Дивуємо гостей у Старий новий рік: оригінальні страви з рецептами

Вони прикрасять традиційний святковий стіл

Залишився останній "ривок" – гідно і смачно зустріти Старий новий рік. Звісно, на столі буде традиційна кутя і вареники із сюрпризом, але крім цих прекрасних страв можна постаратися і приготувати щось незабутнє. Нижче знайдете кілька прекрасних ідей.

Салат з квасолею та яловичиною

Фото: instagram.com/elena_food_blog/

Інгредієнти

250 г – варена яловичина

1 бляшанка – квасоля червона консервована

по 1 шт. – перець болгарський, цибуля

50 г – волоські горіхи

2 зуб. – часник

1 ст. л. – оцет 9%

олія або оливкова олія для заправки за смаком

сіль, перець, кінза, петрушка за смаком



Спосіб приготування

Цибулю нарізати півкільцями, залити окропом на 10 хв. Горіхи злегка підсмажити на сухій сковороді, остудити, дрібно нарізати. Нарізати яловичину, перець, зелень і часник. З'єднати всі інгредієнти, посолити, поперчити, заправити олією і оцтом, перемішати. Дати настоятися мінімум 30 хв.

Закуска з крабових паличок

Фото: instagram.com//natafood.blog

Інгредієнти

200 г – крабові палички

3 шт. – яйця

1-2 зуб. – часник

150 г – твердий сир

3-4 ст. л. – майонез (або сметана)

зелень за смаком

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Спосіб приготування

Сир і відварені яйця натерти на дрібній тертці. Додати часник, зелень. Заправити масу майонезом. Розгорнути кожну крабову паличку. Викласти трохи сирної начинки і рівномірно розподілити по всій поверхні, залишаючи близько 2 см вільними з одного краю, щоб зручніше було згортати. Якщо крабові палички погано розгортаються і рвуться, можна опустити кожну в гарячу воду на кілька секунд або потримати над парою, тоді їх можна буде легко і акуратно розгорнути. Акуратно згорнути в трубочку так, щоб начинка була усередині. Порізати рулетики і викласти в тарілку. Зверху можна прикрасити зеленню.

Печінковий торт

Фото: instagram.com/greenpie_ru

Інгредієнти

500 г – куряча печінка

1 шт. – цибуля

100 г – борошно

2 шт. – яйця

100 г – молоко

100 г – майонез

4 зуб. – часник

оливкова олія

сіль, перець, кріп за смаком

Спосіб приготування

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Подрібнити і обсмажити цибулю в оливковій олії близько 5 хвилин, поки цибуля не стане золотистим. Відправити цибулю в блендер, додати до нього борошно, яйця, молоко, сіль, перець і курячу печінку. Збити всі інгредієнти в рідке однорідне тісто в блендері. Розігріти сковороду і смажити млинці на середньому вогні, періодично додаючи оливкову олію, по 1 хвилині з обох боків. Коли тісто для млинців закінчиться, зробити соус. Вичавити в невелику миску весь часник і змішати його з майонезом. Сформувати торт. Зверху покрити соусом і прикрасити кропом. Перед подачею поставте торт у холодильник на 30 хвилин.

Свинина з вишневим джемом

Фото: instagram.com/grandnatura/

Інгредієнти

1 кг – філе свинини ⠀

2 ст. л. – брусничного джему (або вишневого)

2 ст. л. – меду ⠀

2 ст. л. – лимонного соку ⠀

жменя бутонів гвоздики ⠀

сіль

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Спосіб приготування

М'ясо посолити, зробити надрізи по діагоналі, глибиною близько 3-4 мм.⁣⁣ ⠀ Змішати джем, мед і лимонний сік.⁣⁣ ⠀ Змастити кисло-солодким соусом поверхню шматка. У кожен ромб вставити по гвоздичці.⁣⁣ ⠀ Запікати 45-55 хвилин за 180 градусів.⁣⁣ ⠀

Мандариновий пиріг

Фото: instagram.com/yummy.alice/

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Інгредієнти

6-7 шт. – мандарини

230 г – борошно

трохи масла, щоб змастити дно форми

1 шт. – яйце

1 ст. – цукор

1 ст. – молоко

0,5 пакетика – ванілін

2 ч. л. – розпушувач

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Спосіб приготування ⠀⠀⠀ ⠀

Очистити і розрізати мандарини на кружечки завтовшки 5-10 мм. Форму для випічки змастити розтопленим маслом і укласти в неї мандарини. Змішати всі сухі інгредієнти, додати яйце і перемішати. Влити молоко і знову все змішати до однорідності, вилити тісто у форму на мандарини. Випікати 35 хв за 180 градусів.

Тут зібрані рецепти салатів без майонезу від Євгена Клопотенка.

Всі подробиці в спецтемі Старий Новий рік

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