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Дивуємо гостей у Старий новий рік: оригінальні страви з рецептами

Сьогодні, 13:12

Вони прикрасять традиційний святковий стіл

Залишився останній "ривок" – гідно і смачно зустріти Старий новий рік. Звісно, на столі буде традиційна кутя і вареники із сюрпризом, але крім цих прекрасних страв можна постаратися і приготувати щось незабутнє. Нижче знайдете кілька прекрасних ідей.

Салат з квасолею та яловичиною

Фото: instagram.com/elena_food_blog/

Інгредієнти

  • 250 г – варена яловичина
  • 1 бляшанка – квасоля червона консервована
  • по 1 шт. – перець болгарський, цибуля
  • 50 г – волоські горіхи
  • 2 зуб. – часник
  • 1 ст. л. – оцет 9%
  • олія або оливкова олія для заправки за смаком
  • сіль, перець, кінза, петрушка за смаком


Спосіб приготування

  1. Цибулю нарізати півкільцями, залити окропом на 10 хв.
  2. Горіхи злегка підсмажити на сухій сковороді, остудити, дрібно нарізати.
  3. Нарізати яловичину, перець, зелень і часник.
  4. З'єднати всі інгредієнти, посолити, поперчити, заправити олією і оцтом, перемішати.
  5. Дати настоятися мінімум 30 хв.

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Закуска з крабових паличок

Фото: instagram.com//natafood.blog

Інгредієнти

  • 200 г – крабові палички
  • 3 шт. – яйця
  • 1-2 зуб. – часник
  • 150 г – твердий сир
  • 3-4 ст. л. – майонез (або сметана)
  • зелень за смаком

Спосіб приготування

  1. Сир і відварені яйця натерти на дрібній тертці. Додати часник, зелень. Заправити масу майонезом.
  2. Розгорнути кожну крабову паличку. Викласти трохи сирної начинки і рівномірно розподілити по всій поверхні, залишаючи близько 2 см вільними з одного краю, щоб зручніше було згортати.
  3. Якщо крабові палички погано розгортаються і рвуться, можна опустити кожну в гарячу воду на кілька секунд або потримати над парою, тоді їх можна буде легко і акуратно розгорнути.
  4. Акуратно згорнути в трубочку так, щоб начинка була усередині.
  5. Порізати рулетики і викласти в тарілку. Зверху можна прикрасити зеленню.

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Печінковий торт

Фото: instagram.com/greenpie_ru

Інгредієнти

  • 500 г – куряча печінка
  • 1 шт. – цибуля
  • 100 г – борошно
  • 2 шт. – яйця
  • 100 г – молоко
  • 100 г – майонез
  • 4 зуб. – часник
  • оливкова олія
  • сіль, перець, кріп за смаком

Спосіб приготування

  1. Подрібнити і обсмажити цибулю в оливковій олії близько 5 хвилин, поки цибуля не стане золотистим.
  2. Відправити цибулю в блендер, додати до нього борошно, яйця, молоко, сіль, перець і курячу печінку.
  3. Збити всі інгредієнти в рідке однорідне тісто в блендері.
  4. Розігріти сковороду і смажити млинці на середньому вогні, періодично додаючи оливкову олію, по 1 хвилині з обох боків.
  5. Коли тісто для млинців закінчиться, зробити соус. Вичавити в невелику миску весь часник і змішати його з майонезом. Сформувати торт. Зверху покрити соусом і прикрасити кропом.
  6. Перед подачею поставте торт у холодильник на 30 хвилин.

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Свинина з вишневим джемом

Фото: instagram.com/grandnatura/

Інгредієнти

  • 1 кг – філе свинини ⠀
  • 2 ст. л. – брусничного джему (або вишневого)
  • 2 ст. л. – меду ⠀
  • 2 ст. л. – лимонного соку ⠀
  • жменя бутонів гвоздики ⠀
  • сіль


Спосіб приготування

  1. М'ясо посолити, зробити надрізи по діагоналі, глибиною близько 3-4 мм.⁣⁣ ⠀
  2. Змішати джем, мед і лимонний сік.⁣⁣ ⠀
  3. Змастити кисло-солодким соусом поверхню шматка. У кожен ромб вставити по гвоздичці.⁣⁣ ⠀
  4. Запікати 45-55 хвилин за 180 градусів.⁣⁣ ⠀

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Мандариновий пиріг

Фото: instagram.com/yummy.alice/

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Інгредієнти

  • 6-7 шт. – мандарини
  • 230 г – борошно
  • трохи масла, щоб змастити дно форми
  • 1 шт. – яйце
  • 1 ст. – цукор
  • 1 ст. – молоко
  • 0,5 пакетика – ванілін
  • 2 ч. л. – розпушувач

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Спосіб приготування ⠀⠀⠀

  1. Очистити і розрізати мандарини на кружечки завтовшки 5-10 мм. Форму для випічки змастити розтопленим маслом і укласти в неї мандарини.
  2. Змішати всі сухі інгредієнти, додати яйце і перемішати.
  3. Влити молоко і знову все змішати до однорідності, вилити тісто у форму на мандарини.
  4. Випікати 35 хв за 180 градусів.

Тут зібрані рецепти салатів без майонезу від Євгена Клопотенка.

Всі подробиці в спецтемі Старий Новий рік

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