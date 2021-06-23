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Які основні помилки літнього харчування заважають нам схуднути

Сьогодні, 17:30

Літо найкраща пора прийти в форму: з'являється більше доступних фруктів і овочів. Але бездумне захоплення салатами або фруктовими дієтами схуднути вам не допоможе

Їсти влітку більше фруктів з метою схуднути - поширена помилка
Їсти влітку більше фруктів з метою схуднути - поширена помилка
Фото: unsplash.com

Велика кількість сезонних овочів і фруктів, безумовно, зробить наш раціон різноманітнішим, а харчування – кориснішим. Хто не встиг схуднути до літа, хоча і скористався нашим календарем літніх лайфхаків, цілком може встигнути привести себе в форму. Багато хто зараз намагається скинути вагу на різних овочевих або фруктових дієтах, не знаючи, що результат буде якраз зворотний.

Які помилки часто допускаються в літньому харчуванні, чому, налягаючи на фрукти, можна поправитися, і як все-таки правильно худнути – розповів лікар-дієтолог, лікар спортивної медицини і алерголог, засновник Дієт-центру здорового харчування доктора Куща Олександр Кущ. А крім корисних порад з харчування та дієтології, вас може зацікавити туристичний автогайд з електромобілем Jaguar.

Олександр Кущ
Олександр Кущ
Фото: пресслужба

Чому овочеві або фруктові дієти – не панацея для схуднення?

Якщо ми хочемо схуднути, то важливо запам'ятати основне правило: потрібно знижувати калорійність продуктів загалом, а не грубо урізати свій раціон. Тому будь-яка жорстка дієта більше нашкодить, ніж принесе користі. Одна з помилок тих, хто хоче скинути зайву вагу, користуючись періодом розмаїття сезонних фруктів і овочів, – це сісти, наприклад, на жорстку полуничну або огіркову дієту. В результаті людина позбавляє себе інших продуктів, відповідно, найважливіших для нормальної роботи організму компонентів: білків, вуглеводів і так далі.

Схуднути правильно помиє зниження калорійності продуктів а не жорстка дієта
Схуднути правильно помиє зниження калорійності продуктів а не жорстка дієта
Фото: unsplash.com

Різке скорочення калорій і поживних речовин створить стрес для організму, в результаті процеси метаболізму блокуються. Схуднення буде не за рахунок спалювання жиру, а за рахунок м'язової тканини: крім того, що такий стан шкідливий для здоров'я, утримати вагу не вийде. Тому худнути як влітку, так і в будь-який інший час року потрібно за принципом "вода камінь точить".

Які продукти влітку краще використовувати для схуднення

Ті ж, що і будь-якого іншого сезону. Важливо виключити жарку на олії (краще варити або запікати), звести до мінімуму кількість жирної їжі – твердих жирних сирів, сметани.

Необхідно також урізати швидкі вуглеводи – картоплю, солодощі, рис, кукурудзу, булочки.

Важливо не тільки раціонально снідати, але і перекушувати правильними продуктами. Велика кількість овочів якраз буде в допомогу, але знову ж таки, важливо ці овочі правильно вживати. І фрукти, а також ягоди – теж.

Як же їсти овочі та фрукти з максимальною користю?

Якщо ваш темп життя швидкий і напружений, ви працюєте в офісі і постійно відчуваєте побутовий стрес, то організуйте свої перекушування правильно. Обов'язково потрібно з'їсти другий сніданок і полуденок, люди часто набирають вагу, тому що пропускають ці прийоми їжі. А потім намагаються надолужити згаяне і вгамувати голод, поглинаючи максимум калорій за обідом і вечерею. Уникнути цього допоможуть овочі і фрукти, тільки зверніть увагу, які саме і в якому вигляді ви їх їсте. Також важливо, щоб продукти були свіжими.

Ще одна помилка – нарізати вранці салат, везти його до офісу і потім в такому вигляді залишити до обіду. Така страва втратить свою вітамінну цінність, тому овочі і фрукти їжте або цілими, або нарізайте безпосередньо перед тим, як з'їсти. Добре, якщо під час другого сніданку ви правильно перекусили, а на обід з'їсте шматок запеченої риби, птиці або нежирного м'яса з овочами.

Усілякі фітнес-каші, "швидкі" пластівці та інші продукти переробки не корисні і не годяться для перекусів.

Вони швидко трансформуються в цукор, гальмують процес спалювання жиру, а при регулярному вживанні призводять до ожиріння. Здорова альтернатива таким каш – цільнозернові крупи з так званого сірого списку: гречка, перловка, пшоно.

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Завжди тримайте під рукою несолодкі фрукти – наприклад, яблука. Ті, хто перекушує бананами або грушами і хоче схуднути, надають самі собі "ведмежу послугу", тому що ці фрукти містять багато цукру. Це ще одна поширена помилка – їсти більше фруктів з метою схуднути, забуваючи про те, що більшість з них мають високий глікемічний індекс.

Які тоді фрукти і ягоди їсти, як зрозуміти, де багато цукру?

Чим солодший фрукт або ягода, тим вище його глікемічний індекс, відповідно, в ньому більше цукру – це найпростіший орієнтир. Так, з сезонних ягід і фруктів менше цукру містять полуниця, суниця, вишня; потім йдуть сливи і персики. Лідирують за вмістом цукру груші і виноград, а також банани та інші екзотичні фрукти. У період відпусток і подорожей ми вживаємо їх досить часто.

Полуниця, суниця, вишня та інші ягоди містять найменше цукру
Полуниця, суниця, вишня та інші ягоди містять найменше цукру
Фото: Depositphotos

А ось улюблений багатьма кавун не такий "небезпечний" порівняно з бананом, хоч він буває досить солодким: тому що в кавуні багато води. Влітку деякі люди намагаються особливо налягати на фрукти ще тому, що вважають, що в них міститься найбільше вітамінів.

Але Олександр Кущ нагадує, що дорослій людині на день потрібно не більше 300-400 грамів фруктів або ягід, і їсти їх потрібно не за раз – а порціями. До того ж ще одна помилка думати, що максимум вітамінів ми отримуємо саме з фруктами. Насправді найкорисніші вітаміни та мікроелементи нам дають продукти тваринного походження.

Ок, а які легкі тваринні продукти хороші для перекусів?

Якісні нежирні йогурти, кисломолочні продукти, сир від 5 до 9% жирності. Повністю знежирені продукти – це теж продукти переробки, енергетична цінність у них низька. Тому продукти з 0% жирності теж вибирати не варто. І звичайно ж, крім раціонального вживання продуктів, не забувайте пити чисту воду.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому складно почати худнути і які продукти в цьому допоможуть.

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