Дивуємо гостей у Старий новий рік: оригінальні страви з рецептами
Вони прикрасять традиційний святковий стіл
Залишився останній "ривок" – гідно і смачно зустріти Старий новий рік. Звісно, на столі буде традиційна кутя і вареники із сюрпризом, але крім цих прекрасних страв можна постаратися і приготувати щось незабутнє. Нижче знайдете кілька прекрасних ідей.
Салат з квасолею та яловичиною
Інгредієнти
- 250 г – варена яловичина
- 1 бляшанка – квасоля червона консервована
- по 1 шт. – перець болгарський, цибуля
- 50 г – волоські горіхи
- 2 зуб. – часник
- 1 ст. л. – оцет 9%
- олія або оливкова олія для заправки за смаком
- сіль, перець, кінза, петрушка за смаком
Спосіб приготування
- Цибулю нарізати півкільцями, залити окропом на 10 хв.
- Горіхи злегка підсмажити на сухій сковороді, остудити, дрібно нарізати.
- Нарізати яловичину, перець, зелень і часник.
- З'єднати всі інгредієнти, посолити, поперчити, заправити олією і оцтом, перемішати.
- Дати настоятися мінімум 30 хв.
Закуска з крабових паличок
Інгредієнти
- 200 г – крабові палички
- 3 шт. – яйця
- 1-2 зуб. – часник
- 150 г – твердий сир
- 3-4 ст. л. – майонез (або сметана)
- зелень за смаком
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Спосіб приготування
- Сир і відварені яйця натерти на дрібній тертці. Додати часник, зелень. Заправити масу майонезом.
- Розгорнути кожну крабову паличку. Викласти трохи сирної начинки і рівномірно розподілити по всій поверхні, залишаючи близько 2 см вільними з одного краю, щоб зручніше було згортати.
- Якщо крабові палички погано розгортаються і рвуться, можна опустити кожну в гарячу воду на кілька секунд або потримати над парою, тоді їх можна буде легко і акуратно розгорнути.
- Акуратно згорнути в трубочку так, щоб начинка була усередині.
- Порізати рулетики і викласти в тарілку. Зверху можна прикрасити зеленню.
Печінковий торт
Інгредієнти
- 500 г – куряча печінка
- 1 шт. – цибуля
- 100 г – борошно
- 2 шт. – яйця
- 100 г – молоко
- 100 г – майонез
- 4 зуб. – часник
- оливкова олія
- сіль, перець, кріп за смаком
Спосіб приготування
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- Подрібнити і обсмажити цибулю в оливковій олії близько 5 хвилин, поки цибуля не стане золотистим.
- Відправити цибулю в блендер, додати до нього борошно, яйця, молоко, сіль, перець і курячу печінку.
- Збити всі інгредієнти в рідке однорідне тісто в блендері.
- Розігріти сковороду і смажити млинці на середньому вогні, періодично додаючи оливкову олію, по 1 хвилині з обох боків.
- Коли тісто для млинців закінчиться, зробити соус. Вичавити в невелику миску весь часник і змішати його з майонезом. Сформувати торт. Зверху покрити соусом і прикрасити кропом.
- Перед подачею поставте торт у холодильник на 30 хвилин.
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Свинина з вишневим джемом
Інгредієнти
- 1 кг – філе свинини ⠀
- 2 ст. л. – брусничного джему (або вишневого)
- 2 ст. л. – меду ⠀
- 2 ст. л. – лимонного соку ⠀
- жменя бутонів гвоздики ⠀
- сіль
⠀
Спосіб приготування
- М'ясо посолити, зробити надрізи по діагоналі, глибиною близько 3-4 мм. ⠀
- Змішати джем, мед і лимонний сік. ⠀
- Змастити кисло-солодким соусом поверхню шматка. У кожен ромб вставити по гвоздичці. ⠀
- Запікати 45-55 хвилин за 180 градусів. ⠀
Мандариновий пиріг
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Інгредієнти
- 6-7 шт. – мандарини
- 230 г – борошно
- трохи масла, щоб змастити дно форми
- 1 шт. – яйце
- 1 ст. – цукор
- 1 ст. – молоко
- 0,5 пакетика – ванілін
- 2 ч. л. – розпушувач
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Спосіб приготування ⠀⠀⠀ ⠀
- Очистити і розрізати мандарини на кружечки завтовшки 5-10 мм. Форму для випічки змастити розтопленим маслом і укласти в неї мандарини.
- Змішати всі сухі інгредієнти, додати яйце і перемішати.
- Влити молоко і знову все змішати до однорідності, вилити тісто у форму на мандарини.
- Випікати 35 хв за 180 градусів.
Тут зібрані рецепти салатів без майонезу від Євгена Клопотенка.
Всі подробиці в спецтемі Старий Новий рік
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