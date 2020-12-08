5 новогодних блюд из советского прошлого, которые вредны

Реконструируем новогодний стол 30-летней давности

Когда-то без этих блюд праздник был не праздник. Чтобы купить продуктов к новогоднему столу, некоторым приходилось переходить на "хлеб и воду" за пару месяцев до 31 декабря. А раздобыть, например, сервелат – это как сегодня достать звезду с неба. И да, эта гонка за едой не была особо в тягость. Ведь немного потерпеть – и, как в последний раз, съедались с огромным удовольствием "Оливье", "Мимоза", бутерброды со шпротами, сельдь "под шубой" и холодец. Кстати, многие из них успешно перекочевали в современность, обретая новые черты.

Давайте вспомним, кто подзабыл, узнаем, кто не родился 30 лет тому назад или не допускался к новогоднему столу в силу возраста, чего хотели душа и желудки людей тогда.

Салат "Оливье"

Фото: Depositphotos

Сколько всего пережил этот чудесный салат. Давайте так, чтоб не перечислять все, что было в салате образца позапрошлого века, назовем самые "возмутительные": рябчики, трюфели, раковые шейки…

Но, кулинария, как смиренная девушка, готова поддаваться требованиям истории и кошелькам людей. Поэтому со временем рябчиков заменила колбаса вареная. В народе – варенка. Раковые шейки – вареная морковь. Для цвета. Корнишоны – неизвестные советским людям от слова вообще, заменили консервированные огурцы. Ну и соус, который когда-то держался в строжайшей тайне, заменил крайне вредный майонез.

Тем не менее "Оливье" – король новогоднего стола. Даже нет – император. И сегодня, когда его рецептов множество, без него праздника не будет. Те, кто ценит свое здоровье и не ленивый, предпочитает готовить свой собственный майонез. Кстати, достаточно вкусно.

Салат "Мимоза"

Салат "Мимоза" на Новый год Фото: Depositphotos

Симпатичный, желтого цвета салат. Предполагается, что измельченный желток напоминает бархатные цветы мимозы. Такой себе привет от весны новогодней ночи. Многие спорят о порядке слоев в этом блюде. Но профессионалы настаивают: мелко нарезанный лук, вареные морковь и картофель, яичный белок, консервированная рыба. По классике – сайра. С ней в те времена проблем не было, не дефицит. Каждый слой, ясное дело, обмазывается майонезом. Не жалея намазывается. Есть еще одна деталь – иногда между слоями добавляют натертое сливочное масло. Это испытание для ЖКТ, даже боль.

Сегодня "Мимоза" вряд ли обязательна к приготовлению. Это больше ностальгия. По сути, ничего выдающегося в салате нет. Но в историю ему войти удалось.

Бутерброды со шпротами

Фото: Pixabay

Всегда стояли в центре стола среднестатистической советской семьи. Почему? Почему абсолютно вредные шпроты, в которых и рыбыто не остается после копчения – разве что бензапирен (опасное вещество, которые присутствует в этих консервах) считались праздником. Никакой пищевой ценности шпроты не представляют. Но 30 лет тому назад шпроты – это почти дефицит, недешевые консервы. Как тогда говорили: "прибалтийские", а не какие-то там…

И вот они, заветные, ароматные, маслянистые и жирные, бережно доставались из банки и укладывались на хлеб с маслом. Поедались с удовольствием и почти сразу. Сейчас их можно съесть, но крайне редко, когда резко ностальгия нахлынула.

Сельдь "под шубой"

Фото: Depositphotos

Еще один незаменимый салат на Новый год. Под него доставалось самое большое блюдо в доме, чтобы салата было больше, и желательно, чтобы он еще и остался 1-2 января. Для порядка напомним: сельдь, лук, картофель, вареная морковь и свекла, яйца. Между ними майонез. Много.

Цвет потрясающий. Да и запах. Особенность: чем дольше салат настаивается, тем лучше. Поэтому готовили заранее. И ждали. С нетерпением ждали 31 декабря.

Почему салат был таким популярным? Потому что был доступным. Никаких дефицитных составляющих в нем нет. Все просто. Некоторые ценители добавляют натертое яблоко. Но это не спасает "Шубу". Она сытна – безусловно, а вот изжога вам гарантирована.

Холодец

Фото: Depositphotos

И, конечно, самое кропотливое блюдо новогоднего стола прошлого – холодец. Помните, как иностранцы реагируют на него? Этот ролик стал вирусным, его легко найти в Сети. Так вот, почему холодец был таким популярным, а сегодня заметно утратил свои позиции? Все просто – сегодня над ним мало кто хочет заморачиваться. Да и правды ради нужно сказать: не такое это блюдо вкуснейшее, чтобы убить на него больше 5 часов.

Когда-то в холодец шло, в основном, самое дешевое из мяса что можно было купить. Не рога и копыта – нет, но лапки, хвостики и т.д. Те, кто мог себе позволить, добавляли в холодец куриное мясо или свинину. Но такое было не часто. Особое внимание хозяйки уделяли оформлению: из моркови вырезали звезды, клали в бульон консервированный горошек.

Здесь очень важно: если вдруг вы решили рискнуть и приготовить холодец, то используйте только курицу. Металлический Бык не потерпит говядины.

А здесь узнаете, почему Рождество пахнет марципаном.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться