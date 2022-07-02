Що читати влітку: 5 книг, які набагато крутіші за свої екранізації

Прийшла пора вибирати літературу на літо. Зібрали декілька хороших примірників, по яким навіть зняли фільми. Книга – звичайно краще

Книжкова полиця - вибираємо романи не літо, за якими зняли фільми / Фото: Колаж: Сьогодні

Літо – саме час поповнити книжкову полицю. Вибрали декілька варіантів книг, за якими зняли відомі фільми.

"Буде боляче: таємні щоденники молодшого доктора". Електронна книжка

"Буде боляче: таємні щоденники молодшого доктора", Адам Кей / Фото: пресслужба

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Це книга, яка розірвала TikTok своєю екранізацією. Адам Кей — лікар-ординатор, який ділиться реальними історіями зі своєї багаторічної практики. Він знає все про будні звичайного медпрацівника, про те, що відбувається в кабінетах і палатах: daily routine британських лікарів та їхніх пацієнтів, складні діагнози і фатальні помилки, кумедні випадки та дивовижні зцілення, моральні дилеми і професійні хитрощі, понаднормові години праці та майже цілковиту відсутність особистого життя. Будні супергероїв у білих халатах, приправлені тонким англійським гумором та щирим співпереживанням.

Прем'єра семисерійного серіалу за мотивами книги відбулася на BBC One та BBC iPlayer 8 у лютому 2022. Головну роль зіграв Бен Вішоу, відомий виконанням головної ролі у фільмі "Парфумер: Історія одного вбивці".

"Мініатюрист"

"Мініатюрист", Джессі Бертон / Фото: пресслужба

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Дія відбувається в Амстердамі XVII століття. Юна провінціалка Нелла Ортман приїжджає до свого чоловіка в новий будинок, мешканці якого зустрічають дівчину непривітно. Згодом чоловік робить дружині незвичний подарунок — досконалу мініатюрну копію їхнього будинку. Нелла замовляє ляльок і декор у мініатюриста — таємничого художника, чиї крихітні творіння здаються живими й віщують майбутнє. Нелла розуміє, що мешканці будинку наражаються на небезпеку й лише одна людина бачить, що станеться з ними в майбутньому, — мініатюрист, який або врятує, або зруйнує їхні життя.

У 2017 році за мотивами книги був знятий міні-серіал компанією BBC One. Режисером телеадаптації став Гіллем Моралес, а головну роль зіграла відома акторка та модель Аня Тейлор-Джой.

"Говори"

"Говори", Лорі Голс Андерсон / Фото: пресслужба

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Гостросоціальний роман Лорі Голз Андерсон "Говори" написаний у формі щоденника тринадцятирічної дівчинки. На перший погляд, у ньому показано звичайне шкільне життя американського підлітка, який не надто добре комунікує з учителями, батьками й друзями. Та на цьому тлі перед читачами постає страшна реальність, у якій панує лицемірство, байдужість, егоїзм, емоційне й фізичне насильство. У школі інколи відбувається будь-що — і оточенню байдуже. А в складному підлітковому віці так важко віднайти в собі впевненість, щоб домогтися уваги, навчитися говорити й не боятися. Ця книжка допоможе юнакам та дівчатам розібратися в собі та уникнути помилок, а батькам — зрозуміти власну дитину.

Американський підлітковий драматичний фільм за книгою вийшов у 2004 році та транслювався на Showtime та Lifetime у 2005 році після прем'єри на кінофестивалі "Санденс" у 2004 році. Головну героїню книги Мелінду Сардіно зіграла акторка Крістен Стюарт, отримавши за свою гру позитивні відгуки від критиків.

"Години"

"Години", Майкл Каннінгем / Фото: пресслужба

У найвідомішому романі Майкла Каннінгема сплітаються долі трьох жінок — видатної англійської письменниці Вірджинії Вулф із патріархального Ричмонда, яка намагається взятися до написання нового роману, домогосподарки Лори Браун із повоєнного Лос-Анджелеса, яка шукає шляхів утечі від домашньої рутини, і сучасної нью-йоркської редакторки Кларисси Вон. Вони живуть у різний час, у різних містах і на­віть країнах, але їх об’єднує книжка Вірджинії Вулф "Місіс Делловей" і магія часу. З кожною новою сторінкою в романі відкривається нове усвідомлення глибокого переплетення трьох різних доль. Любов складається з пережитих страж­дань, смерть здається вимученою, але чомусь — світлою…

Екранізована книга була у кінострічці "Години" у 2022 року. Для цього фільму був підібраний зірковий акторський склад, до якого входили Ніколь Кідман, Меріл Стріп і Джуліанн Мур у головних ролях. Цей фільм став переможцем у категорії "Найкращий фільм — драма" в одній з найвідоміших кінопремій "Золотий глобус", а також отримав дев'ять номінацій премії "Оскар". На цій же премії Ніколь Кідман отримала за роль Вірджинії Вулф нагороду за найкращу жіночу роль.

"Любий Джоне..." Електронна книжка

"Любий Джоне...", Ніколас Спаркс / Фото: пресслужба

Джон завжди скептично ставився до свого життя й ніколи не сподівався, що з ним може статися щось особливе. Не маючи планів на майбутнє, він подається на військову службу. Хлопець не знає, чого ще прагнути, і без ентузіазму повертається у відпустку до рідного містечка, де на нього чекає лише завжди мовчазний і заглиблений у себе батько. Утім усе блискавично змінюється, коли одного вечора Джон знайомиться на пляжі з неймовірною дівчиною на ім’я Саванна. Кохання, у яке він не вірив, накочується потужною хвилею й перевертає увесь його світ. Але чи витримає воно випробування часом і відстанню?..

Екранізувала книгу американська кінокомпанія Relativity Media у 2019 році. Головні ролі американського солдата Джона Тайрі та його дівчини Саванни Кертіс в кінофільмі "Любий Джон" зіграли Ченнінг Татум та Аманда Сейфрід. Це найкращий дебют фільму за мотивами роману Ніколаса Спаркса.

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