курица в беконе с халапеньо

Фото: delish.com

Ингредиенты

  • 4 шт – куриные грудки
  • 12 полосок – бекон
  • 150 г – сливочный сыр
  • 50 г – измельченный чеддер
  • нарезанный зеленый лук
  • 2 зуб – измельченного чеснока
  • 1 шт – измельченного халапеньо (по вкусу)
  • соль, перец

Как приготовить

  1. В большой миске смешать сливочный сыр, чеддер, зеленый лук, чеснок и халапеньо, приправить солью и перцем.
  2. Сделать карман сбоку каждой куриной грудки. Фаршировать курицу смесью сливочного сыра.
  3. Положить 3 ломтика бекона на разделочную доску. Сверху выложить куриную грудку и обернуть беконом.
  4. Разогреть большую чугунную сковороду на среднем огне. Положить курицу в беконе, приправить молотым перцем. Готовить, пока бекон не станет хрустящим. По 10 минут на каждую сторону, переворачивая щипцами.

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Десерты

Сложно поверить, но когда-то к десертам относились прохладно. Мол, конфеты шоколадные есть – прекрасно. Мандарины, конечно, тоже есть – более, чем прекрасно. Да и до десертов в прошлом доходили не все, плотно наедаясь предыдущими блюдами. Зря. Очень зря.

Шоколадная помадка

Фото: delish.com

Ингредиенты

  • 200 г – темный шоколад
  • 20 г – сливки 30% жирности
  • 50 г – сливочного масла и 10 г для формочки
  • 70 г – миндальной пудры
  • 65 г – песочного печенья
  • какао- порошок

Как приготовить

  1. Смазать маслом форму размером и выстелить бумагу для выпечки.
  2. Растопить шоколад, сливки и масло на слабом огне.
  3. Добавить миндальный порошок и печенье.
  4. Смешать с помощью ручного блендера до получения однородной массы.
  5. Вылить в форму и оставьте на 6 часов в холодильнике.
  6. Украсить небольшим количеством какао-порошка, подавать нарезанным квадратами.

Алкоголь. Кого поблагодарить за разнообразие?

Ведь еще каких-то 30 лет тому назад он был исключительно советским. Только в лучших домах можно было увидеть что-то заграничное. И в дорогих ресторанах. А так – шампанское и вино отечественного производства. Сегодня алкоголя достаточно и вот просто грешно не поэкспериментировать.

Просекко с мороженным

Фото: Іnstagram.com/vkusno_doooma

Все максимально просто: в бокалы выкладываете шарик мороженого, вашего любимого. И заливаете просекко. Для украшения можно добавить дольку апельсина.

Здесь найдете рецепты оригинальных холодных закусок на Новый год 2021.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

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