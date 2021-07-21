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Як худнути, втрачаючи жир, а не м'язову масу і чому це важливо

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
21 липня, 17:00
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Голодування і надмірні навантаження при схудненні призводять до втрати м'язів, а не жиру, що небезпечно для здоров'я. Тому збалансуйте харчування і фізичну активність
Для того, щоб схуднути правильно, потрібен помірний спорт і збалансоване харчування
Для того, щоб схуднути правильно, потрібен помірний спорт і збалансоване харчування / Фото: Сьогодні

Якщо ваша вага знизилася, а жирові накопичення – на місці, то швидше за все обмеження споживання енергії, фізичні вправи і харчування було невірним. І привело до поступової втрати м'язової маси і сили (саркопенія). Як худнути правильно і чим небезпечна втрата м'язів і енергії – в новому дослідженні, опублікованому в медичному журналі Nutrients.

А ми зібрали 10 лайфхакыв, які допоможуть зробити ваше літо незабутнім. Ще дізнайтеся, які тренди жіночої краси стають сьогодні популярні в медіа і хто задає моду.

Чим небезпечна втрата м'язової маси, а не жиру

Дослідники відзначають, що формула схуднення – це спосіб життя, активність і раціональне харчування. І під раціональним харчуванням не мається на увазі жорстка дієта або взагалі голодування. Тобто обмеження себе в якихось важливих для організму поживних речовинах.

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Втрата ваги повинна відбуватися майже виключно за рахунок жирової маси. Саме накопичений зайвий жир – це основна причина метаболічних порушень. А розігнавши метаболізм, тобто прискоривши обмінні процеси, вдається схуднути. Однак кілька досліджень показали, що у тих, хто активно худне, часто відбувається супутня втрата тканин зі знежиреноъ частини тіла, особливо скелетних м'язів.

Худнувши, важливо і потрібно втрачати жир, а не м'язову масу
Худнувши, важливо і потрібно втрачати жир, а не м'язову масу / Фото: unsplash.com

Особливо часто це відбувається у жінок в менопаузі, людей з порушенням обміну речовин і спортсменів.

Зниження м'язової маси, а не жирової згодом призводить до розвитку хвороб серця і судин, сприяє розвитку діабету другого типу.

А скелетні м'язи взагалі є ключовими в архітектурній структурі людського тіла, оскільки вони підтримують м'язовий каркас.

Як же худнути, втрачаючи саме жир, а не м'язи?

Медики відзначають, що для правильного схуднення потрібна не жорстка дієта, а збалансований раціон. Наприклад, обмеження білків і поліненасичених амінокислот (Омега-3 і т.д.) в раціоні призводить до втрати м'язів, а не жиру.

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Також важливо не допускати браку в організмі креатину – саме ця амінокислота, вірніше більша його частина (98%) міститься саме в скелетних м'язах. І відповідає за повноцінний енергетичний обмін в тканинах і клітинах. Креатин надходить в організм в основному з тваринною їжею: особливо їм багата риба, м'ясо і морепродукти.

Створюватися дефіцит креатину може при сильних фізнагрузках (тому медики роблять акцент на корисності саме аеробних навантажень для тих, хто зібрався худнути) і обмеження білкової їжі.

Щоб не створювати проблем організму, слід збалансувати раціон за всіма елементами – білками, жирами, вуглеводами. І виконувати аеробні навантаження: це кататися на велосипеді, ходити пішки, бігати, плавати, ходити по сходах, танцювати і так далі. Пам'ятайте, що саме вашу схему схуднення, від физнагрузок до харчування допоможе розрахувати дієтолог або фітнес-тренер.

Також раніше ми писали, як схуднути на спеціях.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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