8 небанальных рецептов блюд на Новый год, которые полезны

Лучшие идеи для на новогоднего стола для тех, кто следит за фигурой

Есть желание устроить себе Новый год-2021 не таким, как у всех – почему бы и нет? Например, можно отказаться от многих жирных блюд в пользу полезных, но не менее вкусных. Кстати, Металлический Бык одобрит, если на новогоднем столе будет много овощей, бобовых, фруктов и ягод. Собрали 8 прекрасных идей диетических блюд: от закусок до десертов.

Холодные закуски

Авокадо, фаршированное креветочным салатом

Фото: ru.freepik.com

Ингредиенты

100 г вареных креветок

2 авокадо

3-4 вяленых помидора

горсть зеленого базилика

1 перец чили

сок половины лимона

3 ст. л. крошек свежего белого хлеба

1 ст. л. дижонской горчицы

2 ст. л. оливкового масла

соль по вкусу, вареное яйцо для украшения

2-3 ч. л. красной икры для украшения

Способ приготовления

Вяленые помидоры мелко нарежьте. Листья базилика нарежьте соломкой (4 листочка оставьте для украшения). Чили очистите от семян и тонко нарежьте. Порежьте креветки. Хлебные крошки подсушите на сухой сковороде до золотистого цвета. Авокадо разрежьте пополам, выньте косточку. Ложкой выньте мякоть (шкурки сохраните). Выложите мякоть в миску, разомните и сбрызните лимонным соком. Смешайте авокадо со всеми остальными ингредиентами. Наполните получившейся смесью половинки авокадо, выложите на блюдо, украсьте икрой и измельченным яйцом. Охладите перед подачей.

Закуска с хумусом

Фото: Іnstagram.com/ecostoriya/

Ингредиенты

1 б – нут

200 г – запечееные овощи (тыква, лук, пастернак)

1 зуб – чеснок

4-5 ст. л – оливковое масло

соль и перец по вкусу

Как приготовить

Все ингредиенты взбить в блендере до однородности. Украсить грецкими орехами, зеленью. Подавать с гренками из цельнозернового хлеба.

Салаты

Салат с креветками и авокадо

Фото: Іnstagram.com/kitchen.ella/

Ингредиенты

1 шт – авокадо

10 шт – креветки

10 шт – помидоры черри

3 шт – огурец

листья салата

Соль, перец по вкусу

Заправка

2 ст. л – оливковое масло

2 ст. л – сок лимона

1 ст. л – мед

Собираем салат

Обжариваем очищенные креветки. Помидоры режем на половинки. Авокадо кубиками или дольками. Солим и перчим по вкусу. Выкладываем листья салата, помидоры, огурцы, авокадо и креветки, поливаем заправкой.

Салат с тунцом и болгарским перцем

Фото: Іnstagram.com/forma_tela

Ингредиенты

200 г – тунец

100 г – перец болгарский соломкой

100 г – листья салата

лук по вкусу

Заправка

2 ст. л – оливковое масло

2 ст. л – сок лимона

Собираем салат

Складываем все ингредиенты, добавляем заправку и перемешиваем.

Основные блюда

Рулетики из индейки с вялеными томатами

Фото: Іnstagram.com/divolga_foodstories

Ингредиенты

400 г – индейка

70 г – вяленые томаты

50 г – моцарелла

паприка молотая, смесь молотого перца, соль.

1 ч. л – масло растительное



Как приготовить

Мясо нарезать пластами толщиной 1,5 см., отбить кухонным молотком через пищевую пленку. Натереть солью и специями. Сыр нарезать небольшими ломтиками. На один конец куска мяса положить 1-2 томата и ломтик моцареллы, свернуть в рулетик, закрепить зубочисткой. Выложить на противень, смазанный маслом и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут. В процессе запекания, поливать выделяющимся из мяса соком. Подавать с овощами.

Тушеный кролик в сметане

Фото: Іnstagram.com/katerina.dorjieva/

Ингредиенты

1-1,5 кг. – мясо кролика

2-3 – зубчика чеснока

1 – большая луковица

1 ст – белого сухого вина

400-500 мл. – сливки 22%

2 ст. л – жирной сметаны

2 ст.л – соевого соуса

свежий тимьян и сухие травы

соль, перец по вкусу

Как приготовить

Разделываем кролика на части и жарим на разогретой сковороде с добавлением оливкового масла. До золотистого цвета Перекладываем в сотейник. Солим немного и перчим по вкусу. В той же сковороде жарим до красивого цвета измельчённый лук и чеснок. Добавляем вино и выпариваем алкоголь. Примерно 4-5 минут. Жидкость немного загустеет. Вливаем сливки и сметану, хорошо перемешиваем. Даем закипеть соусу и добавляем соевый соус. Он должен загустеть. Выливаем соус к мясу. Добавляем травы по вкусу. Оставляем томиться 1 час. Подавать с зеленью

Десерты

Кексы с бананом

Фото:Іnstagram.com/nelli670712/

Ингредиенты

100г – ягод

1/2 – лимона

300 – мл воды

3-4 ст. л – жидкого подсластителя

1 банан

16 г – агар-агар

Как приготовить

300 мл. воды довести до кипения, добавить агар-агар. Все ингредиенты помещаем в блендер, заливаем агар-агар, хорошо взбиваем. Разливаем по формам, украшаем орехами и бананом. Убираем в холодильник на 30 минут до полного застывания.

Десерт "Пряная вишня"

Фото: Іnstagram.com/pp_samborskaya

Ингредиенты

Тесто

200 г – рисовая мука

50 г – подсластитель

100 г – сливочное масло.⁣⁣⠀

1/3 ч. л ⁣⁣- корица молотая ⠀

1/3 ч. л – мускатный орех молотый

.⁣⁣⠀

Заливка

300 г – сметана

40 г – подсластитель

1 шт – яйцо

1 ч. л – кукурузный крахмал

250 г – вишня

Как приготовить

Для теста смешиваем муку, подсластитель, пряности и размягченное масло – получается рассыпчатое тесто.⁣⁣⠀ Отдельно смешиваем сметану, подсластитель, яйцо, кукурузный крахмал.⁣⁣⠀ В форму высыпаем 2/3 теста, уплотняем, выкладываем вишню и заливаем сметанной смесью. Посыпаем сверху остатками теста и убираем в духовку, разогретую до 180° примерно на 35-40 минут.

А здесь найдете 5 рецептов вкуснейших десертов с яблоками.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться