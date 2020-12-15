Как устроить несоветское застолье: альтернативное меню на Новый год-2021

Предлагаем поэкспериментировать с новогодним меню, отойдя от классики

Новогодний стол – это сродни таблицы умножения. Поясним: мы даже во сне можем сказать, сколько будет шестью четыре. Так и с новогодним столом: мы знаем, что на нем будут красоваться курицы, оливье, "шуба", бутерброды. И даже больше, алгоритм их расстановки на столе – тоже не меняется. Например, у моих родителей всегда так: курица по центру, с обеих ее сторон по салату, бутерброды где-то на краю стола. Узнаете картину? Такое себе наследие советского прошлого.

Пора. Пора отойти от гастрономических традиций, безусловно любимых, и разнообразить новогоднее застолье стильными современными закусками, салатами, десертами. В списке представлены блюда с пошаговыми рецептами. От сырного соуса с беконом и шпинатом до макарунов из шампиньонов. Вы убедитесь, что изысканность и оригинальность – это просто.

Стильные (горячие, холодные) закуски

Как правило, закуски прошлого – колбаса, ветчина, сыр и бутерброды. Сыра было два. Голландский и Российский. Все. Теперь его предостаточно. И почему бы не использовать сыр в качестве стильной закуски. Ниже представлена одна из них. И еще несколько – точно оригинальных.

Сырный соус с беконом

Фото: delish.com

Ингредиенты

10 шт – кусочки бекона

200 г – сливочный сыр

2 ст. л – майонез

2 ст. л – сметана

1 ч. л – чесночный порошок

1 ч. л – молотый перец

200 г – вареного шпината

200 г – тертый пармезан

150 г – измельченная моцарелла

1 шт – багет поджаренный

Как приготовить

Разогрейте духовку до 350 °. Обжарьте бекон до хрустящей корочки. Обсушите на салфетках, измельчите. В большой миске смешайте сливочный сыр, майонез, сметану, чесночный порошок и перец, приправьте солью. Добавьте нарезанный шпинат, бекон, пармезан и моцареллу. Переложить соус в форму для запекания. Выпекать до золотистого цвета 25-30 мин. Подавать с гренками

Крекер в беконе

Фото: delish.com

Ингредиенты (рассчитывайте в зависимости от количества гостей)

300 г – бекон

20 шт – соленый крекер

100 г – тертый пармезан

черный перец

томатный соус

Как приготовить

Разогрейте духовку до 350º и застелите противень пергаментной бумагой. Выложите крекеры на противне и присыпьте пармезаном. Плотно оберните каждый крекер беконом и положите швом вниз, затем сверху добавьте еще пармезана. Выпекайте до тех пор, пока бекон не прожарится. Приправить перцем, подавать с томатным соусом.

Макаруны из шампиньонов и сыром тофу

Фото: delish.com

Ингредиенты

24 шт – шампиньонов

1 лук-шалот, измельченный

250 г – сыр тофу измельченный

1 зуб. чеснока

свежая петрушка

соль перец

пару капель лимонного сока

Как приготовить

У грибов срежьте ножки. Грибы промыть, очистить и тщательно обсушить. Слегка взбрызнуть лимонным соком. Смешать мелко нарезанный лук-шалот, тофу, прессованный зубчик чеснока и нарезанную петрушку. Наполнить начинкой половину грибов, а затем накрыть оставшимися шляпками. Охладите перед подачей.

Салаты. Заметьте – без майонеза

Ну а зачем? Зачем из года в год готовить по три-четыре жирных салата, если можно приготовить какой-то один любимый (оливье, "шуба"). А основное свое внимание переключить на что-то стильное и здоровое?

Овощной салат с соусом из феты

Фото: delish.com

Ингредиенты

200 г – фета

50 г – греческий йогурт

50 г – сливочный сыр

огурцы, помидоры черри

сок и цедра 1 лимона

зелень

3 ст. л – оливковое масло

Как приготовить

В большой миске с помощью ручного миксера взбить фету, греческий йогурт, сливочный сыр, оливковое масло, лимонный сок и цедру до образования пышной массы. Приправить солью и добавить укроп. Перелить соус в сервировочную миску и сверху положите огурец, помидоры, укроп и сбрызните маслом.

