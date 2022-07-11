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Як налагодити сон без ліків, якщо у вас стрес – 5 кроків

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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11 липня, 18:00
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Безсоння – це не лише проблеми із засинанням, а також надто раннє пробудження або уривчастий сон. Так буває через стрес, що ж робити – у статті
Налагодити сон без ліків, якщо у вас стрес, допоможуть теплий душ, мінімум гаджетів перед сном та дихальні вправи
Налагодити сон без ліків, якщо у вас стрес, допоможуть теплий душ, мінімум гаджетів перед сном та дихальні вправи

Стрес, який відчувають зараз мільйони українців може призвести до безсоння та інших проблем зі сном. Як налагодити сон – розповіли у центрі громадського здоров'я МОЗ.

Якщо ви не можете довго заснути, або навпаки – засинаєте добре, а потім серед носи прокидаєтеся і не можете заснути повторно, то це теж безсоння. Щоб нормалізувати сон без ліків , можна спробувати змінити свої побутові звички та використовувати дихальні практики:

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  1. Як мінімум за годину до сну відкладіть усі гаджети, не перевіряйте новини, не заходьте до соцмереж. А ось книга, музика чи позитивний фільм – саме воно.
  2. Провітріть гарненько кімнату, де спите. І готуватися до сну теж краще, як мінімум за годину до того часу, коли ви б хотіли засинати.
  3. По можливості використовуйте спальню тільки для сну – не для роботи чи вживання їжі. Якщо такої можливості немає, то, як мінімум, не працюйте в ліжку, вибирайте для роботи окреме місце.
  4. Якщо є можливість перед сном прийняти теплий душ, а тим більше ванну – користуйтеся нею.
  5. Спробуйте короткі дихальні вправи: глибоко вдихніть носом, рахуючи в умі 1-2-3-4; потім затримайте дихання (бажано секунд на 7) і видихніть, рахуючи до 8-ми.

Провітріть гарненько кімнату, де спите. І готуватися сну теж краще, як мінімум за годину до того часу, коли ви б хотіли засинати
Провітріть гарненько кімнату, де спите. І готуватися сну теж краще, як мінімум за годину до того часу, коли ви б хотіли засинати

Це розслаблює, допоможе активувати вашу парасимпатичну нервову систему та швидше заснути. В ідеалі – засипати і прокидатися в один і той же час, навіть у вихідні. А от чого слід уникати, якщо хочете налагодити сон:

  • фізичної активності перед сном
  • гострої, солодкої та важкої їжі за 3 години до сну
  • сигарет та алкоголю
  • кофеїну – це не лише кава. А також чай, шоколад, шоколадні тістечка.

Також ми писали, що робити, коли тривожність зашкалює, 3 техніки.

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А ще читайте, про стрес та харчування – 7 порад, як підтримати себе за допомогою їжі.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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