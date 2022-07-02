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Що читати влітку: 5 книг, які набагато крутіші за свої екранізації

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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2 липня, 15:00
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Прийшла пора вибирати літературу на літо. Зібрали декілька хороших примірників, по яким навіть зняли фільми. Книга – звичайно краще
Книжкова полиця - вибираємо романи не літо, за якими зняли фільми
Книжкова полиця - вибираємо романи не літо, за якими зняли фільми / Фото: Колаж: Сьогодні

Літо – саме час поповнити книжкову полицю. Вибрали декілька варіантів книг, за якими зняли відомі фільми.

"Буде боляче: таємні щоденники молодшого доктора". Електронна книжка

"Буде боляче: таємні щоденники молодшого доктора", Адам Кей
"Буде боляче: таємні щоденники молодшого доктора", Адам Кей / Фото: пресслужба

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Це книга, яка розірвала TikTok своєю екранізацією. Адам Кей — лікар-ординатор, який ділиться реальними історіями зі своєї багаторічної практики. Він знає все про будні звичайного медпрацівника, про те, що відбувається в кабінетах і палатах: daily routine британських лікарів та їхніх пацієнтів, складні діагнози і фатальні помилки, кумедні випадки та дивовижні зцілення, моральні дилеми і професійні хитрощі, понаднормові години праці та майже цілковиту відсутність особистого життя. Будні супергероїв у білих халатах, приправлені тонким англійським гумором та щирим співпереживанням.

Прем'єра семисерійного серіалу за мотивами книги відбулася на BBC One та BBC iPlayer 8 у лютому 2022. Головну роль зіграв Бен Вішоу, відомий виконанням головної ролі у фільмі "Парфумер: Історія одного вбивці".

"Мініатюрист"

"Мініатюрист", Джессі Бертон
"Мініатюрист", Джессі Бертон / Фото: пресслужба

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Дія відбувається в Амстердамі XVII століття. Юна провінціалка Нелла Ортман приїжджає до свого чоловіка в новий будинок, мешканці якого зустрічають дівчину непривітно. Згодом чоловік робить дружині незвичний подарунок — досконалу мініатюрну копію їхнього будинку. Нелла замовляє ляльок і декор у мініатюриста — таємничого художника, чиї крихітні творіння здаються живими й віщують майбутнє. Нелла розуміє, що мешканці будинку наражаються на небезпеку й лише одна людина бачить, що станеться з ними в майбутньому, — мініатюрист, який або врятує, або зруйнує їхні життя.

У 2017 році за мотивами книги був знятий міні-серіал компанією BBC One. Режисером телеадаптації став Гіллем Моралес, а головну роль зіграла відома акторка та модель Аня Тейлор-Джой.

"Говори"

"Говори", Лорі Голс Андерсон
"Говори", Лорі Голс Андерсон / Фото: пресслужба

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Гостросоціальний роман Лорі Голз Андерсон "Говори" написаний у формі щоденника тринадцятирічної дівчинки. На перший погляд, у ньому показано звичайне шкільне життя американського підлітка, який не надто добре комунікує з учителями, батьками й друзями. Та на цьому тлі перед читачами постає страшна реальність, у якій панує лицемірство, байдужість, егоїзм, емоційне й фізичне насильство. У школі інколи відбувається будь-що — і оточенню байдуже. А в складному підлітковому віці так важко віднайти в собі впевненість, щоб домогтися уваги, навчитися говорити й не боятися. Ця книжка допоможе юнакам та дівчатам розібратися в собі та уникнути помилок, а батькам — зрозуміти власну дитину.

Американський підлітковий драматичний фільм за книгою вийшов у 2004 році та транслювався на Showtime та Lifetime у 2005 році після прем'єри на кінофестивалі "Санденс" у 2004 році. Головну героїню книги Мелінду Сардіно зіграла акторка Крістен Стюарт, отримавши за свою гру позитивні відгуки від критиків.

"Години"

"Години", Майкл Каннінгем
"Години", Майкл Каннінгем / Фото: пресслужба

У найвідомішому романі Майкла Каннінгема сплітаються долі трьох жінок — видатної англійської письменниці Вірджинії Вулф із патріархального Ричмонда, яка намагається взятися до написання нового роману, домогосподарки Лори Браун із повоєнного Лос-Анджелеса, яка шукає шляхів утечі від домашньої рутини, і сучасної нью-йоркської редакторки Кларисси Вон. Вони живуть у різний час, у різних містах і на­віть країнах, але їх об’єднує книжка Вірджинії Вулф "Місіс Делловей" і магія часу. З кожною новою сторінкою в романі відкривається нове усвідомлення глибокого переплетення трьох різних доль. Любов складається з пережитих страж­дань, смерть здається вимученою, але чомусь — світлою…

Екранізована книга була у кінострічці "Години" у 2022 року. Для цього фільму був підібраний зірковий акторський склад, до якого входили Ніколь Кідман, Меріл Стріп і Джуліанн Мур у головних ролях. Цей фільм став переможцем у категорії "Найкращий фільм — драма" в одній з найвідоміших кінопремій "Золотий глобус", а також отримав дев'ять номінацій премії "Оскар". На цій же премії Ніколь Кідман отримала за роль Вірджинії Вулф нагороду за найкращу жіночу роль.

"Любий Джоне..." Електронна книжка

"Любий Джоне...", Ніколас Спаркс
"Любий Джоне...", Ніколас Спаркс / Фото: пресслужба

Джон завжди скептично ставився до свого життя й ніколи не сподівався, що з ним може статися щось особливе. Не маючи планів на майбутнє, він подається на військову службу. Хлопець не знає, чого ще прагнути, і без ентузіазму повертається у відпустку до рідного містечка, де на нього чекає лише завжди мовчазний і заглиблений у себе батько. Утім усе блискавично змінюється, коли одного вечора Джон знайомиться на пляжі з неймовірною дівчиною на ім’я Саванна. Кохання, у яке він не вірив, накочується потужною хвилею й перевертає увесь його світ. Але чи витримає воно випробування часом і відстанню?..

Екранізувала книгу американська кінокомпанія Relativity Media у 2019 році. Головні ролі американського солдата Джона Тайрі та його дівчини Саванни Кертіс в кінофільмі "Любий Джон" зіграли Ченнінг Татум та Аманда Сейфрід. Це найкращий дебют фільму за мотивами роману Ніколаса Спаркса.

Читайте: книги авторів, які підтримали Україну.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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Манікюр на літо 2022
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