Средиземноморский куриный салат

Фото: delish.com

Ингредиенты

2 шт – куриные грудки, поджаренные на гриле

1 ч. л – молотый кориандр

1 ч. л – сушеный орегано

5 ст. л – оливковое масло

4 ст. л – красный винный уксус

2 шт – огурец

5 шт – помидоры черри

2 шт – авокадо

100 г – фета

10 шт – оливки без косточки

соль, перец, зелень

Как приготовить

Нагреть гриль. Приправить курицу кориандром, орегано, солью и перцем. Готовьте на гриле 20 мин. Дать отдохнуть мясу 5 мин. Нарезать.

Для заправки взбить оливковое масло, красный винный уксус и петрушку, приправить солью и перцем.

Разложить огурцы, помидоры, авокадо, фету и оливки по четырем сервировочным тарелкам. Сверху выложить нарезанную курицу, сбрызнуть заправкой.

Основное блюдо

Королевой новогоднего стола прошлого была курица. Или гусь. Или запеченная свинина. Никаких особых специй и кулинарного творчества в эти блюда не добавлялись. Разве что соль, перец, майонез. Отойдем же от этого скучного засилья. И да – включим фантазию с помощью следующего рецепта.

Курица в беконе с халапеньо

Фото: delish.com

Ингредиенты

4 шт – куриные грудки

12 полосок – бекон

150 г – сливочный сыр

50 г – измельченный чеддер

нарезанный зеленый лук

2 зуб – измельченного чеснока

1 шт – измельченного халапеньо (по вкусу)

соль, перец

Как приготовить

В большой миске смешать сливочный сыр, чеддер, зеленый лук, чеснок и халапеньо, приправить солью и перцем. Сделать карман сбоку каждой куриной грудки. Фаршировать курицу смесью сливочного сыра. Положить 3 ломтика бекона на разделочную доску. Сверху выложить куриную грудку и обернуть беконом. Разогреть большую чугунную сковороду на среднем огне. Положить курицу в беконе, приправить молотым перцем. Готовить, пока бекон не станет хрустящим. По 10 минут на каждую сторону, переворачивая щипцами.

Десерты

Сложно поверить, но когда-то к десертам относились прохладно. Мол, конфеты шоколадные есть – прекрасно. Мандарины, конечно, тоже есть – более, чем прекрасно. Да и до десертов в прошлом доходили не все, плотно наедаясь предыдущими блюдами. Зря. Очень зря.

Шоколадная помадка

Фото: delish.com

Ингредиенты

200 г – темный шоколад

20 г – сливки 30% жирности

50 г – сливочного масла и 10 г для формочки

70 г – миндальной пудры

65 г – песочного печенья

какао- порошок

Как приготовить

Смазать маслом форму размером и выстелить бумагу для выпечки. Растопить шоколад, сливки и масло на слабом огне. Добавить миндальный порошок и печенье. Смешать с помощью ручного блендера до получения однородной массы. Вылить в форму и оставьте на 6 часов в холодильнике. Украсить небольшим количеством какао-порошка, подавать нарезанным квадратами.

Алкоголь. Кого поблагодарить за разнообразие?

Ведь еще каких-то 30 лет тому назад он был исключительно советским. Только в лучших домах можно было увидеть что-то заграничное. И в дорогих ресторанах. А так – шампанское и вино отечественного производства. Сегодня алкоголя достаточно и вот просто грешно не поэкспериментировать.

Просекко с мороженным

Фото: Іnstagram.com/vkusno_doooma

Все максимально просто: в бокалы выкладываете шарик мороженого, вашего любимого. И заливаете просекко. Для украшения можно добавить дольку апельсина.

Здесь найдете рецепты оригинальных холодных закусок на Новый год 2021.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

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