8 небанальных рецептов блюд на Новый год, которые полезны
Лучшие идеи для на новогоднего стола для тех, кто следит за фигурой
Есть желание устроить себе Новый год-2021 не таким, как у всех – почему бы и нет? Например, можно отказаться от многих жирных блюд в пользу полезных, но не менее вкусных. Кстати, Металлический Бык одобрит, если на новогоднем столе будет много овощей, бобовых, фруктов и ягод. Собрали 8 прекрасных идей диетических блюд: от закусок до десертов.
Авокадо, фаршированное креветочным салатом
Ингредиенты
- 100 г вареных креветок
- 2 авокадо
- 3-4 вяленых помидора
- горсть зеленого базилика
- 1 перец чили
- сок половины лимона
- 3 ст. л. крошек свежего белого хлеба
- 1 ст. л. дижонской горчицы
- 2 ст. л. оливкового масла
- соль по вкусу, вареное яйцо для украшения
- 2-3 ч. л. красной икры для украшения
Способ приготовления
- Вяленые помидоры мелко нарежьте. Листья базилика нарежьте соломкой (4 листочка оставьте для украшения).
- Чили очистите от семян и тонко нарежьте. Порежьте креветки. Хлебные крошки подсушите на сухой сковороде до золотистого цвета.
- Авокадо разрежьте пополам, выньте косточку. Ложкой выньте мякоть (шкурки сохраните). Выложите мякоть в миску, разомните и сбрызните лимонным соком.
- Смешайте авокадо со всеми остальными ингредиентами.
- Наполните получившейся смесью половинки авокадо, выложите на блюдо, украсьте икрой и измельченным яйцом. Охладите перед подачей.
Закуска с хумусом
Ингредиенты
- 1 б – нут
- 200 г – запечееные овощи (тыква, лук, пастернак)
- 1 зуб – чеснок
- 4-5 ст. л – оливковое масло
- соль и перец по вкусу
Как приготовить
- Все ингредиенты взбить в блендере до однородности.
- Украсить грецкими орехами, зеленью.
- Подавать с гренками из цельнозернового хлеба.
Салат с креветками и авокадо
Ингредиенты
- 1 шт – авокадо
- 10 шт – креветки
- 10 шт – помидоры черри
- 3 шт – огурец
- листья салата
- Соль, перец по вкусу
Заправка
- 2 ст. л – оливковое масло
- 2 ст. л – сок лимона
- 1 ст. л – мед
Собираем салат
- Обжариваем очищенные креветки.
- Помидоры режем на половинки. Авокадо кубиками или дольками.
- Солим и перчим по вкусу.
- Выкладываем листья салата, помидоры, огурцы, авокадо и креветки, поливаем заправкой.
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Салат с тунцом и болгарским перцем
Ингредиенты
- 200 г – тунец
- 100 г – перец болгарский соломкой
- 100 г – листья салата
- лук по вкусу
Заправка
- 2 ст. л – оливковое масло
- 2 ст. л – сок лимона
Собираем салат
- Складываем все ингредиенты, добавляем заправку и перемешиваем.
Рулетики из индейки с вялеными томатами
Ингредиенты
- 400 г – индейка
- 70 г – вяленые томаты
- 50 г – моцарелла
- паприка молотая, смесь молотого перца, соль.
- 1 ч. л – масло растительное
Как приготовить
- Мясо нарезать пластами толщиной 1,5 см., отбить кухонным молотком через пищевую пленку.
- Натереть солью и специями.
- Сыр нарезать небольшими ломтиками.
- На один конец куска мяса положить 1-2 томата и ломтик моцареллы, свернуть в рулетик, закрепить зубочисткой.
- Выложить на противень, смазанный маслом и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.
- В процессе запекания, поливать выделяющимся из мяса соком.
- Подавать с овощами.
Тушеный кролик в сметане
Ингредиенты
- 1-1,5 кг. – мясо кролика
- 2-3 – зубчика чеснока
- 1 – большая луковица
- 1 ст – белого сухого вина
- 400-500 мл. – сливки 22%
- 2 ст. л – жирной сметаны
- 2 ст.л – соевого соуса
- свежий тимьян и сухие травы
- соль, перец по вкусу
Как приготовить
- Разделываем кролика на части и жарим на разогретой сковороде с добавлением оливкового масла. До золотистого цвета
- Перекладываем в сотейник. Солим немного и перчим по вкусу.
- В той же сковороде жарим до красивого цвета измельчённый лук и чеснок.
- Добавляем вино и выпариваем алкоголь. Примерно 4-5 минут. Жидкость немного загустеет.
- Вливаем сливки и сметану, хорошо перемешиваем. Даем закипеть соусу и добавляем соевый соус. Он должен загустеть.
- Выливаем соус к мясу. Добавляем травы по вкусу.
- Оставляем томиться 1 час.
- Подавать с зеленью
Кексы с бананом
Ингредиенты
- 100г – ягод
- 1/2 – лимона
- 300 – мл воды
- 3-4 ст. л – жидкого подсластителя
- 1 банан
- 16 г – агар-агар
Как приготовить
- 300 мл. воды довести до кипения, добавить агар-агар.
- Все ингредиенты помещаем в блендер, заливаем агар-агар, хорошо взбиваем.
- Разливаем по формам, украшаем орехами и бананом.
- Убираем в холодильник на 30 минут до полного застывания.
Десерт "Пряная вишня"
Ингредиенты
Тесто
- 200 г – рисовая мука
- 50 г – подсластитель
- 100 г – сливочное масло.⠀
- 1/3 ч. л - корица молотая ⠀
- 1/3 ч. л – мускатный орех молотый
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Заливка
- 300 г – сметана
- 40 г – подсластитель
- 1 шт – яйцо
- 1 ч. л – кукурузный крахмал
- 250 г – вишня
Как приготовить
- Для теста смешиваем муку, подсластитель, пряности и размягченное масло – получается рассыпчатое тесто.⠀
- Отдельно смешиваем сметану, подсластитель, яйцо, кукурузный крахмал.⠀
- В форму высыпаем 2/3 теста, уплотняем, выкладываем вишню и заливаем сметанной смесью.
- Посыпаем сверху остатками теста и убираем в духовку, разогретую до 180° примерно на 35-40 минут.
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